🌐 Uno studio di HyBiz CyberLab e Rogue Data analizza 15.795 servizi Internet: il 38,5% ricade nelle fasce di esposizione alta o critica. Non sono violazioni accertate, ma segnali da verificare per la sicurezza delle infrastrutture connesse.

Il rischio digitale passa anche dai frigoriferi

Un frigorifero commerciale, una telecamera, il pannello che controlla un impianto: la sicurezza delle infrastrutture connesse comincia anche da oggetti lontani dall’immagine tradizionale del computer aziendale. HyBiz descrive una propria attività di mappatura nell’area romana che riguarda proprio apparati pubblicamente individuabili su Internet. Il punto, sottolineato dal fondatore Marco Valerio Roscioni, è distinguere ciò che risulta visibile da ciò che è effettivamente vulnerabile.

Su questa distinzione si concentra lo studio elaborato da HyBiz CyberLab e Rogue Data, Il campione comprende 15.795 servizi di rete distribuiti su 9.935 indirizzi IPv4 pubblici distinti. È un’indagine sull’esposizione, non il resoconto di un attacco.

Che cosa misurano i numeri dello studio

Secondo i risultati comunicati, 6.084 servizi, pari al 38,5% del campione, rientrano nelle fasce descrittive di esposizione alta o critica. Inoltre, 3.336 indirizzi presentano almeno un pannello amministrativo raggiungibile pubblicamente. I due conteggi non vanno sovrapposti: il primo riguarda servizi, il secondo indirizzi Internet. Non indicano altrettante aziende, impianti o strutture essenziali.

La documentazione precisa che i dati riguardano un cluster pilota. Non autorizzano quindi a concludere che il 38,5% delle infrastrutture italiane sia insicuro. Il paper integrale e il dataset non sono stati reperiti nella verifica pubblica: percentuali e classificazioni restano risultati attribuiti agli autori, non misurazioni replicate indipendentemente.

Soprattutto, esposizione non significa compromissione. Un’interfaccia raggiungibile può richiedere credenziali e disporre di protezioni ulteriori. Per stabilire se consenta accessi indebiti servono verifiche specifiche. Il materiale presentato non documenta penetration test né violazioni del campione: segnala condizioni sulle quali concentrare controlli e interventi.

La refrigerazione è il caso più evidente

Nel segmento della refrigerazione commerciale, gli autori indicano 476 servizi individuati. Di questi, 404, cioè l’84,9%, renderebbero disponibili informazioni identificative del sistema prima dell’autenticazione. È un dato diverso dalla possibilità di modificare una temperatura: descrive informazioni visibili dall’esterno, potenzialmente utili per orientare successive attività di ricognizione.

Il passaggio dal digitale al fisico è però il nodo della notizia. Nel suo intervento pubblico del 17 novembre, Roscioni richiama il rischio di interruzione delle attività commerciali e le conseguenze potenzialmente più gravi quando la refrigerazione serve a conservare sangue, farmaci o vaccini. Sono scenari di rischio, non danni accertati nelle strutture del campione.

Negli impianti idrici esistono precedenti documentati

Per capire perché un’interfaccia industriale esposta meriti attenzione, esiste un precedente istituzionale preciso. Il documento congiunto di EPA e CISA del 13 dicembre 2024 descrive come accessi non autorizzati alle interfacce uomo-macchina possano consentire di consultare informazioni e cambiare impostazioni dei processi di trattamento delle acque. Non riguarda il campione italiano.

Lo stesso documento riferisce che, nel 2024, hacktivisti filorussi modificarono parametri, disattivarono allarmi e cambiarono password amministrative in impianti idrici. Pompe e altre apparecchiature superarono i normali parametri operativi; alcuni gestori dovettero tornare alle operazioni manuali. Il rischio fisico, dunque, ha precedenti verificati, senza che questo dimostri analoghe intrusioni nei sistemi osservati da HyBiz e Rogue Data.

Il contesto è stato aggiornato anche da un avviso congiunto del 9 dicembre 2025: le autorità hanno segnalato attacchi opportunistici contro infrastrutture critiche, favoriti da connessioni di accesso remoto insufficientemente protette. Tra i settori interessati figurano acqua, energia e filiera agroalimentare. Anche questo avviso riguarda attività distinte dalla ricerca presentata in Italia.

L’AI accelera gli attacchi, ma non elimina l’operatore

L’intelligenza artificiale aggiunge velocità a questo quadro. Nell’Annual Review 2026, pubblicata il 3 novembre, il National Cyber Security Centre britannico valuta che l’AI agirà da moltiplicatore delle capacità offensive. Ricognizione, ingegneria sociale, ricerca di vulnerabilità e assistenza alla programmazione sono alcune delle attività coinvolte: l’effetto atteso è soprattutto amplificare tecniche già esistenti.

La valutazione contiene però un limite importante: gli operatori umani restano essenziali per dirigere, validare e adattare i risultati. L’adozione dell’AI tra gli aggressori non è uniforme e i benefici maggiori vanno a chi possiede già competenze. Per i difensori, lo stesso rapporto individua opportunità nel riconoscimento delle minacce, nella scelta delle vulnerabilità prioritarie e nell’automazione delle attività di protezione.

La proposta: ridurre ciò che resta visibile

La ricerca HyBiz-Rogue Data indica quattro direttrici: limitare i servizi pubblicamente visibili, proteggere le interfacce amministrative, rimuovere le informazioni identificative disponibili prima del login e aggiornare il software obsoleto. La simulazione comunicata dagli autori attribuisce a una combinazione di tre interventi una riduzione del 75,2% dei servizi nelle fasce superiori dell’indice.

È una stima sul modello, non una riduzione degli attacchi dimostrata sul campo. Il progetto descritto prevede un osservatorio inizialmente concentrato sull’area romana, con identificazione degli apparati e confronto tra servizi rilevati e dispositivi reali. Nella proposta, i test intrusivi e qualsiasi modifica agli impianti restano subordinati all’autorizzazione dei titolari e al controllo umano.