MetroZibaldone Iran, Hormuz e dazi: mondo al bivio, Italia nel caldo

🌐 Notizie del 25 agosto 2026 – Iran, Stretto di Hormuz, nuovi dazi e tensioni commerciali dominano il 25 agosto 2026, mentre in Italia si intrecciano l’allarme per il caldo estremo, i nuovi arrivi a Lampedusa, il sequestro di tre missili a Bari e il confronto politico sul caro carburanti. Sul fronte sportivo, Pogačar domina la Vuelta, l’Italia del volley batte ancora la Slovacchia e tre squadre conquistano l’accesso alla fase campionato della Champions League.

Iran e Stretto di Hormuz, la crisi energetica resta al centro della giornata

La notizia più pesante della giornata arriva dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’allargamento della pressione economica sull’Iran proprio mentre resta irrisolta la questione dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il Tesoro americano ha esteso le sanzioni a circa 60 persone, società ed entità legate all’economia iraniana, mentre Teheran ha promesso di reagire e ha ribadito che le misure statunitensi rappresentano una violazione del diritto internazionale.

Nel corso della giornata Donald Trump ha inoltre affermato che le mine presenti nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz sono state rimosse o neutralizzate. Il presidente americano ha avvertito l’Iran di non collocare nuovi ordigni e ha sostenuto che il dispositivo statunitense di sorveglianza controlla l’intera area. La dichiarazione arriva mentre la navigazione nello stretto continua a essere molto inferiore ai livelli precedenti alla guerra.

La contraddizione resta evidente: Washington parla di un corridoio più sicuro, mentre Teheran continua a considerare il controllo del traffico marittimo una leva negoziale. Parallelamente, Iran e Oman stanno discutendo la possibilità di un corridoio temporaneo per la navigazione, con procedure di sminamento e gestione del passaggio delle navi. Non si tratta ancora della riapertura definitiva dello stretto, ma di un possibile meccanismo transitorio per ridurre il rischio sul traffico commerciale.

Petrolio, navi e conseguenze per l’energia

Lo Stretto di Hormuz è uno dei punti più sensibili del sistema energetico mondiale. Prima dell’attuale crisi vi transitava una quota prossima a un quinto dei flussi mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. Secondo i dati disponibili, il traffico petrolifero è sceso drasticamente rispetto ai livelli precedenti al conflitto, con conseguenze dirette sui costi di trasporto, sulle assicurazioni marittime e sulle quotazioni energetiche.

Il 25 agosto la tensione è stata alimentata anche dalle nuove sanzioni statunitensi. L’obiettivo dichiarato è colpire la capacità iraniana di commerciare e finanziarsi, aumentando contemporaneamente la pressione sui Paesi e sulle aziende che continuano a operare con Teheran. La Cina rimane un elemento decisivo dello scenario perché è tra i principali acquirenti del petrolio iraniano e le nuove misure hanno evitato di colpire direttamente alcune importanti istituzioni finanziarie cinesi.

Canada e Stati Uniti, la guerra dei dazi si allarga

Il secondo grande fronte internazionale della giornata riguarda il rapporto tra Canada e Stati Uniti. Ottawa ha annunciato nuovi dazi di ritorsione su merci americane per un valore di circa 20 miliardi di dollari, in risposta alle misure commerciali adottate dall’amministrazione Trump. Le nuove tariffe, che entreranno in vigore l’8 settembre, riguarderanno circa 700 prodotti e comprenderanno aliquote del 15, 25 e 50 per cento.

Il governo canadese ha affiancato alle misure commerciali un pacchetto di sostegno da 7,5 miliardi di dollari canadesi per imprese e lavoratori colpiti dal conflitto tariffario. L’obiettivo è attutire l’impatto sui settori più esposti e mantenere margini di intervento mentre i rapporti con Washington attraversano una delle fasi più difficili degli ultimi anni.

A rendere ancora più aspra la giornata è intervenuto lo stesso Trump, che ha rilanciato l’idea di ribattezzare il Lago Ontario come “Lake America”. La proposta, priva di effetti immediati sui rapporti commerciali, si inserisce in una disputa che ormai comprende non solo tariffe e scambi, ma anche questioni politiche e culturali.

