🌐 Rafa Nadal racconta ciò che apprezza di Mery Perelló: la presenza nei momenti importanti e una vita privata protetta. Il nuovo libro fotografico affianca alle vittorie il racconto delle persone che gli sono rimaste accanto.

Il grazie a Mery, oltre le vittorie

Non sceglie un trofeo per parlare della persona che gli è rimasta accanto. Rafa Nadal mette al centro la presenza di Mery Perelló, la capacità di esserci e il rispetto per una quotidianità che entrambi hanno voluto proteggere. Nelle dichiarazioni pubblicate l’11 novembre, l’ex tennista descrive la moglie come una «splendida compagna di vita». Il riconoscimento riguarda un percorso iniziato quando erano giovanissimi, non soltanto gli anni delle grandi vittorie.

L’occasione è Rafa Nadal, il volume fotografico pubblicato da Assouline con testi di Jon Wertheim. Il libro attraversa la carriera del campione, ma apre anche una finestra sulle relazioni che l’hanno accompagnata. La testimonianza di Mery appartiene a questo secondo racconto: quello di una coppia cresciuta sotto un’attenzione pubblica enorme, senza trasformare ogni passaggio della propria vita in un contenuto da condividere.

Crescere insieme mantenendo la propria identità

Nadal spiega che ciò che apprezza maggiormente della moglie è anzitutto la persona che è. Le riconosce di aver saputo essere presente nei momenti e nelle situazioni in cui aveva bisogno di lei. Non presenta questa vicinanza come un compito scontato: ricorda quanto possa essere difficile muoversi in un ambiente nel quale gli sguardi sono costantemente rivolti al campione e, inevitabilmente, anche a chi gli sta accanto.

Nelle parole di Perelló emerge un elemento complementare. Il rapporto, racconta, ha consentito a entrambi di conservare una propria identità e di lasciarsi spazio. Stare insieme non ha significato rinunciare a essere persone distinte. È la chiave che offre lei stessa per descrivere la loro crescita comune, senza rivendicare formule universali né proporre una ricetta da applicare alle altre coppie.

Il matrimonio è arrivato a Maiorca nell’ottobre 2019, dopo una lunga relazione. La notizia fu confermata anche attraverso i canali dell’accademia di Nadal. Nel racconto di oggi, però, la cerimonia non è il punto centrale: lo è la continuità di un legame che precede le nozze e che i due descrivono attraverso presenza, autonomia e protezione della sfera personale.

La riservatezza non cancella il ruolo pubblico di Perelló

Alla domanda sulla possibilità che Mery conceda interviste, Nadal distingue con chiarezza i piani. Spiega che la moglie interviene quando si tratta della fondazione, mentre entrambi preferiscono non esporre troppo la vita privata. La discrezione viene descritta come una scelta condivisa, con la quale si sono trovati bene e che intendono mantenere. Non è l’annuncio di un cambiamento nelle loro abitudini pubbliche.

María Francisca Perelló è infatti la direttrice generale della Fundación Rafa Nadal, incarico confermato dall’organizzazione. Ridurla alla sola presenza nelle tribune del tennis lascerebbe fuori una parte concreta del suo profilo. Il ruolo professionale e il desiderio di riservatezza convivono: parlare del lavoro della fondazione non comporta, nelle intenzioni espresse dalla coppia, rendere disponibile al pubblico anche la propria intimità.

Un libro costruito anche con gli archivi di famiglia

Il progetto editoriale nasce con la partecipazione di Nadal e utilizza fotografie provenienti dalle sue raccolte private, da quelle dei familiari e delle persone più vicine. L’editore presenta un percorso che copre tre decenni, alternando campi da tennis, Manacor, spogliatoi e momenti lontani dalle competizioni. Il materiale familiare entra quindi in un’opera autorizzata, non in una ricostruzione ottenuta sottraendo immagini alla vita privata.

Accanto alla voce di Mery compaiono quelle di Roger Federer e dello zio Toni Nadal. La loro presenza affianca prospettive diverse: la relazione di coppia, la rivalità sportiva e il lavoro di formazione. Il risultato annunciato è una biografia per immagini nella quale i risultati restano essenziali, ma non esauriscono il ritratto. Sono le persone vicine al protagonista ad aggiungere ricordi e osservazioni al racconto agonistico.

Federer e il rispetto che sopravvive alla rivalità

Fra i ricordi evocati c’è il congedo di Federer alla Laver Cup di Londra, nel settembre 2022. Nadal giocò il doppio al suo fianco e partecipò a una serata segnata dalle lacrime di entrambi. Fu un momento pubblico di forte emozione, maturato dopo anni nei quali i due si erano contesi i tornei più importanti. Il saluto avvenne all’O2 Arena, davanti al pubblico della manifestazione.

Tornando su quell’immagine, Nadal sottolinea soprattutto la possibilità di stimare chi è stato il proprio avversario più impegnativo. La competizione, nella sua lettura, non impedisce correttezza e ammirazione. È il significato che attribuisce a quel gesto, non una cancellazione della rivalità: cercare entrambi la vittoria non aveva richiesto di negare il valore dell’altro o di rinunciare al rispetto personale.

Maiorca dentro il racconto del campione

Anche Maiorca occupa uno spazio preciso nelle sue riflessioni. Nadal lega all’isola e a Manacor la possibilità di ritrovare una dimensione ordinaria, nella quale non essere trattato come qualcuno di più importante degli altri. È un ricordo che affianca alle parole sulla famiglia e sulla moglie: luoghi e relazioni vengono descritti dal protagonista come parti della propria formazione, oltre il riconoscimento ottenuto sui campi.

Questa alternanza tra carriera e dimensione personale è anche nell’impostazione materiale del volume. La scheda dell’edizione Classic di Rafa Nadal indica l’uscita nell’ottobre 2026, testi in inglese, 336 pagine e 353 illustrazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.