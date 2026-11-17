🌐 Tre operai morti a Hosur durante un intervento nell’impianto reflui del sito Tata Electronics, che produce componenti per iPhone. Sospetta inalazione di gas: verifiche sulle protezioni e sulle procedure di soccorso.

L’incidente durante la manutenzione

Tre lavoratori sono morti durante un intervento su un serbatoio per il trattamento delle acque reflue all’interno del sito Tata Electronics vicino a Hosur, nello Stato indiano del Tamil Nadu. L’incidente è avvenuto la sera del 9 novembre 2026, non il giorno successivo, quando la notizia ha iniziato a circolare. Lo stabilimento produce componenti per gli iPhone di Apple. L’ipotesi iniziale delle autorità è che i tre siano stati sopraffatti dai gas durante la manutenzione.

L’area interessata non era una linea di assemblaggio dei telefoni, ma un servizio industriale del complesso: l’impianto di trattamento degli effluenti, gestito da Nalco Water, società del gruppo Ecolab. Il serbatoio coinvolto appartiene al sistema di nanofiltrazione. Questa distinzione chiarisce dove si è verificato l’incidente e quali attività erano in corso: pulizia e manutenzione delle infrastrutture idriche, non lavorazione diretta dei dispositivi elettronici.

La sequenza ricostruita dalle autorità

Le vittime sono state identificate come B Akmal, M Sarathikumar e P Kaveri, tutti provenienti dal distretto di Dharmapuri. Secondo la ricostruzione attribuita all’amministrazione di Krishnagiri, facevano parte di una squadra di quattro persone. Akmal avrebbe perso conoscenza dopo essersi affacciato al serbatoio; Sarathikumar sarebbe intervenuto per controllare le sue condizioni e sarebbe stato a sua volta sopraffatto. Anche Kaveri sarebbe poi entrato, rimanendo coinvolto nella stessa sequenza.

Il quarto componente della squadra ha cercato aiuto. I tre uomini sono stati estratti e trasportati in un ospedale privato di Hosur, dove sono stati dichiarati morti. I corpi sono stati successivamente trasferiti all’ospedale universitario pubblico di Krishnagiri per gli esami autoptici. La sequenza descritta dalle autorità resta una ricostruzione investigativa: non equivale a un accertamento definitivo delle responsabilità individuali o delle imprese coinvolte.

Gas sospetti, causa definitiva da accertare

Le prime informazioni della polizia indicano una possibile inalazione di gas tossici. Il responsabile dell’amministrazione distrettuale, C Dinesh Kumar, ha collegato l’incidente alle operazioni sul serbatoio e ha segnalato carenze nelle misure di sicurezza. La polizia ha però precisato che la causa della morte avrebbe dovuto essere stabilita attraverso il referto autoptico finale. Il sospetto di asfissia va quindi distinto da una conclusione medico-legale definitiva.

Le verifiche annunciate riguardano in particolare l’accesso agli spazi confinati, il monitoraggio dei gas, i dispositivi di protezione e l’organizzazione dei soccorsi. Sono i punti indicati dall’amministrazione per ricostruire le condizioni dell’intervento. Gli accertamenti devono stabilire quali procedure siano state effettivamente seguite, quali protezioni fossero disponibili e come sia stata gestita l’emergenza dopo il primo malore. L’esistenza dell’indagine non dimostra, da sola, una responsabilità penale.

Le prescrizioni per il depuratore

L’amministrazione ha chiesto a Tata Electronics una relazione sulle circostanze dell’incidente, sulle carenze individuate, sulle misure correttive adottate e sul piano di prevenzione. Alle ispezioni partecipano il Tamil Nadu Pollution Control Board e la direzione competente per la sicurezza e la salute industriale. Il controllo riguarda dunque sia la ricostruzione dell’accaduto sia le condizioni necessarie per consentire nuove attività nell’impianto.

Kumar ha precisato che il ritorno in funzione del trattamento reflui sarebbe stato subordinato alla verifica delle misure richieste e al via libera delle autorità competenti. Nello stesso aggiornamento ha escluso che fosse allora prevista la chiusura dell’intero stabilimento Tata. La limitazione del depuratore non va confusa con uno stop generale del complesso produttivo: i due livelli sono stati distinti espressamente dall’amministrazione.

Appalti e accertamenti delle aziende

Nalco Water ha riconosciuto in una dichiarazione che i tre lavoratori erano impiegati da un proprio subappaltatore e che l’incidente era avvenuto in una struttura di servizio da essa gestita nel sito Tata. L’azienda ha espresso cordoglio e dichiarato di collaborare con le autorità locali. La presenza di più imprese nella catena dell’intervento è un elemento documentato; l’attribuzione di eventuali negligenze resta invece oggetto degli accertamenti.

Per Apple e Tata sono stati riferiti accertamenti sull’episodio sulla base di informazioni provenienti da funzionari e fonti industriali. Nelle prime ricostruzioni consultate, tuttavia, non risultava una risposta pubblica diretta di Apple alle richieste di commento. È quindi più corretto parlare di verifiche aziendali riferite da fonti informate, senza trasformarle in una dichiarazione testuale della società o attribuirle parole non riscontrate.

Il sito produttivo e l’accordo con le famiglie

Il sito di Hosur realizza involucri metallici lavorati con precisione e pannelli posteriori per gli iPhone. Nello stesso complesso si trova anche un distinto impianto Tata che assembla telefoni finiti. La produzione di componenti rappresenta una parte specifica della presenza industriale di Apple in India, diversa dal montaggio finale. Secondo le stime riportate nelle ricostruzioni disponibili, il Paese realizza ormai circa un quarto degli iPhone prodotti nel mondo.

Al momento dell’incidente, lo stabilimento era già fermo per la festività di Deepavali. Le prime informazioni industriali non segnalavano quindi un impatto immediato sulla produzione riconducibile alle tre morti. Questo dato descrive la situazione di quei giorni, ma non certifica l’esito delle successive verifiche sul trattamento reflui, né consente di anticipare le decisioni che le autorità potranno assumere sulla base delle ispezioni.

Dopo l’incidente, i familiari hanno protestato chiedendo un sostegno economico e opportunità lavorative per i congiunti. Nell’aggiornamento pubblicato l’11 novembre è stato riferito un accordo raggiunto il giorno precedente con i rappresentanti di Nalco Water, attraverso la mediazione della responsabile della polizia distrettuale GS Anitha. L’intesa prevedeva tre milioni di rupie per ciascuna famiglia; dopo l’accordo e la presentazione di una denuncia, i parenti hanno ritirato la protesta.

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