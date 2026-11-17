🌐 La spesa per influencer e creator continua a crescere. In Italia aumentano soprattutto campagne e collaborazioni; nel campione europeo l’89% di brand e agenzie prevede nuovi incrementi di budget. Ma investimenti, compensi e risultati raccontano storie diverse.

Più investimenti, senza un rincaro uguale per tutti

Le aziende continuano a mettere risorse su influencer e creator, ma il conto sale soprattutto perché aumentano le attività acquistate. Nel mercato italiano crescono campagne, professionisti coinvolti e rapporti continuativi con i marchi: non emerge invece un aumento uniforme del prezzo di ogni contenuto. È la distinzione centrale del Budget Report 2027 di Kolsquare, pubblicato nella versione italiana il 19 ottobre 2026.

Il rapporto richiama una previsione DeRev di 425 milioni di euro per il mercato italiano nel 2026, contro 385 milioni nel 2025: un incremento del 10,4%. La formulazione conta: si tratta di una stima sull’anno, non di un bilancio definitivo già chiuso. Anche le intenzioni di investimento per il 2027 vanno lette come programmi dichiarati, non come spesa già effettuata.

Per i singoli contenuti, i dati riportati indicano variazioni contenute: +2,45% su Instagram, +1,23% su YouTube e -0,33% su TikTok. Su Instagram, però, i compensi della fascia intermedia salgono del 9,2%, mentre quelli delle celebrity diminuiscono per il terzo anno consecutivo. La crescita del settore, dunque, non si distribuisce allo stesso modo tra tutti i profili.

L’89% guarda a nuovi aumenti: che cosa misura il dato

La prospettiva europea resta espansiva. Nello studio The Future of Influencer Marketing 2026/2027, l’89% delle organizzazioni intervistate prevede di aumentare gli investimenti nei successivi dodici mesi. La quota era del 75% nell’edizione precedente e del 54% nel 2024. È un segnale di fiducia nel canale, pur restando una rilevazione delle intenzioni dei partecipanti.

L’indagine è stata realizzata da B2B International per Kolsquare attraverso un questionario online, tra maggio e giugno 2026, coinvolgendo 1.123 decisori del marketing di marchi e agenzie in sette mercati europei. Il perimetro comprende Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, area nordica e Benelux. Quel quasi nove su dieci non va quindi esteso indistintamente a tutte le aziende europee.

La spesa annuale mediana del campione raggiunge 144mila euro e arriva a 367mila nelle organizzazioni con almeno mille dipendenti. La mediana identifica il valore centrale della distribuzione, non la media aritmetica. Dimensione dell’impresa e composizione del campione sono quindi essenziali per interpretare queste cifre e non trasformarle in un budget standard valido per qualsiasi attività.

Le due stime italiane da non confondere

Sul mercato italiano esiste anche una valutazione diversa. Il 25 marzo 2026, al Teatro Franco Parenti di Milano, UPA e il Media Hub di UNA hanno presentato una stima congiunta: 550 milioni di euro di investimenti previsti nel 2026, in aumento del 12% rispetto ai 490 milioni attribuiti al 2025, anno indicato in crescita del 5%.

I 550 milioni UPA-UNA e i 425 milioni DeRev richiamati nel rapporto Kolsquare non sono due voci da sommare. Sono valutazioni prodotte da soggetti diversi: senza un raccordo tra metodologie e perimetri non consentono un confronto diretto. Convergono sulla direzione di crescita, ma non costituiscono una misura unica e condivisa della dimensione economica del settore.

Tra le priorità presentate da UPA figurano proprio la definizione delle voci di costo, la loro quantificazione complessiva, le tutele contrattuali e metodologie comuni per misurare i risultati. L’associazione distingue inoltre gli influencer, che pubblicano contenuti commerciali sui propri canali, dagli ambassador, che rappresentano il marchio anche nelle sue campagne, negli eventi e negli spot.

Il costo della campagna va oltre il contenuto

Il compenso del creator è soltanto una parte del conto. Produzione e promozione a pagamento dei contenuti concorrono al costo complessivo: per questo un listino quasi fermo non garantisce una campagna altrettanto stabile nella spesa. Il rapporto mette in evidenza anche la pressione esercitata dall’ampliamento delle collaborazioni, che richiedono risorse ulteriori rispetto all’acquisto del singolo post.

C’è poi uno scarto organizzativo: il 79% considera l’influencer marketing un canale centrale o importante, ma soltanto il 10% lo descrive come pienamente integrato nel proprio insieme di attività di marketing. Nella lettura proposta da Kolsquare, gli investimenti stanno avanzando più rapidamente della capacità di collegare obiettivi, dati e valutazione delle campagne. È un’interpretazione del rapporto, non una garanzia di inefficienza per ogni azienda.

La risposta indicata è concordare gli indicatori prima della pubblicazione e leggere insieme visibilità, interazioni e risultati commerciali. Anche la remunerazione può seguire logiche diverse: compensi fissi per lavorare sulla notorietà, commissioni o affiliazioni per le vendite. Il rapporto presenta questi modelli come strumenti da collegare agli obiettivi, non come formule capaci di assicurare automaticamente un ritorno.

Il valore della visibilità non coincide con gli incassi

Per confrontare i contenuti, Kolsquare utilizza anche l’Earned Media Value, o EMV: una stima monetaria della visibilità e delle interazioni. Il metodo assegna un valore a visualizzazioni, commenti, condivisioni e apprezzamenti, quindi li somma. Non misura il compenso richiesto dal creator, non rappresenta fatturato e non dimostra, da solo, che una collaborazione abbia prodotto vendite o profitti.

La distinzione impedisce di leggere un alto valore mediatico come denaro effettivamente entrato nelle casse del marchio. Serve invece a collocare i contenuti su una scala di confronto, da affiancare agli altri risultati della campagna. La griglia italiana del Budget Report utilizza dati di ottobre 2026 relativi a 555 creator, con almeno il 30% del pubblico in Italia, distribuiti su 565 account Instagram, TikTok e YouTube.

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