Il nuovo round di dazi è destinato a diventare un tema economico rilevante anche per il Nord America: acciaio, alluminio, arredamento, abbigliamento, latticini, elettronica e macchinari figurano tra le categorie coinvolte. Il confronto commerciale si intreccia inoltre con la preparazione politica statunitense alle elezioni di metà mandato.

Pogačar domina la Vuelta: attacco solitario e distacchi pesanti

Sul fronte sportivo, il 25 agosto è stato il giorno di Tadej Pogačar. Lo sloveno ha vinto la quarta tappa della Vuelta a España 2026, disputata interamente in Andorra su 104,8 chilometri, con partenza e arrivo ad Andorra la Vella.

Pogačar ha attaccato a circa 50 chilometri dal traguardo e ha trasformato la tappa in un lungo assolo. Alle sue spalle Jarno Widar e Felix Gall hanno chiuso a 2 minuti e 39 secondi, mentre altri protagonisti della classifica generale hanno accusato distacchi significativi. Pogačar ha così rafforzato immediatamente la propria posizione nella corsa spagnola.

Il risultato assume un peso particolare perché la quarta frazione rappresentava il primo vero banco di prova in salita per molti uomini della classifica. Primož Roglič ha terminato settimo, a 2 minuti e 39 secondi, mentre diversi corridori considerati tra i candidati alla vittoria finale sono arrivati con ritardi molto più consistenti.

La Vuelta 2026 è iniziata il 22 agosto e si concluderà il 13 settembre dopo 21 tappe e circa 3.275 chilometri complessivi. La giornata di Andorra ha però già modificato in maniera significativa gli equilibri della classifica generale.

Italia del volley, quarta vittoria consecutiva agli Europei

L’Italia femminile di pallavolo ha superato la Slovacchia con un netto 3-0 nella quarta partita della Pool D degli Europei 2026. A Göteborg le azzurre hanno chiuso i set sul 25-19, 25-18 e 25-20, mantenendo il primo posto nel girone con quattro vittorie su quattro e nessun set perso.

La squadra allenata da Julio Velasco ha gestito la partita senza dover ricorrere al quinto set. Paola Egonu è stata tra le protagoniste offensive, mentre il gruppo ha mantenuto continuità anche dopo la vittoria ottenuta contro la Svezia nella partita precedente.

Il successo porta l’Italia a 12 punti e prepara l’ultima sfida della fase a gironi contro la Francia, in programma il 26 agosto. La qualificazione alla fase successiva è già ampiamente consolidata, ma la partita contro le francesi rappresenta un altro passaggio importante per definire il percorso del torneo.

Champions League, tre squadre conquistano la fase campionato

La serata calcistica europea ha prodotto tre qualificazioni alla fase campionato della Champions League 2026/27.

Il Sabah Baku ha ottenuto una storica qualificazione battendo 5-2 dopo i tempi supplementari l’Hapoel Beer-Sheva, ribaltando il risultato dell’andata e imponendosi 6-4 nel doppio confronto. Il Bodø/Glimt ha superato 3-0 il NEC Nijmegen, chiudendo la sfida complessiva sul 6-1. Il LASK ha completato infine una rimonta spettacolare contro il Celtic: 5-1 dopo i supplementari e 5-4 nel totale.

Per il Sabah si tratta della prima storica qualificazione alla Champions League. Il risultato del LASK arriva invece dopo una rimonta partita da uno svantaggio di tre gol maturato nella gara d’andata.

Il quadro degli ultimi posti disponibili per la fase campionato si completa il 26 agosto con le altre sfide di ritorno degli spareggi.

Italia

Bari, tre missili da guerra trovati in un furgone

Una delle principali notizie di cronaca italiana riguarda il porto di Bari, dove la Guardia di finanza ha fermato un cittadino francese di 46 anni appena sbarcato da una nave proveniente da Patrasso. Nel furgone erano presenti cinque contenitori destinati al trasporto di sistemi d’arma anticarro.

Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di tre missili Akeron che, secondo la perizia tecnica dell’Esercito, devono essere considerati armi da guerra. La difesa dell’uomo sostiene che il materiale fosse destinato a interventi di riparazione e che esistessero documenti commerciali e autorizzazioni francesi. Il giudice ha tuttavia rilevato anomalie nella documentazione e disposto la custodia cautelare in carcere.

Lampedusa, altri tre morti in mare

La giornata ha registrato anche una nuova tragedia nel Mediterraneo. A Lampedusa sono stati recuperati tre corpi avvistati in mare da un’imbarcazione di una ong. Secondo i dati disponibili, dal 15 agosto il bilancio delle persone morte durante le traversate verso l’isola è salito ad almeno 50.

