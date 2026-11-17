🌐 Trump a Manila tra manifestazioni contro la visita e il progetto Pax Silica. Nell’agenda asiatica commercio, sicurezza e il trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin, previsto il 19 novembre in Cina.

L’arrivo di Trump e la piazza contro la visita

Donald Trump è arrivato a Manila il 17 novembre per la prima tappa della sua missione asiatica, mentre nella capitale filippina si svolgevano manifestazioni contro la visita e contro Pax Silica, l’iniziativa promossa dagli Stati Uniti sulle filiere tecnologiche. Il presidente americano ha incontrato i partner del Quad e ha in programma colloqui economici e diplomatici con i leader regionali. La trasferta proseguirà in Cina: il confronto con Xi Jinping e Vladimir Putin è previsto per il 19 novembre a Shenzhen, a margine degli appuntamenti Apec.

Le contestazioni hanno portato in strada gruppi contrari alla politica americana e al progetto Pax Silica. A Liwasang Bonifacio, una delle piazze centrali di Manila, i manifestanti hanno esposto cartelli contro Trump e allestito rappresentazioni polemiche, tra cui un’effigie del presidente dentro una bara. Nei resoconti della giornata compaiono anche reparti di polizia con scudi. Le stime sulla partecipazione non coincidono: non emerge un conteggio unico verificato, mentre è documentata la presenza di una mobilitazione organizzata contro la visita.

Pax Silica, il progetto al centro delle contestazioni

La protesta non riguarda soltanto la presenza del presidente americano. Un bersaglio concreto è il polo industriale proposto nell’ambito di Pax Silica a New Clark City, nell’area di Capas, nella provincia di Tarlac. Gruppi ambientalisti e organizzazioni della società civile contestano possibili effetti sull’impiego delle risorse e sulle comunità locali. Si tratta di timori e obiezioni avanzati dagli oppositori: non di conseguenze che possano essere descritte, sulla base dei riscontri disponibili, come già prodotte dal progetto.

Sul tavolo resta anche la definizione dell’intesa che dovrebbe regolare lo sviluppo del polo. Prima del vertice, l’ambasciatore americano Lee Lipton aveva precisato che non era previsto un annuncio sulla zona economica Pax Silica durante gli incontri Asean e che le decisioni sarebbero state prese consultando il governo filippino. Il sottosegretario al Commercio Ceferino Rodolfo ha indicato la fine del 2026 come obiettivo per la firma del quadro giuridico: una scadenza auspicata, non un accordo già concluso.

Commercio e semiconduttori nell’agenda asiatica

La tappa filippina comprende un’agenda commerciale distinta dal negoziato su Pax Silica. Nel programma di Trump figurano il vertice speciale Stati Uniti-Asean, una cena con i leader e un appuntamento dedicato all’accordo commerciale con la Thailandia. È importante separare i diversi dossier: l’evento previsto con Bangkok non equivale alla sottoscrizione dell’intesa sul polo tecnologico filippino. Al momento dei riscontri utilizzati, la firma dell’accordo con la Thailandia era indicata tra gli impegni della visita.

Il capitolo dei semiconduttori si è intanto arricchito di una decisione americana. Washington ha annunciato nuove regole per il trasferimento di chip avanzati destinati all’intelligenza artificiale: le spedizioni verso Singapore, Malaysia, Thailandia e Indonesia richiederanno una licenza speciale. La motivazione indicata riguarda il rischio di deviazione delle forniture verso destinazioni diverse da quelle autorizzate. Singapore ha risposto di essere al lavoro su modalità che garantiscano un accesso considerato affidabile per le imprese insediate nel Paese.

Il Quad e la sicurezza nell’Indo-Pacifico

A Manila Trump si è riunito con i leader di Australia, India e Giappone nel formato Quad, che affianca al dialogo economico il confronto sulla sicurezza dell’Indo-Pacifico. Le immagini dell’incontro mostrano i quattro capi di governo insieme prima dei colloqui. La riunione è un appuntamento distinto dai lavori propriamente interni all’Asean: coinvolge Washington e tre partner regionali e si inserisce nella sequenza di incontri organizzati durante la tappa filippina.

Il contesto comprende le controversie nel Mar Cinese Meridionale. Alla chiusura dei lavori Asean, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha riconosciuto che durante la presidenza del suo Paese non è stato raggiunto il codice di condotta negoziato tra l’organizzazione e la Cina. Sul piano economico ha invece rivendicato la firma dell’accordo quadro sull’economia digitale, destinato a facilitare commercio digitale e pagamenti transfrontalieri. Sono due esiti diversi, da non confondere con gli obiettivi della visita americana.

A Shenzhen il trilaterale ancora da svolgere

Dopo Manila, la missione porterà Trump a Shenzhen per gli appuntamenti della Cooperazione economica Asia-Pacifico. L’incontro a tre con Xi Jinping e Vladimir Putin è stato annunciato per giovedì 19 novembre. Non ci sono ancora risultati del trilaterale da riferire: alla data del 17 novembre il confronto resta un evento programmato. L’annuncio riguarda la presenza congiunta dei tre presidenti, non la conclusione di un’intesa sul nucleare o sugli altri dossier internazionali.

Prima della partenza, Trump ha indicato la denuclearizzazione tra gli argomenti che intende affrontare, riconoscendo la difficoltà del tema. Il presidente ha anche evocato la possibilità di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un in Cina. Quest’ultima eventualità rimane però separata dall’appuntamento con Xi e Putin: Pechino ha dichiarato di non avere informazioni su un incontro tra Trump e Kim. Una disponibilità espressa pubblicamente non costituisce la conferma di un vertice.

Il calendario ufficiale dei lavori regionali

La cornice della visita è il quarantanovesimo vertice Asean e la serie di riunioni con i partner dell’organizzazione. Il programma diffuso dalla presidenza filippina comprende per il 17 novembre l’Asean Plus Three e il ventunesimo East Asia Summit. Il ministero degli Esteri di Singapore ha confermato la partecipazione del primo ministro Lawrence Wong agli incontri di Manila dal 15 al 17 novembre 2026, con colloqui previsti anche con i rappresentanti di Stati Uniti, Cina, Australia, India, Giappone e Corea del Sud.

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