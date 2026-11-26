🌐 Le scelte di Howard Lutnick sui chip Nvidia finiscono sotto esame per i rapporti della società familiare con il settore dei data center. I democratici chiedono documenti, mentre Washington introduce nuove restrizioni sull’accesso remoto alla potenza di calcolo.

Le regole sui chip e la domanda sugli interessi familiari

Il caso dei chip Nvidia investe gli affari della famiglia del segretario al Commercio americano Howard Lutnick. Tre deputati democratici hanno chiesto a Cantor Fitzgerald di consegnare documenti per chiarire se le sue esposizioni finanziarie e relazioni commerciali abbiano influenzato le decisioni del ministro sulle esportazioni tecnologiche. È una richiesta di verifica parlamentare, non la dimostrazione di un illecito: il punto ancora da accertare è proprio l’eventuale rapporto tra interessi privati e scelte pubbliche.

La contestazione nasce dalla sovrapposizione fra due ambiti: il dipartimento guidato da Lutnick decide i controlli sui semiconduttori avanzati; la società finanziaria da lui precedentemente diretta, oggi controllata dai figli, intrattiene rapporti con imprese attive nei data center. Alcune servono clienti cinesi attraverso infrastrutture nel Sud-est asiatico. La ricostruzione resa pubblica il 15 novembre descrive possibili conflitti d’interesse, ma non presenta prove che gli investimenti di Cantor abbiano determinato le deliberazioni del segretario.

Perché i data center sono al centro della disputa

Il nodo non riguarda soltanto dove arrivano fisicamente i processori. Un’impresa può utilizzare a distanza la capacità di calcolo installata in un altro Paese, senza acquistare o importare direttamente i chip. Il Bureau of Industry and Security, l’ufficio americano competente per i controlli sulle esportazioni, ha indicato proprio questi collegamenti remoti come una possibile via per aggirare le restrizioni sull’accesso alle tecnologie sensibili statunitensi.

La distinzione è decisiva: vendere un semiconduttore e concedere accesso alla sua potenza di calcolo non sono la stessa operazione. È sul secondo passaggio che Washington ha deciso di intervenire. L’obiettivo dichiarato dal BIS è avvicinare le protezioni previste per l’utilizzo remoto a quelle applicate alle spedizioni fisiche, tenendo conto dello sviluppo delle infrastrutture cloud fuori dai Paesi già sottoposti a restrizioni.

I rapporti commerciali e la replica del dipartimento

Tra i rapporti descritti nella ricostruzione figura quello con Bitdeer, società di Singapore impegnata nello sviluppo di un data center in Malaysia. Cantor Fitzgerald ha svolto il ruolo di agente di vendita per un’offerta azionaria fino a un miliardo di dollari. È il valore massimo dell’operazione finanziaria, non un guadagno attribuibile alla famiglia Lutnick. Il collegamento spiega perché le regole sui centri di calcolo possano interessare anche chi ne organizza i finanziamenti.

Il Dipartimento del Commercio ha sostenuto che Lutnick rispetta gli accordi etici e decide nell’interesse degli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che il segretario non discute le questioni del dipartimento con i figli e che questi non affrontano con lui gli affari di Cantor. La sua posizione favorevole a controlli meno estesi, secondo la ricostruzione, era motivata anche dalla tutela delle vendite delle imprese americane in Asia.

La stretta annunciata il 16 novembre

Dopo le contestazioni è arrivato un intervento normativo concreto. Il 16 novembre il BIS ha annunciato una regola provvisoria definitiva sull’accesso remoto ai chip e ai server avanzati. Il comunicato precisa che il provvedimento è stato elaborato su indicazione del Dipartimento del Tesoro e del Consiglio per la sicurezza nazionale. L’amministrazione presenta la misura come uno strumento per impedire che i data center nei Paesi terzi rendano inefficaci i controlli esistenti.

Il testo pubblicato il 19 novembre nel Federal Register introduce obblighi di licenza per esportazioni, riesportazioni e trasferimenti di determinati sistemi avanzati quando sia noto che serviranno a fornire capacità di calcolo oltre una soglia stabilita a imprese riconducibili alle destinazioni interessate dalle restrizioni. La localizzazione del data center, da sola, non mette quindi l’operazione al riparo dai controlli: conta anche chi utilizzerà effettivamente quelle risorse.

Megaspeed e il contrasto dentro l’amministrazione

Una parte distinta della vicenda riguarda Megaspeed International, sottoposta a un’indagine americana per il possibile dirottamento verso la Cina di chip Nvidia soggetti a restrizioni. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha criticato pubblicamente i tempi del Dipartimento del Commercio nell’imporre limiti alla società. L’esistenza dell’indagine non equivale all’accertamento delle condotte sospettate. Il 20 novembre Donald Trump ha dichiarato di non avere perso fiducia in Lutnick.

Il controllo parlamentare era già cominciato il 12 novembre. Ron Wyden e Richard Neal, esponenti democratici delle commissioni competenti per finanze e fiscalità, hanno chiesto a Lutnick di conservare gli atti sulle autorizzazioni relative a Nvidia, sulle comunicazioni con l’azienda e sulle misure riguardanti i semiconduttori. La lettera contesta anche il meccanismo tariffario collegato alle vendite alla Cina: si tratta della posizione dei firmatari, non di una pronuncia sulla sua legittimità.

I documenti richiesti a Cantor Fitzgerald

La successiva lettera del 17 novembre porta le firme di Jamie Raskin, Gregory Meeks e Sydney Kamlager-Dove ed è indirizzata a Brandon Lutnick, presidente di Cantor Fitzgerald. I deputati domandano informazioni sulle operazioni in titoli Nvidia e sulle comunicazioni relative ai controlli sulle esportazioni. Vogliono inoltre ricostruire i rapporti con progetti di data center asiatici: l’obiettivo dichiarato è verificare se gli interessi della società abbiano influenzato impropriamente decisioni pubbliche.

La richiesta comprende anche le politiche di conservazione dei documenti e l’eventuale utilizzo di messaggistica con comunicazioni cifrate o effimere. Sono categorie di materiale da acquisire, non prove già raccolte di comportamenti irregolari. Per la produzione dei documenti e la conferma delle misure di preservazione, i firmatari hanno indicato la scadenza delle 17 del 1° dicembre 2026.

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