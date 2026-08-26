Ikea sfida eBay e Vinted: arriva il marketplace dell’usato

🌐 Ikea entra ancora più decisamente nel business della seconda mano e prepara nel Regno Unito un marketplace dedicato ai propri mobili e prodotti usati. Il nuovo servizio permetterà ai clienti Ikea Family di vendere direttamente ad altri clienti, trasformando il mercato dell’usato in un nuovo terreno strategico per il colosso svedese.

Ikea non vuole più limitarsi a vendere mobili nuovi. Ora vuole accompagnare i propri prodotti anche nella loro seconda vita, entrando direttamente in un mercato che negli ultimi anni è diventato sempre più importante per consumatori, piattaforme digitali e grandi retailer.

Il colosso svedese ha annunciato il lancio nel Regno Unito di un marketplace online per prodotti Ikea di seconda mano, una piattaforma attraverso la quale i clienti potranno mettere in vendita mobili e articoli che non utilizzano più e trovare altri acquirenti interessati.

La data precisa non è ancora stata comunicata. Ikea ha fatto sapere che fornirà ulteriori dettagli nei prossimi mesi, ma l’iniziativa rappresenta già una svolta significativa: per la prima volta il gruppo si prepara a competere direttamente, almeno nel proprio segmento, con piattaforme consolidate come eBay, Vinted e Facebook Marketplace.

Non è soltanto una nuova funzione digitale.

È un cambio di prospettiva sul modello di business.

Come funzionerà il marketplace Ikea dell’usato

Il nuovo servizio sarà dedicato ai membri di Ikea Family, il programma di fidelizzazione dell’azienda.

Il meccanismo sarà quello tipico dei marketplace peer-to-peer: un cliente mette in vendita un prodotto Ikea che non utilizza più, mentre un altro cliente può acquistarlo direttamente.

La differenza rispetto ai tradizionali canali dell’usato è però sostanziale.

Su eBay o Facebook Marketplace, chi cerca un mobile deve generalmente verificare autonomamente marca, modello, caratteristiche, condizioni e autenticità. Nel caso della piattaforma Ikea, invece, l’intero ecosistema sarà costruito intorno a prodotti appartenenti allo stesso marchio.

Questo permette all’azienda di intervenire proprio nei punti più delicati della compravendita.

Nei mercati in cui il servizio è già stato sperimentato, Ikea ha utilizzato sistemi capaci di precompilare le informazioni dell’annuncio e suggerire un prezzo, riducendo il lavoro necessario per mettere in vendita un prodotto.

È un dettaglio apparentemente tecnico, ma potrebbe diventare uno dei principali vantaggi competitivi del nuovo servizio.

Perché Ikea vuole entrare nell’usato

La domanda più interessante non riguarda il funzionamento della piattaforma.

Riguarda il motivo per cui un produttore di mobili vuole diventare anche intermediario della loro rivendita.

La risposta è nella trasformazione delle abitudini di consumo.

La seconda mano non è più soltanto una scelta dettata dalla necessità di risparmiare. È diventata una componente strutturale dell’economia digitale, sostenuta da almeno tre fattori: prezzi più accessibili, attenzione ambientale e ricerca di prodotti fuori catalogo.

Nel caso di Ikea c’è poi un vantaggio ulteriore.

I mobili del marchio svedese sono estremamente riconoscibili e spesso vengono acquistati proprio perché possono essere smontati, trasportati e ricomposti.

Una libreria, una cassettiera o un tavolo possono quindi passare facilmente da una casa all’altra.

Il mercato dell’usato esiste già.

Ikea ha semplicemente deciso di portarlo dentro il proprio ecosistema.

La differenza tra marketplace e Buy Back

Il nuovo servizio non deve essere confuso con il programma Buy Back già sviluppato da Ikea.

Nel Buy Back, il cliente restituisce il proprio mobile direttamente all’azienda. Dopo la valutazione, Ikea può riconoscere un credito da utilizzare nei propri negozi e successivamente rivendere il prodotto nella sezione dedicata agli articoli usati.

Il marketplace segue invece una logica completamente diversa.

Ikea non compra necessariamente il mobile. Mette in contatto chi lo possiede con chi vuole acquistarlo.

Questa distinzione è fondamentale perché trasforma l’azienda da semplice rivenditore a infrastruttura del mercato dell’usato.

Il gruppo può così partecipare alla transazione senza dover necessariamente acquistare, immagazzinare e rivendere ogni singolo prodotto.

È un modello molto più leggero dal punto di vista logistico.

Dalla Spagna alla Norvegia, il laboratorio europeo

Il Regno Unito non rappresenta il punto di partenza dell’iniziativa.

