🌐 L’inflazione di ottobre 2026 sale dal 4,2% al 5,5%. I dati definitivi Istat indicano nell’energia la spinta principale, mentre il carrello della spesa cresce del 2,3% su base annua.

Il dato definitivo supera la prima stima

L’inflazione italiana accelera ancora e supera, sia pure di poco, la prima stima. A ottobre 2026 i prezzi al consumo aumentano del 5,5% rispetto a un anno prima, contro il 4,2% registrato a settembre. È il risultato definitivo diffuso dall’Istat il 17 novembre: rispetto al mese precedente, l’incremento dell’indice generale è dell’1,0%.

Il confronto con settembre segnala un aumento del tasso annuo di 1,3 punti percentuali. La misurazione riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, il NIC, comprensivo dei tabacchi. Il 5,5% è dunque la variazione dell’indice complessivo rispetto a ottobre 2025, non un rincaro uniforme applicato a ciascun prodotto.

Nella rilevazione provvisoria pubblicata il 30 ottobre, l’Istat aveva indicato un aumento annuo del 5,4% e mensile dello 0,9%. Il passaggio ai dati definitivi aggiunge un decimo a entrambi i valori. La direzione era già emersa nella prima lettura: un’accelerazione rispetto a settembre, trainata soprattutto dalle componenti energetiche.

L’energia guida il rialzo dei prezzi

Il maggiore impulso arriva dall’energia. Nel complesso, i beni energetici segnano un rincaro annuo del 31,9%, dopo il 22,6% di settembre. Nel commento ai risultati, l’Istat collega prevalentemente a questa voce l’accelerazione dell’inflazione e osserva che il suo andamento resta influenzato dal quadro geopolitico internazionale.

Dentro il comparto, però, le velocità sono differenti. Per gli energetici regolamentati la crescita annua passa dal 25,8% al 61,6%; per quelli non regolamentati sale dal 22,5% al 29,8%. Sono variazioni riferite alle rispettive categorie statistiche: non equivalgono automaticamente all’aumento della bolletta o della spesa energetica di ogni singola utenza.

La pressione è evidente anche nel confronto con il solo mese precedente. Gli energetici regolamentati aumentano del 20,3% su settembre, mentre quelli non regolamentati crescono del 5,3%. Sono due delle componenti che spiegano il rialzo mensile dell’indice generale, insieme agli alimentari non lavorati e ai servizi relativi ai trasporti.

Il carrello della spesa sale al 2,3%

L’accelerazione raggiunge anche gli acquisti quotidiani. Il raggruppamento che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, comunemente chiamato carrello della spesa, registra un aumento annuo del 2,3%. A settembre era all’1,5%: il ritmo di crescita guadagna quindi otto decimi di punto in un mese.

Il dato resta inferiore all’inflazione generale, ma indica una ripresa dei rincari in questo insieme di beni. Va distinto dall’indicatore dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che sale dal 5,2% al 5,8% annuo. Le due misure descrivono raggruppamenti diversi e non devono essere lette come due valutazioni alternative dello stesso paniere.

Tra gli alimentari, la spinta segnalata dall’Istat riguarda in particolare quelli non lavorati: il loro incremento annuo passa dal 5,5% al 7,5%, mentre rispetto a settembre l’aumento è dell’1,8%. La divisione più ampia dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche registra invece una crescita annua del 2,7%, dopo l’1,9% del mese precedente.

Non soltanto energia: cresce anche l’inflazione di fondo

La distanza fra il dato generale e quello di fondo resta ampia. L’indicatore che esclude energia e alimentari freschi raggiunge il 2,0%, dall’1,6% di settembre. Se si eliminano soltanto i beni energetici, la variazione annua è invece del 2,5%, contro il 2,0% precedente: anche queste letture mostrano dunque un’accelerazione.

Il quadro distingue così una spinta energetica particolarmente forte da aumenti più contenuti nelle componenti escluse da quel comparto. Il divario fra inflazione generale e di fondo non autorizza però a descrivere tutti gli altri prezzi come fermi: il secondo indicatore aumenta di quattro decimi, pur restando ben sotto il 5,5% complessivo.

La separazione fra beni e servizi rende visibile un’altra differenza. I prezzi dei beni accelerano dal 5,4% al 7,6% annuo; quelli dei servizi passano dal 2,6% al 3,0%. Il distacco si allarga quindi a 4,6 punti percentuali, con una crescita decisamente maggiore sul versante dei beni.

Trasporti in aumento, alcuni servizi arretrano sul mese

Tra i servizi, quelli relativi ai trasporti mostrano un’accelerazione marcata: la crescita annua raddoppia dall’1,6% al 3,2%. Il movimento è positivo anche nel confronto mensile, con un aumento dell’1,3% rispetto a settembre. L’Istat li include fra le voci che contribuiscono all’accelerazione registrata a ottobre.

Non tutte le componenti, tuttavia, si muovono nella stessa direzione sul mese. I servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona diminuiscono dello 0,9%. Nelle divisioni di spesa, il contributo più ampio al tasso annuo arriva da abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili: 2,301 punti percentuali, davanti ai trasporti con 1,432 punti.

Gli altri indici e il prossimo aggiornamento

L’indice armonizzato IPCA registra un incremento dell’1,2% sul mese e del 5,6% sull’anno, confermando la stima preliminare. L’indice FOI per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, segna invece +1,1% mensile e +5,4% annuo. Sono risultati di indicatori distinti, che affiancano il NIC nella pubblicazione sui prezzi al consumo.

A ottobre l’inflazione media acquisita per il 2026 è del 3,4% per l’indice generale e dell’1,9% per la componente di fondo. Si tratta del dato acquisito, non di un risultato definitivo sull’intero anno. Il calendario del comunicato Istat indica il 30 novembre 2026 come data della prossima diffusione sui prezzi al consumo.

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