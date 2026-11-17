🌐 Il rapporto della Polizia Postale registra 1.009 indagati e 324 vittime minorenni identificate in dodici mesi. Quasi il 10% delle persone sottoposte a indagine non ha ancora 18 anni.

I minorenni anche tra le persone indagate

Sono 97 i minorenni tra le 1.009 persone indagate nell’ultimo anno di attività della Polizia Postale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti in rete. Quasi uno su dieci. Nello stesso periodo, l’analisi del materiale digitale ha consentito di identificare 324 vittime minorenni. Sono due dati distinti del bilancio del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, il CNCPO: da una parte chi è sottoposto ad accertamenti, dall’altra i minori ai quali gli investigatori sono riusciti a dare un’identità.

Il periodo osservato va dal 25 ottobre 2025 al 25 ottobre 2026: non coincide, dunque, con l’anno solare ancora in corso. I numeri sono stati diffusi nel quadro dei vent’anni di attività del Centro. La celebrazione si è tenuta il 16 novembre a Roma, nelle Corsie Sistine del complesso di Santo Spirito in Sassia, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani.

Che cosa dicono i numeri sulle indagini

Il totale comprende 805 persone denunciate e 204 arrestate. Sono risultati dell’attività investigativa, non un conteggio di condanne definitive: la posizione di ciascuna persona deve essere valutata nel relativo procedimento. Anche la presenza di ragazzi tra gli indagati va letta mantenendo questa distinzione, senza trasformare una classificazione statistica in un giudizio di colpevolezza. Il rapporto descrive il lavoro svolto e le persone raggiunte dagli accertamenti, non l’esito giudiziario di ogni singolo caso.

La distribuzione per età mostra una larga prevalenza di adulti: 839 indagati hanno tra 18 e 64 anni, circa l’83% del totale; altri 73 appartengono alla fascia dai 65 anni. I 97 minorenni rappresentano invece una quota prossima al 10%, arrotondata nella presentazione dei dati. Sul piano complessivo, gli uomini sono 981 e le donne 28: rispettivamente circa il 97% e il 3% delle persone individuate.

Il quadro permette di descrivere la composizione degli indagati nel periodo considerato. Non basta, da solo, a dimostrare un aumento dei reati o del coinvolgimento dei minorenni rispetto agli anni precedenti. Per stabilire una tendenza servirebbe un confronto tra intervalli omogenei e categorie costruite con gli stessi criteri. Il dato sui ragazzi resta quindi riferito a questi dodici mesi di indagini, senza poter essere esteso automaticamente all’intera popolazione giovanile.

La circolazione delle immagini tra coetanei

Nel rapporto, l’attenzione sui minorenni indagati si accompagna al richiamo alla diffusione incontrollata di materiale intimo autoprodotto, al cosiddetto sexting secondario e ai ricatti sessuali online. Il punto è la successiva circolazione delle immagini, che può coinvolgere anche persone diverse da quelle tra cui è avvenuto lo scambio iniziale. È il contesto indicato nell’analisi, ma non equivale alla ricostruzione delle condotte contestate a tutti i 97 ragazzi.

I dati aggregati non specificano infatti, per ciascun minorenne, l’accusa, le circostanze o l’esito degli accertamenti. Non consentono neppure di attribuire a tutti lo stesso comportamento. Vittime identificate e persone indagate restano categorie separate: il numero dei ragazzi sottoposti a indagine non va confuso con quello dei minori riconosciuti nel materiale esaminato dagli specialisti. È una distinzione necessaria per leggere correttamente un bilancio che riunisce indicatori diversi.

Operazioni sotto copertura e analisi dei dispositivi

Nei dodici mesi sono state coordinate ed eseguite 27 operazioni ad alto impatto, su scala nazionale e internazionale. Sedici attività sotto copertura risultano concluse nell’anno. Il monitoraggio ha interessato 12.432 spazi virtuali: 976 sono stati rilevati come illeciti e 194 sequestrati. Il bilancio distingue anche la distribuzione temporale delle operazioni: cinque nella parte finale del 2025 e 22 tra il primo gennaio e il 25 ottobre 2026.

Le indagini hanno comportato 956 perquisizioni informatiche e domiciliari, con il sequestro di oltre 950 terabyte di materiale. L’esame forense dei file ha avuto un ruolo nell’identificazione delle vittime: il risultato non si esaurisce quindi nel recupero di archivi digitali, ma comprende la ricerca delle persone rappresentate. È su questo passaggio, dall’immagine all’identità del minore, che si concentra una parte essenziale dell’attività descritta dal Centro.

La cooperazione e la prevenzione

Intervenendo alla celebrazione, Vittorio Pisani ha indicato nell’identificazione e nella protezione delle vittime l’obiettivo strategico del CNCPO. Ha richiamato la collaborazione con Europol, Interpol, FBI e Homeland Security, insieme al contributo del Terzo settore e delle organizzazioni non profit. La cooperazione internazionale è stata presentata come parte del lavoro necessario per affrontare lo sfruttamento sessuale dei minori negli ambienti digitali.

Pisani ha inoltre sollecitato il rafforzamento di una rete educativa tra scuole, famiglie, istituzioni e fondazioni, affiancando la prevenzione all’azione repressiva. Il richiamo riguarda in particolare l’incidenza degli abusi nella fascia da zero a tredici anni. Nel corso dell’evento è stato presentato anche un podcast dedicato al lavoro del Centro, con letture rielaborate da audizioni protette e curate dagli psicologi della Polizia Postale.

Il bilancio dei vent’anni

Il CNCPO è stato istituito nel 2006. Il consuntivo ventennale, distinto dai risultati degli ultimi dodici mesi, registra 17.940 persone deferite all’autorità giudiziaria, comprese 1.729 arrestate e 16.211 denunciate, oltre a 14.615 perquisizioni. Il dato complessivo dei casi trattati è invece disponibile a partire dal 2010: da allora il Centro ne ha seguiti 29.516.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.