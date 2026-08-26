TikTok e corse clandestine, choc in Irlanda dopo la morte di 5 ragazzi

🌐 TikTok e corse clandestine finiscono al centro del dibattito in Irlanda dopo la morte di cinque adolescenti, travolti nella notte del 16 agosto da un incidente sulla M9. La tragedia riaccende l’allarme sui video che trasformano guida pericolosa, fughe dalla polizia e manovre contromano in una sfida per ottenere visualizzazioni e approvazione online.

Cinque ragazzi morti, una famiglia distrutta e una domanda che ora attraversa l’Irlanda: quanto può diventare pericolosa la ricerca di attenzione sui social quando la strada si trasforma in un palcoscenico?

La tragedia è avvenuta nella notte del 16 agosto 2026 sulla M9, nella contea di Kildare. Una BMW con a bordo cinque adolescenti ha imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata e si è schiantata frontalmente contro una Hyundai sulla quale viaggiavano quattro persone. I cinque ragazzi sono morti; le persone sull’altra vettura sono rimaste gravemente ferite.

Il dramma ha assunto rapidamente una dimensione nazionale perché l’incidente si inserisce in un fenomeno più ampio: video di guida estrema, auto rubate, inseguimenti e manovre pericolose condivisi sulle piattaforme social alla ricerca di like e notorietà.

Non è ancora possibile attribuire con certezza ogni comportamento della notte della tragedia alla ricerca di popolarità su TikTok. Le indagini sono in corso. Ma il tema è diventato inevitabile dopo che le autorità hanno denunciato la diffusione online di contenuti che sembrano glorificare proprio quel tipo di condotta.

La notte della tragedia sulla M9

La sequenza ricostruita dagli investigatori racconta una notte di crescente pericolo.

La BMW, secondo le ricostruzioni disponibili, era stata segnalata dopo non essersi fermata a un controllo della Gardaí, la polizia irlandese. Il veicolo avrebbe poi raggiunto la M9, dove la situazione è rapidamente degenerata.

Il momento decisivo è arrivato quando l’auto ha percorso l’autostrada contromano, entrando nella carreggiata destinata al traffico proveniente dalla direzione opposta.

La BMW ha quindi incontrato la Hyundai.

L’impatto frontale è stato devastante.

A bordo della Hyundai c’erano tre sorelle e un bambino, diretti verso l’aeroporto di Dublino per raggiungere il Regno Unito in occasione di un matrimonio. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale con ferite gravi; alcune hanno riportato condizioni particolarmente critiche.

Dall’altra parte della strada, invece, non c’è stato alcun superstite.

Cinque adolescenti hanno perso la vita.

La comunità di Athy e delle aree circostanti è stata colpita da un lutto che ha coinvolto famiglie, scuole, associazioni sportive e interi quartieri. Nei giorni successivi sono iniziate le cerimonie funebri, accompagnate da una forte presenza della polizia e da un clima di grande commozione.

Chi erano i cinque ragazzi morti

Le vittime erano adolescenti e giovani tra i 15 e i 18 anni, provenienti soprattutto dall’area di Athy e dalla contea di Carlow.

Sono stati identificati come Joe Carthy, Jack Kennedy, Alex McCarthy, Jeremy O’Brien e Kamil Pustkowski. Le età riportate nelle diverse ricostruzioni variano leggermente in relazione al momento della comunicazione ufficiale delle identità, ma tutti erano giovanissimi.

La loro morte ha inevitabilmente prodotto due reazioni parallele.

Da una parte c’è il dolore per cinque vite spezzate troppo presto.

Dall’altra, la consapevolezza che il comportamento che avrebbe preceduto lo schianto era estremamente pericoloso e aveva messo a rischio anche persone completamente estranee alla vicenda.

È un equilibrio difficile da mantenere, soprattutto quando la cronaca riguarda ragazzi così giovani.

Condannare una condotta non significa cancellare il dolore delle famiglie.

Ed è proprio questa la complessità della tragedia irlandese.

Il ruolo dei social e la corsa ai like

Il punto più controverso della vicenda riguarda ora TikTok e le altre piattaforme.

Da tempo in Irlanda circolano filmati nei quali giovani automobilisti mostrano auto lanciate ad alta velocità, fughe dalla polizia, guida contromano, veicoli rubati e manovre deliberate per provocare reazioni.

La dinamica è quella tipica delle challenge digitali, anche quando non esiste una vera e propria “sfida” organizzata.

Più il comportamento è estremo, maggiore può essere l’attenzione.

Più è rischioso, più diventa spettacolare.

E più è spettacolare, più è condivisibile.

Si crea così una spirale nella quale il pericolo diventa contenuto e il contenuto diventa status sociale.

Il problema non riguarda quindi soltanto chi guida.

Riguarda anche il pubblico che guarda, commenta, condivide e contribuisce involontariamente a rendere desiderabile quel comportamento.

La morte che riapre il caso TikTok

Dopo l’incidente, le autorità irlandesi hanno intensificato le pressioni sulle piattaforme social.