Ikea ha iniziato a sperimentare il proprio marketplace Ikea Preowned nel 2024, con progetti pilota in Spagna e Norvegia.

Successivamente il servizio è stato esteso ad altri mercati europei, tra cui Portogallo, Polonia, Belgio, Lussemburgo e Svezia.

La strategia appare quindi progressiva.

Prima Ikea ha osservato come i consumatori utilizzavano la piattaforma.

Poi ha analizzato prezzi, modalità di vendita, comportamento degli utenti e difficoltà operative.

Infine ha iniziato a portare il modello in mercati più grandi.

Il Regno Unito costituisce adesso un passaggio particolarmente significativo.

Il vero avversario non è soltanto eBay

Il titolo della sfida porta naturalmente verso eBay.

Ma il mercato che Ikea vuole conquistare è molto più articolato.

C’è Vinted, che ha trasformato la vendita di oggetti usati in un’abitudine quotidiana per milioni di persone.

C’è Facebook Marketplace, particolarmente importante per gli articoli voluminosi che possono essere acquistati e ritirati localmente.

E c’è lo stesso eBay, che rimane uno dei grandi protagonisti internazionali della compravendita tra privati.

La peculiarità di Ikea è però quella di non voler competere su tutto.

Il gruppo conosce perfettamente il prodotto che vende.

Sa come si chiama una libreria, quali sono le sue dimensioni, quando è stata commercializzata e, almeno in molti casi, quanto costava originariamente.

Questa quantità di informazioni può essere trasformata in un vantaggio per chi vende e per chi compra.

L’utente non parte necessariamente da una pagina bianca.

Parte da un prodotto che Ikea conosce già.

Un vantaggio enorme: il catalogo

Il vero patrimonio strategico della nuova piattaforma potrebbe essere proprio il catalogo storico di Ikea.

Una delle difficoltà della compravendita di mobili usati è identificare correttamente gli oggetti.

Il problema diventa ancora più evidente quando il prodotto non è più disponibile nei negozi.

Per un appassionato, però, un mobile Ikea fuori produzione può avere un valore particolare.

Alcuni prodotti diventano infatti ricercati proprio perché non vengono più fabbricati.

Il mercato secondario può così trasformarsi in una sorta di catalogo vivente.

Un cliente può cercare una vecchia serie, trovare un mobile che non compare più sul sito ufficiale e acquistarlo da un altro proprietario.

Per Ikea questo significa anche mantenere una relazione con prodotti che il catalogo ufficiale ha già abbandonato.

La seconda mano come nuova forma di fidelizzazione

C’è poi un aspetto commerciale ancora più interessante.

Se un cliente vende il proprio vecchio mobile attraverso Ikea e utilizza successivamente la piattaforma per acquistarne un altro, l’azienda rimane al centro della relazione.

Non perde completamente il cliente quando questi decide di non comprare un prodotto nuovo.

Anzi, può accompagnarlo in una fase intermedia.

Questo è particolarmente importante in un mercato nel quale i consumatori stanno diventando più sensibili al prezzo.

Il costo della vita e la ricerca di risparmio hanno reso l’usato più appetibile anche per categorie di consumatori che in passato acquistavano quasi esclusivamente prodotti nuovi.

Ikea può quindi intercettare entrambe le esigenze.

Chi vuole risparmiare può comprare usato; chi vuole liberarsi di un vecchio mobile può venderlo.

E in entrambi i casi rimane all’interno dell’universo Ikea.

Anche la sostenibilità entra nella strategia

La seconda mano si inserisce inoltre nella strategia ambientale del gruppo.

Dare una nuova vita a un mobile significa, almeno in linea teorica, allungarne il ciclo di utilizzo e ritardarne lo smaltimento.

È il principio dell’economia circolare: produrre, utilizzare, recuperare e riutilizzare invece di seguire un percorso lineare nel quale il prodotto passa direttamente dall’acquisto alla discarica.

Ikea ha indicato proprio la volontà di facilitare l’accesso ai prodotti pre-owned e di rendere più semplice il loro riutilizzo.

La sostenibilità, però, non è l’unica motivazione.

La piattaforma permette contemporaneamente di intercettare un mercato in crescita e rafforzare la relazione con i clienti.

Le due cose possono convivere.

Quanto costerà vendere e comprare

Uno dei dettagli che resta da definire riguarda le condizioni economiche della versione britannica.

Nei mercati dove Ikea Preowned è già operativo, il modello ha previsto modalità specifiche per incentivare i venditori. In Spagna, per esempio, chi sceglie di ricevere il pagamento sotto forma di buono Ikea può ottenere un valore superiore rispetto al pagamento in denaro.

