Manfredonia, trovato morto nel bagagliaio il bracciante Sadam Houssain

🌐 Sadam Houssain, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto, è stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto nelle campagne tra Foggia e Manfredonia, vicino a Borgo Mezzanone. Gli investigatori seguono l’ipotesi dell’omicidio. Il sindaco Domenico La Marca: “Il suo corpo chiede giustizia e verità”.

La ricerca di Sadam Houssain si è conclusa nel modo più drammatico. Il corpo del bracciante agricolo pakistano di 32 anni è stato trovato nel pomeriggio di sabato 22 agosto all’interno del bagagliaio della sua automobile, in una zona non lontana dal cosiddetto ghetto della pista di Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia.

Di lui non si avevano più notizie dal 4 agosto, quando era stato visto nella zona di Ippocampo, sul territorio di Manfredonia. La scomparsa era stata denunciata dal fratello e aveva fatto scattare le ricerche.

Ora il caso è diventato un’inchiesta per una morte che presenta elementi compatibili con un possibile omicidio. Le cause del decesso dovranno essere stabilite dagli accertamenti medico-legali e dall’autopsia. Il cadavere, secondo le prime informazioni, era in avanzato stato di decomposizione, una condizione che rende particolarmente importante l’esame autoptico per ricostruire tempi e modalità della morte.

Il ritrovamento riporta al centro dell’attenzione non soltanto la vicenda personale di Houssain, ma anche la realtà di Borgo Mezzanone, uno dei luoghi simbolo delle condizioni di estrema precarietà nelle quali vivono molti lavoratori agricoli stranieri della Capitanata.

La scomparsa di Sadam Houssain e il ritrovamento dell’auto

Le ultime ore di vita di Sadam Houssain sono ancora avvolte nel mistero.

Il 32enne era scomparso il 4 agosto nella zona di Ippocampo. Dopo la denuncia presentata dal fratello, le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche, mentre la comunità pakistana seguiva con apprensione l’evoluzione della vicenda.

Il ritrovamento è arrivato a distanza di oltre due settimane dalla scomparsa, quando l’auto dell’uomo è stata individuata in un’area vicina al ghetto di Borgo Mezzanone.

Dentro il bagagliaio c’era il corpo di Houssain.

È un particolare che ha immediatamente indirizzato gli investigatori verso uno scenario criminale, anche se l’ipotesi dell’omicidio dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti giudiziari.

Non è ancora possibile stabilire con certezza quando sia morto il 32enne. Le condizioni del corpo potrebbero essere compatibili con un decesso avvenuto poco dopo la scomparsa, ma sarà l’autopsia a fornire elementi decisivi.

I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti dell’uomo e i suoi rapporti personali e lavorativi, cercando di capire chi possa averlo incontrato nelle ore precedenti alla scomparsa e per quale motivo la sua automobile sia stata lasciata proprio in quell’area.

Il debito per arrivare in Italia

Dietro la storia di Houssain c’è anche quella di un viaggio iniziato molto lontano dalla Puglia.

Secondo quanto raccontato dal sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, il giovane era arrivato in Italia dopo un percorso lungo e difficile e aveva un debito da restituire alla famiglia, che aveva raccolto il denaro necessario per consentirgli di affrontare il viaggio.

È un elemento che, in questa fase, deve essere considerato soprattutto come parte della ricostruzione della sua vita e delle sue condizioni economiche, non come una spiegazione già accertata della morte.

Il sindaco ha raccontato che Houssain aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale e che avrebbe accettato condizioni di lavoro e di vita molto dure pur di riuscire a ripagare il denaro dovuto.

Una situazione di vulnerabilità che accomuna molti lavoratori migranti impiegati nelle campagne della provincia di Foggia.

«Ha accettato di tutto pur di risanare il proprio debito», ha ricordato La Marca, descrivendo il luogo nel quale viveva come una realtà che per Houssain sarebbe diventata prima una prigione e poi la sua tomba.

Borgo Mezzanone, il ghetto al centro della vicenda

Per comprendere il contesto nel quale si è consumata la tragedia bisogna guardare a Borgo Mezzanone.