Nelle stesse ore sono arrivati a Lampedusa 236 migranti attraverso tre distinti sbarchi. I gruppi intercettati hanno riferito di essere partiti dalla Libia e sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola.

Amatrice, dieci anni dal terremoto

Ad Amatrice si è svolta la commemorazione del decimo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deposto una corona in memoria delle vittime e ha incontrato una delegazione di familiari.

La giornata è stata accompagnata dal confronto sulle condizioni della ricostruzione e sulle richieste dei superstiti. Il sindaco ha riferito che erano state predisposte misure per evitare contestazioni durante la cerimonia, mentre diversi familiari hanno ribadito la necessità di mantenere l’attenzione sulle conseguenze del sisma e sulle esigenze ancora aperte.

Mondo

La crisi mediorientale resta il principale dossier internazionale, ma il 25 agosto ha registrato anche un nuovo capitolo nella situazione di Gaza. A un anno dal doppio attacco contro l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel quale morirono 22 palestinesi tra cui giornalisti e operatori di soccorso, non è ancora arrivata una conclusione pubblica dell’indagine con responsabilità accertate. La ricorrenza ha riportato al centro il tema della protezione dei giornalisti nelle zone di guerra.

In Siria, le forze a guida curda hanno completato il processo di integrazione nell’esercito nazionale, chiudendo formalmente l’esperienza autonoma delle forze democratiche siriane dopo anni di combattimenti contro lo Stato islamico. Il processo rimane legato alla definizione delle garanzie politiche e culturali per la popolazione curda.

Economia

La crisi energetica legata al Medio Oriente continua a trasferirsi sui mercati europei. In Italia l’Italian Gas Index per il 25 agosto è salito a 71,64 euro per megawattora, rispetto ai 68,79 euro del giorno precedente. L’aumento riflette un mercato ancora sensibile alla situazione internazionale e ai rischi legati ai flussi energetici.

Sul piano politico-economico italiano, Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di prorogare lo sconto sul diesel e ha indicato la necessità di interventi più strutturali contro l’aumento dei costi dei carburanti. Nella stessa giornata il ministro ha sostenuto la necessità di valutare uno scostamento di bilancio fino a 20 miliardi di euro per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e il rischio di rallentamenti nei cantieri.

A livello europeo è inoltre entrato nel dibattito il tema della tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere, con la presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea che ha aperto al confronto sulla proposta.

Scienza, tecnologia, ambiente e società

A Beijing i World Humanoid Robot Games hanno prodotto nuovi risultati nella corsa dei robot umanoidi. Un modello cinese ha completato i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo primato nella competizione dedicata alle macchine umanoidi. I giochi riuniscono robot impegnati in discipline che comprendono corsa, salto, calcio, sollevamento pesi e altre prove fisiche.

In Italia, intanto, la nuova ondata di caldo ha raggiunto livelli particolarmente elevati in Sicilia. A Caltagirone sono stati registrati 45,3 gradi, mentre altre località dell’isola hanno superato i 44 gradi. Le previsioni indicano una nuova fase di forte calore tra il 27 e il 29 agosto, con valori oltre i 40 gradi in diverse aree del Centro-Sud e delle isole.

Il quadro meteorologico nazionale rimane diviso: instabilità e temporali interessano soprattutto il Nord, mentre l’anticiclone di matrice nord-africana continua a spingere temperature molto elevate verso il Mezzogiorno.

Rai Scuola, dal primo ottobre arriva il nuovo canale “Italiana”

Il 25 agosto è arrivata anche la conferma del progetto di riorganizzazione dell’offerta televisiva Rai. Dal primo ottobre il canale 57 del digitale terrestre sarà occupato da “Italiana”, nuovo canale dedicato all’identità italiana, mentre Rai Scuola sarà trasferita su RaiPlay.

La decisione ha aperto un confronto politico sul ruolo dell’offerta educativa e culturale del servizio pubblico. Le opposizioni hanno contestato la sostituzione del canale, sottolineando la funzione svolta negli anni da Rai Scuola nell’ambito della didattica e della divulgazione. La Rai ha precisato che il contenuto didattico non viene cancellato, ma trasferito sulla piattaforma digitale.