È inoltre previsto un sistema di protezione per gli acquirenti.

Secondo le informazioni disponibili, dal 1° gennaio 2027 nei mercati interessati dovrebbe essere applicata una commissione del 5% agli acquirenti per coprire costi legati ai pagamenti e al supporto della piattaforma.

Per il Regno Unito, tuttavia, Ikea non ha ancora comunicato tutti i dettagli.

Ed è proprio su commissioni, pagamenti, consegne e gestione delle controversie che si giocherà una parte importante della sfida a Vinted ed eBay.

Il problema più grande sono i mobili

Vendere una maglietta su Vinted è relativamente semplice.

Vendere una libreria Ikea è un’altra storia.

Le dimensioni, il peso e il trasporto possono trasformare una compravendita apparentemente conveniente in un’operazione complicata.

È uno dei motivi per cui il marketplace Ikea potrebbe avere un vantaggio puntando soprattutto sulla connessione locale tra acquirenti e venditori.

Se il cliente trova un prodotto nella propria zona, può organizzare più facilmente il ritiro.

Il problema logistico non scompare, ma viene ridotto.

Ed è un elemento importante per distinguere il mercato dei mobili usati da quello della moda di seconda mano.

Ikea vuole controllare anche la vita dopo l’acquisto

La vera innovazione strategica è forse questa.

Per decenni il modello del retail è stato relativamente semplice: l’azienda produce, il cliente compra e il rapporto commerciale termina con la vendita.

La piattaforma dell’usato rompe questo schema.

Il rapporto può continuare anche quando il primo proprietario decide di liberarsi del prodotto.

Ikea può conoscere la domanda secondaria, osservare quali prodotti vengono rivenduti più spesso, capire quali mantengono meglio il proprio valore e intercettare le preferenze degli utenti.

In prospettiva, questi dati possono diventare preziosi anche per progettare prodotti più durevoli, più facilmente riparabili e più appetibili sul mercato secondario.

La seconda mano smette così di essere un’attività marginale e diventa una fonte di informazioni sul ciclo di vita dei prodotti.

E se Ikea riuscisse dove i marketplace generalisti faticano?

La sfida a Vinted ed eBay non significa necessariamente che Ikea voglia sostituirli.

È più probabile che punti a costruire un mercato verticale, specializzato in una categoria nella quale possiede un vantaggio quasi impossibile da replicare: il controllo del marchio.

È lo stesso principio che ha permesso a molti retailer di costruire ecosistemi digitali intorno ai propri prodotti.

L’utente entra per cercare una libreria o un tavolo e finisce per trovare non soltanto prodotti nuovi, ma anche articoli usati.

La scelta diventa più ampia.

E Ikea resta comunque il punto di riferimento.

La partita del second hand è appena cominciata

Il mercato dell’usato sta cambiando rapidamente.

Non è più soltanto una rete informale di annunci tra privati.

È diventato un settore commerciale strutturato, nel quale piattaforme digitali, grandi retailer e marchi internazionali cercano di conquistare una posizione.

La stessa espansione dei programmi di ritiro e rivendita di Ikea negli Stati Uniti mostra quanto il gruppo consideri strategico questo segmento. Il programma Buy Back statunitense ha già coinvolto decine di migliaia di articoli e punta a una presenza più ampia nei negozi.

Il progetto britannico rappresenta quindi un tassello di una trasformazione più grande.

Ikea non sta semplicemente cercando di vendere più mobili usati.

Sta cercando di costruire un modello nel quale il mobile possa rimanere dentro il proprio ecosistema per tutta la sua vita commerciale.

La vera sfida per Vinted e eBay

Per Vinted ed eBay la novità non è ancora una minaccia esistenziale.

I due marketplace hanno una base utenti molto più ampia e, soprattutto, una grande esperienza nelle transazioni tra privati.

Ma Ikea porta nella competizione qualcosa di diverso: un marchio globale, un enorme catalogo di prodotti, una rete fisica di negozi e una relazione diretta con milioni di clienti.

Se il modello funzionerà nel Regno Unito, potrebbe essere esteso ulteriormente.

E a quel punto la domanda non sarà più se Ikea vuole entrare nel mercato dell’usato.

Sarà quanto lontano intende spingersi.

Perché quando un produttore decide di controllare anche la seconda vita dei propri prodotti, il confine tra vendita al dettaglio, marketplace e economia circolare comincia inevitabilmente a scomparire.

E la sfida a eBay e Vinted potrebbe essere soltanto l’inizio.