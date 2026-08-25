Piano Casa, a settembre il bando da 700 milioni per le case popolari

🌐 Piano Casa: a settembre parte il primo bando da 700 milioni per recuperare gli alloggi popolari inagibili. Il governo punta a rimettere in circolo migliaia di abitazioni, mentre il programma complessivo guarda a circa 100mila alloggi in dieci anni. Ecco come saranno distribuite le risorse e cosa cambia per Regioni, Comuni e famiglie.

Il Piano Casa entra nella fase operativa. Dopo mesi di norme, stanziamenti, passaggi parlamentari e definizione della governance, il primo intervento concreto si prepara a partire: a settembre è atteso il bando da 700 milioni di euro destinato alla riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che oggi non possono essere assegnati perché necessitano di lavori.

È il primo tassello di un progetto molto più ampio, che nelle intenzioni del governo dovrebbe intervenire non soltanto sulle case popolari esistenti, ma anche sull’offerta di edilizia residenziale sociale e su nuovi strumenti per aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi sostenibili.

La macchina organizzativa è già stata impostata. Al centro c’è il commissario straordinario Felice Squitieri, chiamato a coordinare l’attuazione del programma insieme alle amministrazioni territoriali e alla cabina di monitoraggio prevista dal nuovo impianto normativo. Il Piano Casa, diventato legge dopo la conversione del decreto 66/2026, punta complessivamente a rendere disponibili circa 100mila alloggi nell’arco di dieci anni.

La prima partita, però, è molto più concreta e immediata: riaprire le porte delle case che già esistono.

Bando Piano Casa da 700 milioni: cosa succede a settembre

Il calendario prevede dunque un primo passaggio già nelle prossime settimane.

Il bando da 700 milioni dovrebbe essere pubblicato nei primi giorni di settembre, alla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Le risorse saranno indirizzate agli interventi necessari per recuperare gli alloggi popolari oggi inutilizzabili.

Non si tratta quindi, almeno in questa prima fase, di costruire una nuova città di case.

La logica è diversa: recuperare patrimonio già esistente, intervenendo sugli appartamenti che per problemi strutturali, impiantistici, energetici o di manutenzione non possono essere assegnati.

È una scelta che ha una conseguenza importante.

Ogni appartamento recuperato può potenzialmente diventare una nuova disponibilità senza dover attendere i tempi molto più lunghi legati alla progettazione, autorizzazione e costruzione di un edificio da zero.

Il programma governativo individua infatti nel recupero del patrimonio esistente uno dei suoi pilastri principali e punta a intervenire su circa 60mila alloggi popolari che necessitano di ristrutturazione.

Come saranno distribuiti i 700 milioni

Uno dei punti più delicati riguarda la distribuzione territoriale.

La prima ripartizione delle risorse dovrebbe avvenire tra le Regioni sulla base della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il riferimento sarà il patrimonio censito nel 2021, comprendendo anche gli alloggi gestiti direttamente dai Comuni.

Il meccanismo, quindi, non dovrebbe funzionare attraverso una semplice graduatoria nazionale di singoli appartamenti.

Prima verrà definita la quota spettante ai diversi territori. Successivamente saranno individuati gli immobili sui quali concentrare gli interventi.

È un passaggio importante perché sposta il baricentro operativo verso Regioni, Comuni e soggetti che gestiscono concretamente il patrimonio abitativo pubblico.

La sfida sarà trasformare rapidamente una dotazione finanziaria nazionale in cantieri, lavori conclusi e appartamenti nuovamente assegnabili.

Ed è proprio qui che il Piano Casa dovrà dimostrare la propria efficacia.

Non solo case vecchie: il problema degli alloggi vuoti

Il nodo non è soltanto la quantità di patrimonio pubblico disponibile, ma soprattutto la sua effettiva utilizzabilità.

Un appartamento formalmente esistente non equivale necessariamente a una casa disponibile.

Può essere vuoto perché necessita di interventi sugli impianti, perché presenta problemi di sicurezza, perché deve essere adeguato dal punto di vista energetico oppure perché richiede una manutenzione straordinaria prima di poter ospitare una nuova famiglia.

