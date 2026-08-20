Tania Terrin, la madre: «Denunciato 7 o 8 volte, poi l’omicidio»

🌐 Tania Terrin, 39 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Camponogara, nel Veneziano. La madre racconta anni di violenze, denunce, minacce e un precedente tentativo di strangolamento: «Dino Keber le mostrava un cappio per convincerla a non lasciarlo». L’ex compagno, 43 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Dolo.

La storia di Tania Terrin non comincia la sera di Ferragosto. Comincia molto prima, quando una relazione sentimentale avrebbe iniziato a trasformarsi in un rapporto fatto di aggressioni, controllo, paura e ritorni. E finisce con una donna di 39 anni trovata morta sul divano della propria abitazione a Camponogara, in provincia di Venezia, mentre l’ex compagno Dino Keber, 43 anni, veniva trovato senza vita nella sua casa di Dolo.

Le indagini devono ancora ricostruire ogni passaggio della notte tra il 15 e il 16 agosto e chiarire definitivamente la dinamica della morte di Tania. Ma il racconto della madre, Mariella Forner, consegna un quadro drammatico di violenza già denunciata e di segnali che, secondo la famiglia, si erano ripetuti nel tempo. Keber aveva ricevuto un ammonimento del questore dopo una denuncia presentata dalla donna. Adesso gli investigatori stanno verificando gli ultimi movimenti dell’uomo e le circostanze che hanno preceduto il femminicidio.

Tania Terrin, una relazione diventata una spirale di violenza

«Era troppo bella. Sapevo che prima o poi le sarebbe successo qualcosa».

È una frase che restituisce il dolore e, insieme, il senso di impotenza di una madre che oggi ripercorre gli anni precedenti alla tragedia.

Mariella Forner racconta di una relazione durata circa due anni, caratterizzata da separazioni e riconciliazioni continue. Secondo il suo racconto, Tania era ancora legata sentimentalmente a Keber nonostante le aggressioni e i comportamenti sempre più invasivi dell’uomo.

La prima aggressione, racconta la madre, sarebbe arrivata dopo un periodo nel quale i due avevano anche tentato di convivere. Un pugno, graffi e una lesione a un timpano avrebbero segnato l’inizio di una fase diversa del rapporto.

Poi le separazioni.

E poi i ritorni.

Secondo la madre, Keber non sarebbe mai rimasto lontano per molto tempo. Dopo alcune settimane sarebbe tornato a cercare Tania, ricominciando con messaggi, telefonate, scenate di gelosia e controllo del telefono.

La violenza, nel racconto familiare, non sarebbe stata quindi un episodio isolato, ma un comportamento inserito in una dinamica progressiva di controllo.

Le prime ricostruzioni investigative confermano che Tania aveva denunciato l’ex compagno e che nei confronti dell’uomo era stato adottato un ammonimento ufficiale del questore di Venezia.

«Lo abbiamo denunciato sette o otto volte»

È uno dei passaggi più pesanti della testimonianza della madre.

Mariella Forner sostiene che le denunce contro Keber sarebbero state sette o otto: alcune presentate direttamente da lei, altre da Tania e altre ancora dal padre della giovane.

Il numero preciso e il contenuto dei diversi episodi dovranno essere ricostruiti dagli atti ufficiali e dagli investigatori. Ma il dato raccontato dalla madre mostra quanto fosse diventato lungo il conflitto tra la famiglia e l’ex compagno.

A un certo punto, dopo un episodio avvenuto ad aprile, Tania avrebbe deciso di formalizzare una nuova denuncia.

Quell’episodio è particolarmente importante perché, secondo quanto raccontato dalla madre, Keber avrebbe già tentato di stringerle le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi.

Dopo quell’aggressione era arrivato l’ammonimento del questore.

Eppure, nei mesi successivi, il rapporto non si sarebbe interrotto definitivamente.

La vicenda di Camponogara riapre così una domanda difficile: che cosa accade quando una donna denuncia, ma l’uomo continua a cercare un contatto e la relazione non viene recisa completamente?

È una domanda che riguarda il funzionamento della protezione, ma anche la complessità delle relazioni violente, nelle quali paura, affetto, manipolazione e speranza possono convivere nello stesso rapporto.

Il precedente tentativo di strangolamento

Il passaggio di aprile assume oggi un peso particolare.

Secondo la ricostruzione della madre, Tania e Keber avevano deciso di riprovarci. Sembrava che le cose potessero essere migliorate, almeno per un periodo.

Poi sarebbe arrivata una nuova aggressione.

Tania avrebbe raccontato alla famiglia che l’uomo le aveva stretto le mani al collo fino a farle perdere conoscenza.

Dopo quell’episodio era arrivata la denuncia.

Anche alcuni vicini hanno riferito che Tania aveva paura di Keber. In una chat condominiale, mesi prima della tragedia, la donna avrebbe persino condiviso una fotografia dell’ex accompagnandola con un avvertimento ai residenti: se fosse arrivato, non avrebbero dovuto aprirgli.

