🌐 Un test di Amnesty International ha ottenuto il via libera di Facebook per otto annunci con disinformazione elettorale in Brasile. Nessuno è stato pubblicato. Meta contesta la rappresentatività dell’esperimento, mentre un distinto procedimento elettorale ha portato a una multa annunciata il 10 novembre.

Otto annunci falsi approvati, ma mai mostrati agli utenti

Otto annunci con disinformazione elettorale hanno superato i controlli di Facebook in un esperimento dedicato al Brasile. A realizzarlo è stata Amnesty International, che ha pubblicato i risultati il 25 agosto 2026, prima delle elezioni di ottobre. Il dato riguarda un test controllato, non una campagna effettivamente circolata: l’organizzazione ha impedito che i messaggi raggiungessero gli utenti. È questa distinzione a delimitare la portata della denuncia contro Meta.

Il campione comprendeva 15 inserzioni: 14 contenevano informazioni false e una era neutra. Gli otto annunci approvati appartenevano tutti al gruppo con disinformazione. Gli altri sette, compreso quello neutro, sono stati fermati con una richiesta di verifica dell’identità dell’inserzionista, non con una contestazione esplicita della falsità dei contenuti. Il test non stabilisce quale sarebbe stato il loro esito dopo quella verifica.

Come è stato costruito l’esperimento

I ricercatori hanno preparato messaggi in portoghese brasiliano destinati esclusivamente alla popolazione del Brasile in età di voto. Per costruirli hanno esaminato conversazioni e contenuti circolati online tra gennaio e maggio 2026. L’obiettivo dichiarato era mettere alla prova la capacità del sistema pubblicitario di riconoscere narrazioni elettorali ingannevoli, usando account dedicati alla ricerca anziché profili personali con una precedente storia di attività.

Le inserzioni sono state inviate da Londra, senza utilizzare una VPN per simulare una connessione dal Brasile. Erano programmate per una data futura, così da poter essere cancellate prima della pubblicazione. Per Amnesty, la possibilità di presentarle dall’estero senza completare i controlli previsti solleva interrogativi sulle protezioni contro eventuali campagne di influenza. Non documenta, invece, un’operazione straniera realmente avvenuta attraverso questi annunci sperimentali.

Brogli inventati e messaggi contro la partecipazione

I contenuti comprendevano accuse infondate di frode, attacchi alla credibilità delle istituzioni elettorali e informazioni scorrette sulle modalità di partecipazione. Sette annunci riguardavano candidati e organismi del voto; altri sette proponevano falsità potenzialmente capaci di ostacolare l’esercizio del diritto elettorale, attraverso indicazioni errate su quando o come votare e su quali candidati fossero in corsa. Il problema esaminato era quindi più specifico della generica propaganda aggressiva.

Amnesty ha distinto tre filoni: delegittimazione delle elezioni, rappresentazione degli avversari come nemici e ricorso a una retorica autoritaria centrata sulla sicurezza. Alcuni messaggi combinavano più categorie. Nel dossier che raccoglie le criticità del ciclo elettorale, gli esperimenti sugli annunci sono considerati elementi verificabili dall’esterno, distinti dalle accuse sulle intenzioni della piattaforma, che richiederebbero accesso ai dati interni di distribuzione e raccomandazione.

La replica di Meta e i limiti del campione

Meta ha contestato la rappresentatività dell’indagine, sottolineando che riguarda un campione molto piccolo di annunci mai pubblicati né visualizzati. L’azienda sostiene che la revisione utilizzi diversi livelli di rilevamento, prima e dopo la diffusione, e richiama gli investimenti per proteggere il processo elettorale. La replica non cancella gli esiti registrati nell’esperimento, ma contesta che possano descrivere, da soli, l’intero funzionamento della moderazione pubblicitaria.

Nel piano pubblico per le elezioni brasiliane, Meta ha indicato una collaborazione con il Tribunale superiore elettorale, canali per segnalare contenuti e accesso ai dati della Biblioteca inserzioni. Tra le informazioni disponibili alle autorità figurano spese, pubblico raggiunto, criteri di selezione dei destinatari e finanziatori. L’azienda ha inoltre descritto restrizioni temporanee sui contenuti generati o modificati con intelligenza artificiale attorno alle giornate di voto.

Sul fronte delle accuse più ampie, la società nega di favorire candidati o gruppi politici. Nelle spiegazioni pubbliche attribuisce alcuni incidenti a errori tecnici e sostiene che le regole valgano per tutti. È una posizione aziendale, da distinguere sia dalle contestazioni delle organizzazioni civiche sia dagli accertamenti giudiziari: il test degli otto annunci, isolatamente, non dimostra una scelta politica deliberata né un effetto sul risultato elettorale.

Le altre verifiche sulla pubblicità elettorale

La questione degli inserzionisti esteri è entrata anche in una ricerca distinta. Il 15 ottobre, NetLab dell’Università federale di Rio de Janeiro ha riferito di avere individuato 1.613 annunci politici ed elettorali promossi dall’estero sulle piattaforme Meta, da soggetti che il laboratorio considera non autorizzati a svolgere propaganda elettorale nel Paese. Si tratta di un monitoraggio di pubblicità, non degli annunci simulati da Amnesty.

Dopo un ordine del TSE, Meta ha annunciato un sistema per consentire gli annunci elettorali soltanto a una lista di candidati, partiti, federazioni e coalizioni registrati. La società ha spiegato che la modifica avrebbe escluso temporaneamente anche altre organizzazioni dalla pubblicità su temi sociali. Ha precisato che il provvedimento riguardava le inserzioni a pagamento, non i normali post o le discussioni politiche sulle sue applicazioni.

Il distinto procedimento e la multa del 10 novembre

L’aggiornamento giudiziario è del 10 novembre 2026: il TSE ha deliberato all’unanimità una multa di 7,5 milioni di reais contro Facebook Serviços Online do Brasil per mancato rispetto di ordini relativi al trattamento delle campagne presidenziali nel secondo turno. Non è una sanzione per l’esperimento Amnesty. Secondo il relatore Marco Aurélio Bellizze, alcune prescrizioni sono rimaste inevase oppure sono state eseguite in modo incompleto o tardivo.

Il tribunale ha disposto che restino riservate le dichiarazioni tecniche che descrivono i filtri di Meta AI e i parametri per individuare contenuti sintetici, perché contengono informazioni protette dal segreto aziendale.

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