È una delle contraddizioni più evidenti del mercato abitativo italiano: da una parte ci sono persone che aspettano un alloggio, dall’altra ci sono abitazioni pubbliche che rimangono inutilizzate.

Il primo obiettivo dichiarato dal commissario Squitieri è proprio quello di accelerare il recupero di questo patrimonio. Le stime circolate nel corso dell’iter del Piano Casa indicano in circa 60mila gli alloggi pubblici vuoti e non assegnabili per carenze manutentive.

La partita, dunque, non è soltanto edilizia.

È soprattutto una questione di politica abitativa.

Perché recuperare un alloggio può essere più importante che costruirne uno

Costruire nuove abitazioni resta una delle possibilità previste dalle politiche pubbliche, ma recuperare quelle già disponibili presenta alcuni vantaggi.

Il primo è il tempo.

Un edificio esistente parte da una struttura già realizzata, da collegamenti alla rete e da un contesto urbano già consolidato.

Il secondo riguarda il consumo di nuovo territorio.

Riqualificare un immobile significa valorizzare patrimonio esistente senza necessariamente aggiungere nuovo cemento.

Il terzo riguarda i servizi.

Molti complessi di edilizia pubblica sono già inseriti nei quartieri e sono vicini a trasporti, scuole, negozi e servizi pubblici.

Naturalmente non basta ristrutturare una facciata per risolvere i problemi delle periferie.

Ma riportare in funzione gli appartamenti vuoti può rappresentare il primo passo per ricostruire una disponibilità abitativa che oggi rimane bloccata.

Il secondo bando: altri 270 milioni per l’edilizia sociale

Il bando da 700 milioni non esaurirà il primo capitolo del Piano Casa.

In una fase successiva è previsto un secondo bando da 270 milioni di euro, dedicato all’edilizia residenziale sociale.

La differenza è sostanziale.

Il primo intervento guarda soprattutto al patrimonio pubblico esistente e agli alloggi popolari da recuperare.

Il secondo amplia invece la prospettiva verso una fascia di popolazione che spesso rimane schiacciata tra due realtà: non ha i requisiti economici per accedere alle forme più assistite di edilizia pubblica, ma allo stesso tempo fatica a sostenere i canoni del libero mercato.

È una fascia sempre più importante nelle città con affitti elevati.

Giovani coppie, lavoratori, studenti, personale sanitario, insegnanti e altre categorie che hanno redditi non necessariamente compatibili con l’accesso all’edilizia popolare ma che incontrano difficoltà sul mercato privato sono tra i destinatari della strategia abitativa più ampia delineata dal governo.

Il Piano Casa vale molto più di 700 milioni

Ridurre il Piano Casa al solo bando di settembre sarebbe però fuorviante.

Il programma straordinario previsto dalla normativa ha una dotazione specifica di 970 milioni di euro, distribuita su più annualità fino al 2030. A questa struttura si aggiungono altre risorse e strumenti finanziari previsti dal Piano complessivo.

Il governo ha costruito infatti un sistema articolato su più livelli: recupero dell’edilizia pubblica, edilizia sociale, strumenti finanziari, garanzie e programmi integrati.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: aumentare l’offerta abitativa senza limitarsi alla costruzione di nuove case.

Il Piano prevede inoltre un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi Erp, con una dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027.

È un tassello meno visibile rispetto ai cantieri, ma importante per la tenuta del sistema.

Una politica abitativa efficace, infatti, non può occuparsi soltanto di mettere a disposizione nuovi appartamenti: deve anche evitare che chi vive già in un alloggio pubblico lo perda a causa di una difficoltà economica sopravvenuta e non dipendente dalla propria volontà.

Cosa cambia per le famiglie in attesa di una casa popolare

La domanda più importante riguarda naturalmente chi oggi aspetta un alloggio.

Il bando da 700 milioni non è un nuovo bando nazionale per assegnare direttamente le case alle famiglie.

Le risorse servono prima di tutto a recuperare gli appartamenti inutilizzabili.

Questo significa che gli effetti sulle graduatorie non saranno necessariamente immediati e identici in tutte le città.

Il percorso sarà:

finanziamento → individuazione degli immobili → lavori → completamento degli interventi → disponibilità degli alloggi → assegnazione secondo le procedure territoriali.

