Bukangi, lo squalo star è salvo: finisce l’incubo a Busan

Bukangi, lo squalo che ha tenuto un Paese con il fiato sospeso

Per settimane è stata una delle creature più fotografate della Corea del Sud. Una pinna che affiorava dall’acqua, una sagoma grigia che nuotava lentamente e migliaia di persone accalcate lungo le sponde per immortalare un incontro straordinario.

Bukangi aveva trasformato un normale canale urbano in un fenomeno nazionale. Eppure quello che per il pubblico appariva come uno spettacolo della natura rischiava di diventare una condanna per l’animale.

La sua presenza era stata segnalata il 18 settembre nel North Port Waterfront Park di Busan, una delle principali città portuali sudcoreane. Da allora la femmina di squalo aveva continuato a nuotare all’interno del corso d’acqua artificiale senza ritrovare una via stabile verso il mare aperto.

Non si trattava di un innocuo ospite di passaggio. Lo squalo appartiene alla specie Carcharhinus obscurus, conosciuta come squalo bruno o dusky shark, classificata a rischio di estinzione a livello globale.

Ogni giorno trascorso nel canale aumentava la preoccupazione degli esperti.

Un milione e seicentomila spettatori, mentre cresceva il pericolo

La popolarità di Bukangi aveva superato qualsiasi previsione. Famiglie, turisti, fotografi e curiosi raggiungevano il parco per osservare l’animale. Le immagini rimbalzavano sui social, mentre la città celebrava la sua inattesa ambasciatrice marina.

Secondo le autorità locali, i visitatori hanno superato quota 1,6 milioni. Alcune rilevazioni successive hanno indicato un totale ancora più elevato.

Bukangi era diventata una mascotte, un simbolo della città e persino un’attrazione commerciale. Un successo che nascondeva però una contraddizione evidente: più cresceva la sua fama, più diventava urgente sottrarla alla prigionia accidentale.

Il canale non offriva le condizioni di un normale habitat oceanico. L’acqua relativamente poco profonda poteva raffreddarsi rapidamente, mentre gli esperti temevano che lo squalo non riuscisse ad alimentarsi adeguatamente.

La sua vita non poteva trasformarsi in uno spettacolo permanente.

Due salvataggi falliti e il timore di un epilogo tragico

Le prime operazioni avevano dimostrato quanto fosse difficile intervenire senza mettere ulteriormente in pericolo l’animale.

Il 29 settembre gli operatori avevano tentato di guidare Bukangi verso il mare utilizzando imbarcazioni e getti d’acqua. Lo squalo, però, aveva evitato la direzione prevista.

Il 2 ottobre un secondo tentativo, questa volta con una grande rete, si era concluso senza successo. Le difficoltà nel manovrare l’attrezzatura e il rischio di ferire l’animale avevano imposto la sospensione delle operazioni.

Una sequenza di fallimenti che aveva trasformato l’entusiasmo popolare in crescente preoccupazione.

Nel frattempo le condizioni fisiche dello squalo erano diventate motivo di particolare attenzione. Le osservazioni non avevano fornito conferme rassicuranti sulla sua alimentazione e sull’animale erano state rilevate alcune ferite lievi.

Non era dimostrato che fosse ormai prossimo alla morte, ma il rischio di un deterioramento delle sue condizioni era concreto.

La svolta del 21 ottobre: Bukangi riconquista il mare

Il terzo intervento ha finalmente cambiato il destino dello squalo.

Le squadre di soccorso hanno utilizzato una grande piattaforma galleggiante, reti e personale specializzato per indirizzare progressivamente Bukangi verso l’uscita del canale.

L’operazione è stata complessa. Gli operatori hanno dovuto procedere lentamente, coordinandosi dalle sponde e dall’acqua per evitare movimenti bruschi e impedire che l’animale tornasse nelle sezioni interne.

Centinaia di spettatori hanno seguito le fasi decisive. Arrivata all’imboccatura del canale, Bukangi ha indugiato prima di riprendere il largo.

Poi la svolta: lo squalo ha finalmente lasciato il canale ed è tornato nelle acque aperte.

Dopo oltre un mese, la lunga permanenza nel cuore della città si è conclusa senza la tragedia che molti temevano.

L’altra faccia della celebrità: gli animali non sono attrazioni

La vicenda di Bukangi solleva un interrogativo che va ben oltre la cronaca di un salvataggio spettacolare.

Quando un animale selvatico diventa una celebrità, chi protegge davvero il suo benessere?

La straordinaria mobilitazione dei cittadini sudcoreani ha dimostrato una sensibilità crescente verso la fauna marina. Alcuni volontari hanno persino organizzato attività di sorveglianza per scoraggiare comportamenti capaci di disturbare lo squalo, come l’utilizzo di luci intense.

Ma la stessa curiosità collettiva ha trasformato la sua permanenza in un evento mediatico continuo.

Esiste una differenza enorme tra ammirare un animale e rispettarne la libertà. La natura non è un parco divertimenti e la presenza di un grande predatore in un ambiente urbano non dovrebbe essere celebrata dimenticando i rischi per la sua sopravvivenza.

Il vero successo non consiste nell’aver attirato milioni di spettatori, ma nell’essere riusciti a restituire Bukangi al suo ambiente naturale.

Gli squali sempre più vicini alle città: il fattore climatico

L’apparizione di Bukangi ha riacceso anche l’attenzione sui cambiamenti che stanno interessando gli ecosistemi marini.

Gli esperti sudcoreani hanno collegato il crescente numero di avvistamenti di squali lungo le coste orientali anche all’aumento della temperatura delle acque.

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati registrati 46 avvistamenti nella zona, contro i 12 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Un aumento che impone attenzione, senza però dimostrare che il riscaldamento del mare sia stato la causa specifica dell’ingresso di Bukangi nel canale.

La distribuzione delle specie marine può variare in risposta alla temperatura, alla disponibilità di prede e alle trasformazioni degli habitat.

In una realtà costiera densamente urbanizzata, questi cambiamenti rendono ancora più importante sviluppare procedure di monitoraggio e intervento capaci di proteggere sia gli animali sia le persone.

Bukangi è libera, ma il suo futuro resta un’incognita

Il ritorno in mare segna il lieto fine della fase più drammatica della vicenda, ma non equivale a una garanzia assoluta sulla salute futura dell’animale.

Dopo settimane in un ambiente inadeguato, saranno la capacità di alimentarsi, gli spostamenti e l’eventuale recupero fisico a determinare le sue prospettive di sopravvivenza.

Non è possibile sapere con certezza quali difficoltà Bukangi incontrerà nelle prossime settimane.

Resta però un risultato fondamentale: la femmina di squalo è nuovamente libera di nuotare nel proprio ambiente naturale.

Un lieto fine che dovrebbe insegnare qualcosa

Per oltre un mese Bukangi è stata osservata, ripresa, fotografata e celebrata. La sua storia ha trasformato un predatore generalmente temuto in un animale capace di suscitare affetto e partecipazione.

Ma il messaggio più importante arriva proprio dal momento in cui lo spettacolo termina.

La salvezza di Bukangi coincide con la sua scomparsa dagli occhi del pubblico.

Niente più folla sulle sponde, niente attese per fotografarne la pinna. Soltanto il mare e la possibilità di ritrovare una vita lontana dai riflettori.

È forse questa la lezione più preziosa della vicenda: amare la natura significa anche accettare di non possederla, non controllarla e non trasformarla continuamente in intrattenimento.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