Quel messaggio oggi appare come uno degli elementi più drammatici della vicenda.

Non era una paura astratta.

Era una precauzione rivolta alle persone che abitavano vicino a lei.

Il cappio usato come minaccia

Nel racconto di Mariella Forner compare poi un elemento inquietante: la minaccia di togliersi la vita utilizzata, secondo la madre, per impedire a Tania di interrompere la relazione.

«Da tempo si era costruito un cappio con una corda», racconta Forner, spiegando che Keber lo avrebbe mostrato alla figlia ogni volta che lei tentava di lasciarlo.

Il significato, secondo la madre, era sempre lo stesso: se Tania lo avesse abbandonato, lui avrebbe minacciato di farla finita.

È una dinamica che, nel racconto familiare, avrebbe contribuito a mantenere Tania legata a una relazione dalla quale cercava invece di allontanarsi.

La minaccia di suicidio non è una prova d’amore né una responsabilità che possa essere scaricata sulla persona che vuole interrompere una relazione. In una situazione di violenza, può diventare uno strumento di pressione e manipolazione.

La madre racconta inoltre di aver parlato con la madre di Keber. Anche quella conversazione, a suo dire, aveva evidenziato una situazione ormai difficile da controllare.

Il Ferragosto di Tania: gli ultimi messaggi e poi il silenzio

Il 14 agosto Keber sarebbe stato a Rimini con alcuni amici.

Secondo il racconto della madre, proprio quel giorno avrebbe iniziato a tempestare Tania di messaggi e telefonate.

La donna, il giorno successivo, avrebbe confidato alla madre di non essere riuscita a dormire a causa delle continue comunicazioni.

Era a casa del padre.

Poi, nel pomeriggio di Ferragosto, aveva incontrato la madre.

Le due hanno trascorso insieme diverse ore, fino alle 17 circa.

Tania aveva anche parlato della possibilità di partecipare a una festa quella sera, insieme a un gruppo di amici.

Ma quella festa non ci sarebbe mai stata.

Secondo la ricostruzione della madre, Tania rimase invece a casa.

E questo dettaglio diventa centrale perché proprio durante quella notte, secondo l’ipotesi investigativa, Keber sarebbe riuscito a raggiungerla nella sua abitazione.

Non risultano segni di effrazione: l’ipotesi è quindi che la donna possa avergli aperto la porta. Gli investigatori stanno verificando tempi, spostamenti e circostanze dell’incontro.

L’ultimo accesso a WhatsApp

Poi arriva il silenzio.

La madre racconta che l’ultimo accesso di Tania a WhatsApp risale alle 23.45 di sabato sera.

Domenica mattina e nel pomeriggio Mariella continua a scriverle.

Ma i messaggi rimangono senza risposta.

Nessuna spunta blu.

Nessun segnale.

Per una madre che conosce la situazione e sa che la figlia aveva avuto problemi con l’ex compagno, il silenzio diventa sempre più difficile da ignorare.

Nel pomeriggio decide di andare a casa.

Bussa.

Chiama Tania.

Nessuna risposta.

A quel punto cerca aiuto dai vicini e vengono avvertiti i carabinieri.

Quello che accade dopo è la scoperta della tragedia.

La madre arriva a casa e chiama i carabinieri

Quando i militari arrivano, riescono a entrare nell’abitazione passando dall’esterno, attraverso una finestra accessibile dalla terrazza di una vicina.

All’interno trovano Tania priva di vita.

Il corpo era sul divano.

La casa non mostrava, secondo le prime informazioni, evidenti segni di effrazione. La ricostruzione investigativa ha quindi iniziato a concentrarsi sulle persone che avevano avuto contatti con la donna nelle ore precedenti e, soprattutto, sul percorso compiuto da Keber.

La scoperta è avvenuta nella serata di domenica 16 agosto.

Poco dopo è stato trovato morto anche Keber nella sua abitazione di Dolo.

La tragedia di Camponogara e un’indagine ancora aperta

Per gli investigatori, l’ipotesi principale è quella di un femminicidio seguito dal suicidio dell’ex compagno.

Ma la dinamica completa deve essere ancora definita dagli accertamenti.

Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi movimenti di Keber, gli orari e i contatti tra i due. Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per stabilire con precisione cause e tempi della morte di Tania.

Il quadro precedente alla tragedia, invece, è già più chiaro.

C’è una relazione segnata da aggressioni.

Ci sono denunce.

C’è un ammonimento del questore.

C’è un precedente episodio nel quale Tania avrebbe rischiato di perdere i sensi dopo essere stata stretta al collo.

E ci sono le testimonianze dei vicini, che raccontano di una donna preoccupata al punto da chiedere loro di non aprire la porta all’ex compagno.

