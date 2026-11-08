Intelligenza artificiale e lavoro, le imprese chiedono risposte

Milano, il lavoro cambia più in fretta delle risposte

Quando imprenditori e istituzioni discutono di futuro del lavoro, il rischio è ripetere formule innocue su innovazione e competitività. All’incontro di SGB Executive Lab, ospitato a InPlace Garden a Milano, il tema si è invece concentrato su una trasformazione già entrata nei processi produttivi: l’intelligenza artificiale. Al confronto hanno preso parte Matteo Colaninno, presidente del consiglio di amministrazione di Piaggio & C., e Francesco Soro, direttore generale dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La moderazione è stata affidata ad Angelino Alfano, avvocato e partner di BonelliErede.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle iniziative del Gruppo SGB Humangest, ha affrontato l’intersezione tra nuovi equilibri globali e trasformazioni dell’occupazione. È un terreno su cui le astrazioni non bastano. Le imprese devono decidere dove investire; i lavoratori devono capire quali competenze manterranno valore; le istituzioni devono predisporre condizioni che non abbandonino nessuno. La vera domanda non è se l’AI arriverà: è chi governerà il cambiamento e con quali strumenti.

Alfano: una rivoluzione che impone decisioni concrete

Nella discussione, Angelino Alfano ha richiamato la velocità dei cambiamenti attraversati negli ultimi anni, soffermandosi sull’impatto dell’intelligenza artificiale. Il punto centrale delle sue osservazioni è stato il bisogno di risposte concrete davanti a una rivoluzione destinata a incidere profondamente sul lavoro. Un’affermazione condivisibile, purché non diventi un alibi per annunci senza scadenze e responsabilità.

La tecnologia non agisce in un vuoto sociale. Lo stesso strumento può aiutare un’impresa a ridurre compiti ripetitivi oppure trasformarsi in una leva per comprimere organici e qualità dell’occupazione. Le conseguenze dipendono dalla progettazione dei processi, dalla formazione disponibile e dalle decisioni di chi investe. Per questo l’espressione rivoluzione tecnologica ha senso soltanto se accompagnata da domande pratiche: quali mansioni cambiano, quali professioni nascono e come saranno distribuiti i benefici economici?

Soro: l’intelligenza artificiale non è una moda passeggera

Francesco Soro ha rimarcato il ruolo delle istituzioni, chiamate quotidianamente ad assumere decisioni, e ha distinto il tema dell’AI dalle mode tecnologiche passate. La sua indicazione è netta: l’intelligenza artificiale è una questione concreta da affrontare seriamente, anche dal punto di vista dei costi. È un richiamo importante perché il dibattito pubblico tende a saltare dalla promessa di efficienza alla paura della sostituzione senza analizzare ciò che serve per realizzare e mantenere i sistemi.

I costi comprendono software, infrastrutture, sicurezza, gestione dei dati e competenze. Per una grande impresa l’investimento può essere oneroso ma sostenibile; per una realtà piccola, invece, la barriera iniziale può risultare decisiva. Se l’adozione delle tecnologie avanzate resta concentrata nei soggetti più capitalizzati, la distanza produttiva potrebbe aumentare. La trasformazione digitale non è inclusiva per definizione: lo diventa quando anche le aziende meno strutturate possono parteciparvi con strumenti adeguati.

Colaninno e la capacità di resistenza delle imprese

Matteo Colaninno ha riportato l’attenzione sulla capacità di tenuta dimostrata dal sistema produttivo dal 2020 in avanti. Il periodo ha attraversato crisi sanitarie, tensioni internazionali, problemi nelle catene di fornitura e rincari energetici. Nella sua valutazione, le imprese hanno saputo non soltanto resistere ma anche svilupparsi. È un richiamo alla resilienza, che però non dovrebbe cancellare le differenze fra settori, dimensioni aziendali e territori.

Non tutte le aziende hanno la stessa capacità di reagire agli shock. Alcune dispongono di capitali, reti internazionali e ricerca interna; altre vivono di margini ridotti e di rapporti commerciali molto locali. L’intelligenza artificiale potrebbe ampliare entrambe le possibilità: aiutare anche realtà piccole a lavorare meglio, oppure accentuare i divari. Il punto allora è capire se l’innovazione sarà un moltiplicatore di opportunità o un acceleratore di concentrazione economica.

Formazione, competitività e diritti: il nodo politico

L’incontro milanese ha ruotato intorno alla necessità di coniugare competitività, occupazione e inclusione. Sono tre obiettivi spesso presentati insieme e assai più difficili da perseguire nella pratica. Un’azienda che automatizza alcune attività può diventare più competitiva; non è però automatico che il miglioramento si traduca in retribuzioni migliori, nuove opportunità o orari più sostenibili. Questi risultati dipendono da formazione, contrattazione, organizzazione del lavoro e capacità dei territori di attrarre investimenti.

Occorre inoltre evitare l’equivoco secondo cui tutti i lavoratori debbano trasformarsi in programmatori. La sfida riguarda anche l’uso consapevole degli strumenti nelle professioni ordinarie, la capacità di controllarne gli errori e il diritto a conoscere quando decisioni rilevanti vengono influenzate da algoritmi. Innovare non significa delegare il giudizio umano senza responsabilità. Soprattutto nei processi che toccano selezione, valutazione e organizzazione del personale, trasparenza e controllo devono accompagnare la velocità.

Il dibattito di Milano si inserisce in un ciclo di incontri che dovrebbe proseguire con un appuntamento conclusivo a Roma dedicato proprio all’intelligenza artificiale nel lavoro. Non ci sono soluzioni istantanee da estrarre da un convegno. Ma emerge una priorità chiara: ridurre la distanza tra discorsi pubblici e decisioni operative. La tecnologia può cambiare le mansioni; spetta a imprese e istituzioni decidere se cambierà in meglio anche la qualità del lavoro.