TikTok è stata chiamata a fornire chiarimenti sulle modalità con cui vengono individuati e rimossi i contenuti che glorificano la guida illegale e pericolosa. Il caso è arrivato anche all’attenzione del Parlamento irlandese e dell’autorità di regolazione dei media.

La questione è delicata.

Le piattaforme possono rimuovere un video, sospendere un account o impedire la circolazione di determinati contenuti.

Ma possono intervenire prima che un comportamento pericoloso venga imitato?

È molto più difficile.

Un video può essere pubblicato per pochi minuti, scaricato da altri utenti, ripubblicato su un’altra piattaforma e continuare a circolare anche dopo la rimozione dell’originale.

È una delle caratteristiche più problematiche dell’ambiente digitale.

Eliminare il contenuto non significa necessariamente eliminare il fenomeno.

Non è solo una questione di TikTok

Attribuire tutto ai social sarebbe però troppo semplice.

La guida pericolosa esisteva molto prima di TikTok.

Le corse clandestine, il furto di automobili, il cosiddetto joyriding e le fughe dalla polizia sono fenomeni conosciuti da anni in Irlanda e in altri Paesi.

Ciò che è cambiato è il modo in cui vengono documentati, trasformati in spettacolo e premiati dall’attenzione digitale.

Un comportamento che un tempo poteva essere conosciuto soltanto da un piccolo gruppo di amici oggi può raggiungere migliaia o milioni di persone.

La telecamera diventa parte dell’azione.

Chi guida non rischia soltanto per il piacere della velocità: può farlo anche perché sa che qualcuno sta guardando.

E questo modifica la psicologia della sfida.

Quando la strada diventa un palcoscenico

È forse questo l’aspetto più inquietante della vicenda.

L’automobile, nella cultura giovanile, ha sempre rappresentato libertà, indipendenza e identità.

I social aggiungono un’altra dimensione: la performance.

Non basta più fare qualcosa.

Bisogna mostrarla.

Non basta essere veloci.

Bisogna dimostrarlo agli altri.

Non basta sfuggire alla polizia.

La fuga può diventare il contenuto.

È una trasformazione culturale che non riguarda soltanto l’Irlanda.

Video di guida estrema e comportamenti automobilistici pericolosi circolano da anni su piattaforme diverse, spesso con linguaggi e hashtag che rendono il fenomeno facilmente replicabile.

La tragedia della M9 ha però riportato brutalmente la discussione alla realtà.

Dietro un video di pochi secondi non ci sono soltanto visualizzazioni.

Ci sono automobili reali, persone reali e conseguenze che non possono essere cancellate con un clic.

Il problema delle “corse” contro la polizia

Uno degli elementi che preoccupa maggiormente le autorità riguarda i contenuti nei quali la guida pericolosa viene associata alla presenza delle forze dell’ordine.

Il meccanismo è semplice: più la situazione appare incontrollabile, maggiore diventa il potenziale interesse del pubblico.

In alcuni casi la polizia viene trasformata in una sorta di antagonista all’interno di una storia costruita per i social.

La fuga diventa una gara.

Il controllo diventa una sfida.

La sirena diventa una colonna sonora.

Ma nella realtà non esistono vite extra e non esiste un tasto per ricominciare.

Dopo la tragedia, il commissario della Gardaí ha definito particolarmente grave il fenomeno dei conducenti che percorrono deliberatamente le autostrade nella direzione opposta, associandolo anche alla ricerca di attenzione sui social.

La questione dell’inseguimento della polizia

L’incidente ha aperto anche una discussione sulle modalità con cui la polizia deve affrontare i veicoli estremamente pericolosi.

È un problema complesso.

Se un’auto fugge a velocità elevata, un inseguimento può aumentare il rischio per chi si trova sulla strada.

Ma lasciare fuggire un conducente può permettergli di continuare a mettere in pericolo altre persone.

Le autorità irlandesi hanno quindi annunciato l’intenzione di rafforzare la formazione degli agenti nelle tecniche di inseguimento. Il governo sta inoltre valutando interventi legislativi specifici sulla guida contromano in autostrada.

Il dibattito non è semplice.

Non esiste una soluzione capace di eliminare completamente il rischio.

Ma la tragedia della M9 ha dimostrato che le procedure adottate in questi casi possono avere conseguenze enormi.

Una possibile nuova fattispecie penale

Tra le ipotesi emerse in Irlanda c’è anche quella di introdurre un reato specifico per la guida contromano sulle autostrade.

L’obiettivo sarebbe riconoscere la gravità particolare di una condotta che può trasformare in pochi secondi un’autostrada in una trappola mortale.

La discussione legislativa arriva in un momento nel quale la pressione dell’opinione pubblica è altissima.

La morte dei cinque ragazzi ha reso evidente quanto possa essere sottile il confine tra una bravata e una tragedia collettiva.

E ha fatto emergere un’altra domanda: quanto devono essere severe le conseguenze per chi produce o diffonde contenuti che incoraggiano comportamenti pericolosi?

La responsabilità delle piattaforme

Il tema della responsabilità digitale è destinato a diventare uno dei principali capitoli della vicenda.

