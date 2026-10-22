Sinner resta re del tennis: il sorpasso slitta a novembre

Sinner, il primato ATP resiste fino a novembre

🌐 Jannik Sinner mantiene il primato nel ranking ATP almeno fino al 1° novembre 2026, raggiungendo 95 settimane complessive da numero uno del mondo. Nonostante lo stop per l’infortunio al ginocchio destro, il campione italiano conserva 10.950 punti, davanti ad Alexander Zverev, secondo con 10.070. Il tedesco prepara il possibile sorpasso tra Vienna e Parigi, mentre l’assenza di Sinner dalle competizioni fino al 2027 modifica gli equilibri della classifica mondiale.

Sinner numero uno ATP: il primato continua nonostante l’infortunio

Jannik Sinner non gioca un torneo ufficiale da luglio, ma continua a dominare la classifica mondiale. Il campione altoatesino conserva la prima posizione del ranking ATP anche nell’aggiornamento del 19 ottobre 2026, resistendo alla rincorsa dei principali avversari.

Il risultato ha un significato particolare perché arriva nel periodo più complicato della stagione dell’azzurro, costretto a interrompere l’attività agonistica per il problema al ginocchio destro.

L’assenza dai campi non comporta automaticamente la perdita immediata dei punti conquistati. Il sistema ATP prende infatti in considerazione i risultati maturati nell’arco delle precedenti 52 settimane.

Il vantaggio costruito nella prima parte del 2026 continua quindi a proteggere il primato di Sinner, almeno fino all’inizio di novembre.

Per il tennista italiano si tratta di un altro traguardo statistico: raggiungere 95 settimane complessive al vertice della classifica, anche se non consecutive.

Ranking ATP del 19 ottobre: Sinner davanti a Zverev

I punti dei primi sei tennisti del mondo

L’ultimo aggiornamento della classifica conferma il vantaggio dell’italiano sul principale inseguitore.

Sinner guida con 10.950 punti, mentre Alexander Zverev occupa la seconda posizione con 10.070 punti.

Il distacco è quindi di 880 punti, una differenza importante ma destinata a cambiare con la scadenza dei risultati ottenuti l’anno precedente.

Al terzo posto si trova Carlos Alcaraz, con 5.610 punti, seguito da Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli.

Classifica ATP · 19 ottobre 2026 1 Jannik Sinner 10.950 2 Alexander Zverev 10.070 3 Carlos Alcaraz 5.610 4 Ben Shelton 4.720 5 Daniil Medvedev 3.660 6 Flavio Cobolli 3.640

La classifica evidenzia anche un risultato significativo per il tennis italiano: Flavio Cobolli occupa la sesta posizione mondiale, eguagliando il proprio miglior piazzamento.

Perché Sinner perderà punti senza giocare

Il regolamento ATP attribuisce ai risultati una validità temporale. Quando arriva l’edizione successiva di un torneo, i punti conquistati dodici mesi prima vengono sostituiti da quelli del nuovo risultato.

Nel caso di Sinner, il problema è particolarmente evidente perché l’azzurro aveva ottenuto successi importanti nella parte conclusiva della stagione 2025.

Tra questi figurano Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals.

Il tennista non potrà difendere sul campo quei risultati a causa dello stop annunciato per il resto del 2026.

Questo significa che il suo punteggio diminuirà progressivamente anche senza nuove sconfitte.

La perdita dei punti non costituisce una penalizzazione medica, ma una conseguenza ordinaria del funzionamento della classifica mondiale.

Zverev prepara il sorpasso: Vienna diventa decisiva

La prima occasione utile arriva a novembre

Il principale avversario di Sinner nella corsa al vertice è Alexander Zverev.

Il tedesco ha mantenuto un rendimento sufficiente per ridurre progressivamente il distacco e può approfittare dei punti che l’italiano perderà nelle prossime settimane.

Una prima scadenza significativa è rappresentata dal torneo ATP di Vienna.

Sinner deve rinunciare ai 500 punti della vittoria ottenuta nell’edizione precedente, mentre Zverev può incrementare il proprio bottino attraverso il risultato del 2026.

Il successivo Masters 1000 di Parigi rappresenta un’altra occasione importante, perché l’italiano non potrà difendere i 1.000 punti del titolo conquistato nel 2025.

La sconfitta di Zverev nella semifinale di Shanghai ha però rinviato la possibilità di sorpasso.

La permanenza matematica di Sinner al comando è garantita almeno fino al 1° novembre, mentre la situazione successiva dipende dai punti in scadenza e dai risultati degli inseguitori.

Il ginocchio destro e la scelta di fermarsi fino al 2027

Il percorso sportivo dell’azzurro è stato interrotto da un problema al ginocchio che ha richiesto consulti specialistici e riabilitazione.

Dopo settimane di valutazioni, Sinner ha comunicato il 6 ottobre 2026 che non avrebbe disputato ulteriori tornei durante l’anno.

La decisione comprende la rinuncia alle ATP Finals di Torino, appuntamento di grande importanza sportiva ed economica.

L’attenzione si concentra ora sul recupero delle condizioni necessarie per affrontare nuovamente un calendario professionistico.

Nel tennis moderno, gli arti inferiori vengono sottoposti a continue accelerazioni, frenate, rotazioni e cambi di direzione.

Un rientro prematuro potrebbe compromettere il percorso riabilitativo, motivo per cui il programma deve essere definito sulla base delle valutazioni mediche.

La data esatta del ritorno competitivo non può essere considerata certa finché non verrà confermata dallo staff del giocatore.

Flavio Cobolli sesto al mondo, Djokovic fuori dai primi dieci

Il ranking del 19 ottobre contiene ulteriori novità.

Flavio Cobolli raggiunge la sesta posizione mondiale, confermando la crescita del tennis italiano anche al di fuori dei risultati di Sinner.

Il romano è inoltre impegnato nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals.

Un altro cambiamento significativo riguarda Novak Djokovic, sceso al dodicesimo posto e quindi fuori dai primi dieci.

Queste variazioni testimoniano quanto la classifica possa modificarsi rapidamente durante gli ultimi tornei della stagione.

La presenza di nuovi protagonisti nelle posizioni di vertice riflette anche l’impatto dei risultati ottenuti nei Masters 1000 e negli appuntamenti conclusivi del calendario.

Le 95 settimane da numero uno e la prospettiva del 2027

Il dato più importante per Sinner rimane la continuità del suo primato nonostante una lunga assenza dalle competizioni.

Le 95 settimane complessive in vetta rappresentano un risultato significativo nella storia del tennis italiano.

Nonostante la prospettiva di un sorpasso da parte di Zverev, i punti accumulati nella prima metà dell’anno documentano una stagione caratterizzata da prestazioni importanti.

La ripresa dell’attività nel 2027 costituirà una fase distinta, nella quale il campione dovrà confrontarsi sia con le proprie condizioni fisiche sia con una classifica modificata dagli ultimi risultati del 2026.

Il calendario che determinerà il prossimo numero uno

I prossimi passaggi del ranking sono collegati alla conclusione del torneo di Vienna e al successivo Masters 1000 di Parigi.

Sinner conserva il primato con 10.950 punti nell’aggiornamento del 19 ottobre, davanti ai 10.070 di Zverev.

L’italiano perderà i punti dei titoli 2025 senza poterli difendere, mentre il tedesco potrà aggiungere quelli ottenuti nei tornei ancora da disputare.

La conseguenza già definita è la permanenza dell’azzurro al vertice almeno fino al 1° novembre 2026, data che segnerà il raggiungimento delle 95 settimane complessive al numero uno ATP.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.