La zona ospita da anni una grande concentrazione di lavoratori agricoli stranieri, molti dei quali vivono in insediamenti informali caratterizzati da condizioni abitative estremamente difficili.

Il cosiddetto ghetto della pista è sorto nell’area di un’ex pista aeroportuale militare e nel tempo è diventato uno dei simboli delle contraddizioni che accompagnano il lavoro agricolo stagionale nel Mezzogiorno.

Da una parte ci sono filiere agricole che alimentano una parte importante della produzione alimentare italiana.

Dall’altra ci sono uomini e donne che, in molti casi, vivono in strutture precarie e dipendono da un mercato del lavoro caratterizzato da forte vulnerabilità.

Il caso Houssain non dimostra da solo l’esistenza di un collegamento tra la sua morte e le condizioni del ghetto o il lavoro agricolo. Questo eventuale legame dovrà essere accertato dagli investigatori.

Ma la vicenda rende impossibile ignorare il contesto nel quale il giovane aveva costruito la propria vita in Italia.

Il lavoro nei campi e una vita sospesa

Sadam Houssain lavorava come bracciante agricolo.

La sua giornata, come quella di migliaia di altri lavoratori impegnati nelle campagne della Capitanata, era legata alle esigenze della produzione agricola e alla stagionalità delle coltivazioni.

Il lavoro nei campi rappresenta per molti migranti una delle principali porte d’ingresso nel mercato occupazionale italiano. Ma proprio questa dipendenza può trasformarsi in una condizione di particolare fragilità quando alla mancanza di stabilità lavorativa si aggiungono precarietà abitativa, difficoltà economiche e isolamento sociale.

Il sindaco di Manfredonia ha collegato esplicitamente la storia personale di Houssain alla necessità di intervenire sulle condizioni del ghetto.

Nei giorni precedenti al ritrovamento, La Marca aveva partecipato a Roma a un confronto con il ministero del Lavoro, il Comune di Foggia, la Prefettura e la Regione Puglia sul futuro dell’insediamento e sulla necessità di superarlo attraverso un percorso pluriennale.

La tragedia rende quel confronto ancora più urgente.

“Il suo corpo chiede giustizia e verità”

La reazione del sindaco è stata particolarmente dura.

La Marca ha parlato di una morte che lascia domande e responsabilità, chiedendo che gli investigatori arrivino alla verità.

Il primo cittadino ha ricordato Houssain non soltanto come una vittima, ma come uno dei tanti lavoratori stranieri che arrivano in Italia con la speranza di migliorare la propria condizione e quella della propria famiglia.

Il suo messaggio riguarda quindi due piani distinti.

Il primo è quello giudiziario: chi ha ucciso Sadam Houssain, se l’ipotesi dell’omicidio verrà confermata, dovrà essere individuato e giudicato.

Il secondo riguarda la condizione sociale nella quale viveva.

Per La Marca, il caso dimostra ancora una volta che non può essere considerato normale che persone che lavorano nelle campagne italiane siano costrette a vivere in insediamenti privi di condizioni adeguate.

«L’uomo e la sua dignità non possono continuare a essere merce di scambio di un gioco di interessi e di poteri», ha affermato il sindaco.

L’autopsia sarà decisiva

Ora la priorità è ricostruire come e quando sia morto Houssain.

Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e questo rende particolarmente importante il lavoro dei medici legali.

L’autopsia dovrà fornire elementi sulle cause del decesso e, per quanto possibile, sulla cronologia degli eventi.

Parallelamente, gli investigatori dovranno analizzare l’automobile, il luogo del ritrovamento e tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica.

Potrebbero assumere un ruolo fondamentale anche i dati telefonici, le immagini eventualmente registrate da telecamere presenti nell’area e le testimonianze delle persone che conoscevano il 32enne.

La domanda centrale è capire cosa sia accaduto tra la scomparsa del 4 agosto e il ritrovamento del 22 agosto.

E soprattutto se Houssain sia stato ucciso nello stesso luogo nel quale è stata trovata l’auto oppure se il veicolo sia stato successivamente spostato.

