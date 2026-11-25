🌐 Il lavoro digitale supera i confini dell’orario: nell’indagine Eurispes il 77,3% controlla comunicazioni professionali anche dopo il turno. Reperibilità, affaticamento e difficoltà a staccare raccontano le diverse dimensioni del tecnostress.

Il lavoro continua sullo schermo

Finire l’orario non significa smettere di controllare il lavoro. Nell’indagine Eurispes dedicata a tecnologie digitali e salute mentale, il 77,3% controlla email o messaggi professionali fuori orario almeno qualche volta; il 43,5% lo fa spesso o sempre. È il dato che rende più evidente quanto il confine fra attività professionale e tempo personale possa diventare permeabile.

Dalle notifiche alle risposte durante le ferie

Aprire una comunicazione e rispondere sono comportamenti distinti, entrambi rilevati. Il 75,2% dichiara di rispondere durante il tempo libero, mentre il 38,5% lo fa con frequenza elevata. Anche le ferie non interrompono necessariamente questo filo: il 68,1% risponde almeno qualche volta e il 34,7% spesso o sempre. Le percentuali distinguono dunque episodi occasionali da un’abitudine ricorrente.

C’è poi la pressione avvertita da chi riceve il messaggio. Il 71,1% si è sentito almeno qualche volta obbligato a rispondere immediatamente; per il 38% accade frequentemente. Sentirsi obbligati non equivale, però, a documentare un ordine del datore di lavoro: il dato descrive una percezione degli intervistati e non permette di ricostruire, da solo, regole aziendali o richieste esplicite.

La difficoltà non riguarda soltanto il gesto di prendere il telefono. Il 72,9% riferisce di avere avuto problemi a staccare mentalmente dal lavoro e il 37,6% li sperimenta spesso o sempre. Nella rilevazione, quindi, alla disponibilità digitale si affianca una dimensione meno visibile: la persistenza del pensiero professionale anche quando l’orario formale è terminato.

Professioni diverse, esposizioni diverse

Il quadro cambia sensibilmente secondo la professione. Il controllo frequente delle comunicazioni fuori orario raggiunge il 62,1% fra dirigenti e quadri, il 57,2% fra liberi professionisti e il 51,1% fra autonomi. Fra gli operai, invece, il 57,3% dichiara di non farlo mai. Non emerge dunque un’esperienza uniforme, ma una distribuzione differente della connessione professionale.

Anche staccare con la mente risulta più difficile in alcune categorie: il problema è frequente per il 60,3% di dirigenti e quadri e per il 50% dei liberi professionisti. Durante le ferie, fra questi ultimi, la reperibilità frequente arriva al 67,9%. Questi confronti descrivono differenze fra gruppi, senza dimostrare quali singoli fattori organizzativi le determinino.

Il fenomeno non coincide semplicemente con il lavoro da casa. Nel campione lavorativo descritto dalla ricerca prevale la presenza, con il 60,9%; il 32,8% lavora in modalità ibrida e il 6,3% interamente da remoto. Parallelamente, il 48,2% svolge attività che richiedono sempre un impiego intensivo di dispositivi e applicazioni, mentre il 28,4% ne ha bisogno in alcune occasioni.

Il sovraccarico non si misura soltanto in ore

A pesare sono anche quantità e caratteristiche degli strumenti. Il 37,6% si sente appesantito dalle piattaforme da utilizzare e il 36,7% fatica a seguire aggiornamenti e nuovi software. Il 35% ritiene che email, notifiche e chiamate compromettano la concentrazione. L’affaticamento mentale associato all’uso costante delle tecnologie viene segnalato dal 39,3%: una dimensione distinta dalla sola durata della giornata lavorativa.

Il quadro contiene anche un elemento di segno diverso: il 59,6% ritiene di riuscire a separare tempo lavorativo e personale. Non tutti descrivono quindi lo stesso grado di difficoltà. Le videoriunioni rappresentano un ulteriore aspetto specifico: il 22,2% considera eccessivo il tempo che assorbono. Sono valutazioni soggettive, utili a leggere le diverse componenti dell’esperienza digitale professionale.

I sintomi riferiti e i limiti dei numeri

Nei sei mesi precedenti la rilevazione, il 68,6% ha riferito almeno qualche episodio di stress o affaticamento collegato alle tecnologie professionali, fra mal di testa, stanchezza oculare, ansia e altri disturbi. Il 33,8% li ha segnalati spesso o sempre. Si tratta di sintomi percepiti e dichiarati, non di diagnosi cliniche: non è corretto trasformare questa percentuale in una quota di italiani affetti da una patologia accertata.

Fra chi usa sempre intensamente il digitale sul lavoro, gli episodi almeno occasionali raggiungono l’85%, contro il 34,9% di chi non ne fa uso intensivo. Il confronto mostra un’associazione fra esposizione e sintomi riferiti; non dimostra, da solo, un rapporto causale né consente di attribuire ogni disturbo esclusivamente alla tecnologia.

Le strategie adottate per limitare la connessione

Nella parte generale dell’indagine, non limitata al lavoro, il 12,7% dichiara di avere adottato strategie per contenere l’uso digitale. Fra chi le ha sperimentate, il 27,9% disattiva le notifiche, il 27% utilizza timer o limiti alle applicazioni e il 16,7% definisce momenti senza dispositivi. Sono percentuali riferite a questo sottogruppo, non all’intera popolazione intervistata.

Anche la presenza degli schermi prima del riposo è documentata nella sezione generale: l’81,4% usa dispositivi nell’ora precedente il sonno almeno qualche volta, il 45,7% frequentemente. Durante la notte il 77,5% mantiene lo smartphone in camera; il 23,3% lo lascia acceso con le notifiche attive.

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