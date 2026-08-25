Iran, hacker spengono una centrale nel Regno Unito per quattro giorni

🌐 Hacker ritenuti vicini al regime iraniano avrebbero messo fuori servizio per quattro giorni una piccola centrale elettrica britannica in un attacco informatico avvenuto a luglio. L’episodio, definito senza precedenti per il settore energetico del Regno Unito, non avrebbe compromesso la rete nazionale, ma ha fatto scattare l’allerta tra governo, autorità cyber e operatori dell’energia.

Una centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per quattro giorni dopo un attacco informatico attribuito a hacker legati all’Iran. L’episodio, avvenuto lo scorso luglio e rivelato nelle ultime ore, rappresenta un salto di qualità nella minaccia cyber proveniente da Teheran: secondo le ricostruzioni disponibili, sarebbe infatti la prima volta che un gruppo associato al regime iraniano riesce a interrompere concretamente il funzionamento di un impianto di generazione elettrica nel Regno Unito.

Il bersaglio, precisano le autorità britanniche, era però una struttura di piccole dimensioni e non un grande impianto strategico. L’incidente non avrebbe provocato conseguenze sulla fornitura nazionale né messo a rischio la stabilità della rete elettrica. Proprio questa distinzione è fondamentale: non si è verificato un blackout su scala nazionale e il sistema energetico britannico ha continuato a funzionare normalmente.

Il significato dell’episodio, tuttavia, va oltre i quattro giorni di fermo dell’impianto.

Per Londra, il punto è che un attore informatico riconducibile a una potenza straniera ha dimostrato di poter passare dalla semplice intrusione digitale alla manipolazione concreta di un’infrastruttura energetica.

L’attacco alla centrale britannica: cosa è successo

L’attacco si sarebbe verificato nel corso di luglio. La struttura colpita non è stata identificata pubblicamente e né il governo britannico né il National Cyber Security Centre hanno fornito dettagli che possano permettere di individuarla, citando ragioni di sicurezza.

Le informazioni disponibili indicano che si trattava di un piccolo impianto di generazione, sufficientemente marginale da non avere un impatto sulla rete nazionale.

La circostanza non riduce però la rilevanza dell’attacco.

Un conto è penetrare nei sistemi informatici di un’azienda, rubare dati o compromettere account. Un altro è riuscire a intervenire sui sistemi che controllano un processo industriale fino a costringere un impianto a interrompere la produzione.

È proprio questo passaggio che preoccupa gli esperti di sicurezza.

L’episodio viene infatti considerato il primo caso noto nel quale hacker collegati all’Iran siano riusciti a ottenere un risultato operativo di questo tipo contro un impianto energetico britannico.

Perché quattro giorni di fermo sono un segnale importante

La durata dell’interruzione è uno degli aspetti più significativi.

Quattro giorni non rappresentano un semplice malfunzionamento temporaneo.

Significano che l’attacco ha avuto effetti sufficientemente concreti da impedire alla struttura di tornare immediatamente alla normale operatività.

Non è ancora stato reso pubblico il dettaglio tecnico dell’accesso utilizzato dagli aggressori, né sono stati divulgati elementi sufficienti per ricostruire con precisione la catena dell’attacco.

È quindi prematuro stabilire se gli hacker abbiano compromesso direttamente sistemi di controllo industriale, sistemi di gestione remota o altre componenti dell’infrastruttura digitale.

Quello che emerge è però il risultato finale: l’impianto è stato costretto a rimanere spento per quattro giorni.

Per un settore nel quale continuità operativa e ridondanza sono elementi essenziali, si tratta di un campanello d’allarme.

Il governo britannico ha confermato l’incidente

Dopo l’attacco, il governo britannico ha coinvolto il National Cyber Security Centre, organismo incaricato di contribuire alla protezione delle infrastrutture digitali e dei sistemi critici del Paese.

Anche il Department for Energy Security and Net Zero ha successivamente contattato gli operatori del comparto energetico, mettendoli in guardia rispetto al rischio rappresentato da attacchi analoghi.

Il messaggio lanciato alle società energetiche è chiaro: l’episodio non viene considerato un incidente isolato da archiviare, ma un possibile indicatore di una minaccia più ampia.

Le autorità, allo stesso tempo, hanno sottolineato che il sistema elettrico britannico non è stato messo in pericolo.

È una precisazione importante per evitare una lettura allarmistica della vicenda.

La centrale colpita era piccola e il suo arresto non ha provocato una crisi dell’approvvigionamento elettrico.