Una comunità che ora chiede risposte

A comunicare al sindaco la notizia del ritrovamento è stata la comunità pakistana locale.

Per chi conosceva Houssain, la scoperta del cadavere ha posto fine all’attesa ma non all’incertezza.

Per giorni la speranza era stata quella di poterlo ritrovare vivo.

Ora rimane la necessità di comprendere chi abbia spezzato la sua vita e perché.

Il fatto che il corpo sia stato nascosto nel bagagliaio dell’automobile rende la vicenda particolarmente inquietante, ma anche in questo caso sarà necessario attendere gli elementi dell’inchiesta prima di formulare ricostruzioni definitive.

L’attenzione degli investigatori si concentrerà inevitabilmente sui rapporti del giovane, sui suoi eventuali debiti, sulle persone incontrate negli ultimi giorni e sulle attività lavorative.

Ma nessuna pista può essere considerata conclusiva in questa fase.

Il problema che va oltre la singola tragedia

La morte di Sadam Houssain rischia di essere ricordata soltanto come un fatto di cronaca nera se non verranno affrontate anche le condizioni che hanno caratterizzato la sua permanenza in Italia.

Il suo caso racconta infatti una delle fragilità più difficili da governare nel sistema agricolo italiano: la distanza tra il valore economico del lavoro e le condizioni di vita di una parte dei lavoratori che lo svolgono.

Il caporalato, quando presente, non è soltanto una questione di salari.

È un sistema che può coinvolgere trasporti, alloggi, reclutamento e accesso al lavoro, creando rapporti di dipendenza dai quali è difficile uscire.

Non è possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, che Houssain fosse vittima di caporalato o che la sua morte sia collegata a questo fenomeno.

Ma il contesto della Capitanata rende inevitabile interrogarsi sulle condizioni di sicurezza e di dignità nelle quali vivono molti braccianti.

Il lavoro agricolo non può diventare una zona grigia nella quale la vulnerabilità di chi arriva dall’estero viene considerata un costo inevitabile

della filiera.

Dal ghetto a una risposta istituzionale

Il superamento degli insediamenti informali è da tempo uno degli obiettivi dichiarati dalle istituzioni locali e nazionali.

Ma trasformare questo obiettivo in realtà significa affrontare contemporaneamente casa, trasporti, lavoro regolare, servizi sanitari, sicurezza e integrazione.

Non basta spostare le baracche.

Se non esistono alternative abitative accessibili e collegate ai luoghi di lavoro, il rischio è che le persone semplicemente si spostino da un insediamento informale a un altro.

La vicenda di Houssain rende evidente quanto il problema sia complesso.

Perché dietro ogni numero ci sono persone con una storia, una famiglia e un progetto migratorio.

Il sindaco ha ricordato proprio questo aspetto: Sadam era arrivato in Italia con la speranza di costruire una vita migliore e aiutare la propria famiglia.

La verità su Sadam Houssain

Per ora resta una domanda fondamentale senza risposta.

Chi ha ucciso Sadam Houssain?

La certezza investigativa dovrà precedere qualsiasi conclusione.

L’ipotesi dell’omicidio è concreta e viene presa in considerazione dagli inquirenti, ma la causa della morte sarà chiarita attraverso l’autopsia e gli ulteriori accertamenti.

Il 32enne era arrivato dall’altra parte del mondo per lavorare, aveva un debito da restituire e viveva in una delle realtà più fragili della provincia di Foggia.

È stato trovato dentro il bagagliaio della sua automobile, a pochi chilometri dal luogo nel quale aveva vissuto.

Adesso la sua storia è diventata un’indagine giudiziaria.

Ma è anche una richiesta di dignità.

Per la comunità pakistana, per la sua famiglia e per le istituzioni locali, la priorità è una sola: capire cosa sia accaduto e impedire che la morte di Sadam Houssain rimanga un’altra tragedia senza volto nelle campagne della Capitanata.

Il suo corpo ha chiuso una lunga ricerca. L’inchiesta dovrà ora aprire la strada alla verità.