Le piattaforme sostengono da tempo di vietare contenuti che promuovono attività criminali o pericolose e di utilizzare sistemi automatici e moderatori umani per individuarli.

Ma il problema è la velocità con cui i contenuti possono cambiare forma.

Un video può essere presentato come denuncia.

Poi essere ripubblicato come spettacolo.

Può essere tagliato.

Può essere accompagnato da una nuova musica.

Può essere trasformato in meme.

Può essere ripreso da un altro account.

La stessa scena può quindi assumere significati differenti.

Per questo la moderazione non può limitarsi a cercare determinate parole.

Deve comprendere il contesto e il comportamento rappresentato.

Ed è una sfida tecnologica enorme.

Il lato più oscuro della viralità

La tragedia irlandese mostra anche il lato più oscuro della logica algoritmica.

I social non distinguono necessariamente tra attenzione positiva e attenzione negativa.

Un contenuto può diventare virale perché suscita ammirazione.

Ma anche perché provoca indignazione, paura o shock.

Dal punto di vista della piattaforma, entrambe le reazioni possono tradursi in visualizzazioni, commenti e condivisioni.

Questo crea un incentivo perverso.

Se l’obiettivo di un adolescente è diventare visibile, anche un comportamento condannato dalla maggioranza può sembrare efficace.

Il problema non è quindi soltanto ciò che viene mostrato.

È il sistema di ricompense sociali che può svilupparsi intorno a quel contenuto.

Dopo la tragedia, anche il dolore diventa digitale

C’è poi un’altra questione emersa nei giorni successivi all’incidente: il modo in cui la morte viene raccontata sui social.

Gli account dei ragazzi sono stati cercati e commentati da utenti estranei alle famiglie. In alcuni casi sono comparsi messaggi offensivi e giudizi estremi. La comunità locale ha chiesto di evitare questo tipo di comportamento e di rispettare il lutto dei familiari.

È un altro paradosso dell’epoca digitale.

La stessa rete che può contribuire alla diffusione di comportamenti pericolosi può trasformarsi, dopo una tragedia, in un luogo di giudizio collettivo.

La velocità con cui si forma un’opinione online spesso precede la ricostruzione completa dei fatti.

E in una vicenda che coinvolge minorenni e indagini ancora aperte, questo può produrre conseguenze molto pesanti.

Le vittime dall’altra parte della strada

Nel racconto pubblico della tragedia è importante non dimenticare le persone che viaggiavano sulla Hyundai.

Erano completamente estranee alla vicenda.

Stavano andando verso l’aeroporto di Dublino per un viaggio legato a un matrimonio quando la loro auto è stata investita frontalmente.

Tre sorelle e un bambino sono stati coinvolti in un incidente che, per loro, non aveva alcun legame con il mondo delle corse clandestine o dei video online.

Le loro condizioni hanno aggiunto un’altra dimensione al dramma.

Perché la guida estrema non mette a rischio soltanto chi sceglie di praticarla.

Il pericolo viene trasferito a tutti gli altri utenti della strada.

È proprio questo il motivo per cui le autorità considerano la guida contromano una delle forme più gravi di comportamento stradale irresponsabile.

Un fenomeno che non si risolve con un ban

Il caso irlandese mette quindi di fronte a un problema che non può essere risolto semplicemente cancellando alcuni video.

Servono controlli più efficaci.

Servono educazione stradale.

Serve un confronto con le famiglie e con le comunità nelle quali questi fenomeni si sviluppano.

Servono procedure chiare per la polizia.

E serve anche una maggiore responsabilità da parte delle piattaforme.

Ma c’è un ultimo elemento che riguarda direttamente gli utenti.

Guardare non è sempre un atto neutrale.

Quando un contenuto pericoloso raccoglie migliaia di interazioni, contribuisce a rendere quel comportamento visibile e, potenzialmente, desiderabile.

La cultura digitale non si costruisce soltanto attraverso ciò che gli algoritmi mostrano.

Si costruisce anche attraverso ciò che gli utenti scelgono di premiare.

Cinque ragazzi, una strada e una lezione che riguarda tutti

La M9 è diventata il simbolo di una tragedia che va oltre l’Irlanda.

Cinque adolescenti sono morti in pochi secondi.

Quattro persone estranee alla vicenda sono rimaste gravemente ferite.

Un’intera comunità è stata costretta a confrontarsi con il dolore.

E un Paese ha iniziato a interrogarsi sul rapporto tra giovani, automobili, social network e ricerca di notorietà.

Non è corretto dire che TikTok abbia causato da solo questa tragedia.

Sarebbe una spiegazione troppo facile per un problema molto più complesso.

Ma sarebbe altrettanto ingenuo ignorare il ruolo che la cultura della viralità può avere quando comportamenti estremi vengono trasformati in spettacolo.

La sfida, adesso, è impedire che la morte diventi semplicemente l’ultimo contenuto di una sequenza già vista.

Perché una strada percorsa contromano può durare pochi secondi.

Le conseguenze, invece, possono durare per tutta la vita.