La velocità con cui questo percorso verrà completato sarà quindi decisiva.

Se i cantieri procederanno rapidamente, il recupero degli alloggi potrà trasformarsi in un aumento concreto dell’offerta abitativa.

Se invece le procedure amministrative resteranno lente, il rischio è quello già visto in numerosi programmi precedenti: risorse stanziate, progetti annunciati e tempi di realizzazione molto più lunghi rispetto alle esigenze delle famiglie.

Il ruolo di Regioni e Comuni

La fase di attuazione sarà quindi fondamentale.

Il Piano Casa non si esaurisce a Roma.

Regioni, Comuni, enti gestori e soggetti attuatori saranno chiamati a individuare le situazioni più urgenti e a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti.

Il modello previsto dal governo attribuisce un ruolo centrale al commissario straordinario, che dovrà lavorare con le amministrazioni territoriali attraverso una struttura di coordinamento e monitoraggio.

La presenza di una governance centralizzata nasce proprio dall’esigenza di evitare che il programma venga rallentato da una moltiplicazione di passaggi burocratici.

Il punto, però, sarà trovare un equilibrio tra accelerazione delle procedure e capacità dei territori di programmare correttamente gli interventi.

Una casa popolare non è soltanto un tetto.

È parte di un quartiere, di una rete di servizi e di una comunità.

Riqualificare significa anche migliorare sicurezza ed efficienza

Gli interventi sugli alloggi non riguarderanno necessariamente soltanto la manutenzione ordinaria.

Il quadro normativo comprende il recupero e la razionalizzazione degli immobili pubblici, il ripristino degli alloggi rimasti liberi e interventi di manutenzione straordinaria anche per adeguamento energetico, impiantistico, statico e miglioramento sismico.

Questo può trasformare il Piano Casa in qualcosa di più ampio di un semplice programma per riaprire appartamenti chiusi.

La riqualificazione può significare infatti case meno energivore, edifici più sicuri e condizioni abitative migliori.

È una prospettiva particolarmente rilevante per il patrimonio costruito diversi decenni fa, quando gli standard energetici e di sicurezza erano differenti da quelli attuali.

Dai 700 milioni all’obiettivo delle 100mila case

Il vero banco di prova del Piano Casa sarà dunque più lungo del prossimo settembre.

Il primo bando da 700 milioni rappresenta l’avvio operativo, non il traguardo.

L’obiettivo indicato dal governo è molto più ampio: arrivare nel giro di dieci anni a rendere disponibili circa 100mila alloggi, attraverso il recupero del patrimonio esistente, nuova edilizia sociale e altri strumenti di politica abitativa. Il programma complessivo mobilita risorse superiori ai 10 miliardi considerando i diversi pilastri e canali finanziari previsti.

Per capire se il progetto funzionerà, quindi, non basterà guardare alla cifra annunciata.

Bisognerà verificare quanti appartamenti saranno effettivamente recuperati, quanto tempo servirà per completarli e quante famiglie potranno entrarci.

È questa la differenza tra una politica della casa sulla carta e una politica della casa capace di incidere davvero sulla vita delle persone.

Il primo test arriva a settembre

Il calendario, a questo punto, è chiaro.

Settembre sarà il mese del primo bando da 700 milioni, quello destinato a rimettere in funzione una parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabile.

Poi arriverà il capitolo dell’edilizia residenziale sociale, con altri 270 milioni ancora da tradurre in procedure operative.

Nel frattempo il governo dovrà dimostrare che il nuovo impianto del Piano Casa è in grado di superare uno dei problemi storici delle politiche abitative italiane: la distanza tra le risorse stanziate e la loro trasformazione in abitazioni realmente disponibili.

La sfida è tutta qui.

Perché una casa vuota e inutilizzabile, anche se formalmente appartiene al patrimonio pubblico, non risolve il problema di nessuna famiglia.

Una casa recuperata, invece, può cambiare concretamente una graduatoria, un bilancio familiare e la vita di chi da anni aspetta una risposta.

E proprio per questo i primi cantieri che nasceranno dai 700 milioni saranno il vero termometro del nuovo Piano Casa.