«Mia figlia mi aveva detto di non avvicinarmi a lui»

C’è anche un particolare che pesa sulle parole della madre.

Mariella racconta che circa venti giorni prima della tragedia Keber le aveva chiesto di incontrarlo.

Lei aveva preso in considerazione la possibilità.

Avrebbe potuto ascoltarlo.

Ma Tania le aveva detto di non farlo.

«Mamma, non provare ad avvicinarti a lui», le avrebbe detto.

Oggi quella frase torna nella memoria della madre insieme a tutte le altre.

E diventa impossibile non chiedersi quanto fosse consapevole Tania del rischio che correva.

Secondo i vicini, la paura non era scomparsa nemmeno dopo il provvedimento del questore. Una donna avrebbe raccontato che Tania le aveva confidato di trovarsi spesso Keber sotto casa.

La relazione, però, aveva continuato ad avere dei ritorni.

È proprio questo uno degli aspetti più complessi della vicenda.

Quando la denuncia non coincide con la fine della relazione

Nel dibattito pubblico sulla violenza contro le donne si tende spesso a immaginare la denuncia come il momento nel quale tutto cambia.

Nella realtà, denunciare non significa necessariamente che la relazione sia già finita, che la persona violenta abbia smesso di cercare la vittima o che la paura sia scomparsa.

Il caso di Tania, secondo il racconto della madre e le prime informazioni investigative, mostra una situazione molto più difficile.

La donna aveva denunciato.

Aveva chiesto protezione.

Aveva avvertito i vicini.

Eppure avrebbe continuato a ricevere messaggi e telefonate dall’ex.

E avrebbe anche accettato, almeno in alcuni momenti, di riavvicinarsi.

Non è una contraddizione da usare contro la vittima.

È uno degli aspetti da comprendere quando si parla di relazioni caratterizzate da violenza e controllo.

La richiesta della madre dopo la morte di Tania

Dopo la tragedia, Mariella Forner lancia un messaggio molto duro alle istituzioni.

La madre sostiene che alle donne che denunciano dovrebbe essere spiegato con assoluta chiarezza quanto può diventare pericolosa la fase successiva alla denuncia.

Nel suo dolore arriva a sostenere che una donna dovrebbe essere pronta a lasciare casa, lavoro e ambiente sociale pur di rendersi irreperibile.

È una posizione estrema, nata dalla tragedia appena vissuta.

Ma dietro quelle parole c’è soprattutto la richiesta di una protezione che, secondo lei, deve essere immediata e concreta.

Il punto non è soltanto cosa sia accaduto a Tania.

Il punto è capire se i segnali precedenti fossero sufficienti a riconoscere una situazione ad altissimo rischio e se gli strumenti disponibili fossero stati utilizzati nel modo più efficace.

Una comunità che aveva già visto la paura

Camponogara e Dolo si trovano a pochi chilometri di distanza.

Sono luoghi nei quali la vicenda ha assunto immediatamente una dimensione personale.

I vicini conoscevano Tania.

Avevano visto la sua fotografia nella chat condominiale.

Sapevano che c’era un uomo dal quale voleva proteggersi.

E domenica hanno visto arrivare la madre, sempre più preoccupata, bussare alla porta senza ricevere risposta.

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, la paura che Tania aveva manifestato nei mesi precedenti era diventata realtà.

Non era più un messaggio su WhatsApp, non era più una denuncia, non era più una minaccia. Era una vita spezzata.

L’eredità più dolorosa del caso Tania Terrin

La vicenda di Tania Terrin lascia aperti interrogativi che vanno oltre la singola notte di Ferragosto.

C’è il tema delle denunce ripetute.

C’è quello delle misure di protezione.

C’è il problema delle minacce e degli appostamenti dopo la fine di una relazione.

C’è la difficoltà di interrompere definitivamente un legame quando la persona violenta alterna aggressività, richieste di perdono, promesse e ricatti emotivi.

E c’è soprattutto la necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di escalation.

Nel caso di Tania, secondo quanto raccontato dalla madre, quei segnali erano numerosi: il primo pugno, il controllo, le telefonate, le scenate di gelosia, i pedinamenti, l’aggressione al collo, le denunce e l’ammonimento.

Poi, nell’ultima fase, i messaggi incessanti e il ritorno dell’ex.

La procura e i carabinieri dovranno ora ricostruire con precisione cosa sia accaduto nella casa di Tania e nelle ore immediatamente successive.

Ma per la madre la domanda più difficile non riguarda soltanto quella notte.

Riguarda tutte le volte in cui sua figlia aveva chiesto aiuto prima che fosse troppo tardi.

E riguarda un’altra frase che Mariella oggi ripete nel tentativo di dare un senso all’incomprensibile: aveva paura che prima o poi potesse succedere qualcosa a Tania.

Quella paura, alla fine, si è trasformata nella tragedia che nessuna madre dovrebbe mai essere costretta a raccontare.