Il vero obiettivo potrebbe essere la capacità di colpire

In una guerra cibernetica, tuttavia, il valore di un’operazione non si misura necessariamente dai danni economici immediati.

Un attacco contro una piccola infrastruttura può avere anche una funzione di ricognizione e dimostrazione delle capacità.

Riuscire a entrare in un sistema industriale e provocarne l’arresto consente infatti agli aggressori di acquisire informazioni preziose sulla sicurezza dell’impianto, sulle procedure di risposta e sui tempi necessari per ripristinare il servizio.

In altre parole, il bersaglio potrebbe essere piccolo ma l’informazione ottenuta potrebbe avere un valore molto maggiore.

È questo uno dei motivi per cui il governo britannico ha deciso di informare gli operatori energetici.

La domanda non riguarda soltanto ciò che è accaduto a quella centrale.

Riguarda quello che potrebbe accadere a un’altra infrastruttura in futuro.

Iran e guerra informatica: una minaccia già conosciuta

L’Iran dispone da anni di gruppi di hacker capaci di condurre operazioni contro obiettivi stranieri.

Le attività attribuite a soggetti iraniani comprendono spionaggio informatico, furto di informazioni, campagne di intrusione, attacchi distruttivi e operazioni contro infrastrutture industriali.

Tra i gruppi più noti figura CyberAv3ngers, collegato dalle autorità statunitensi al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Negli ultimi mesi l’attenzione internazionale verso queste formazioni è aumentata anche per una serie di attacchi contro infrastrutture idriche statunitensi.

Il fatto che ora emerga un episodio analogo nel settore energetico britannico rafforza il timore che gli operatori legati a Teheran stiano cercando di ampliare il raggio delle proprie capacità operative.

Il precedente degli attacchi alle infrastrutture americane

L’attacco britannico è avvenuto nello stesso periodo di una serie di intrusioni contro infrastrutture idriche negli Stati Uniti.

Secondo le ricostruzioni, sistemi di gestione industriale di impianti idrici in numerosi Stati americani sarebbero stati presi di mira da hacker riconducibili all’ecosistema iraniano.

Il parallelismo non dimostra automaticamente che le operazioni siano state coordinate.

Ma la coincidenza temporale è significativa.

Da una parte sistemi per il trattamento e la distribuzione dell’acqua.

Dall’altra un impianto di produzione elettrica.

Sono infrastrutture differenti, ma accomunate da una caratteristica: dipendono sempre più da sistemi digitali e tecnologie di controllo remoto.

E proprio questa dipendenza rappresenta uno dei punti deboli della moderna infrastruttura occidentale.

Il problema dei sistemi industriali

La cybersecurity tradizionale nasce principalmente per proteggere computer, server, reti aziendali e dati.

Le infrastrutture energetiche presentano però una complessità diversa.

Un impianto moderno utilizza sistemi di controllo industriale, sensori, dispositivi programmabili e piattaforme che consentono agli operatori di monitorare e modificare processi fisici.

Quando un attacco riesce a superare le barriere che separano il mondo informatico da quello industriale, un comando digitale può produrre una conseguenza fisica.

Spegnere una turbina.

Modificare una pressione.

Interrompere una pompa.

Alterare un processo produttivo.

Nel caso britannico, l’effetto sarebbe stato appunto un arresto prolungato della generazione.

È questa la differenza tra un normale attacco informatico e una possibile operazione di cyberwarfare contro infrastrutture critiche.

Perché il Regno Unito è nel mirino

Londra è da tempo considerata uno dei principali obiettivi occidentali per attività di spionaggio e pressione informatica riconducibili a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord.

Il rapporto tra Regno Unito e Iran è inoltre particolarmente teso.

Negli ultimi anni le autorità britanniche hanno denunciato attività iraniane contro dissidenti e oppositori presenti sul territorio nazionale, oltre a operazioni di intimidazione e tentativi di interferenza.

La dimensione cyber si inserisce quindi in una strategia più ampia.

Per Teheran, l’attacco informatico può rappresentare uno strumento relativamente economico per esercitare pressione su un avversario molto più potente sul piano convenzionale.

Non richiede necessariamente missili, truppe o operazioni militari visibili.

Basta trovare una vulnerabilità.

L’obiettivo non è necessariamente provocare un blackout nazionale

È proprio qui che bisogna distinguere tra realtà e scenari estremi.

L’attacco alla piccola centrale non significa che l’Iran abbia dimostrato di poter spegnere la rete elettrica britannica.

Le autorità hanno escluso un rischio per il sistema energetico nazionale e hanno sottolineato la resilienza della rete.

La rete britannica è composta da numerosi impianti, linee e sistemi di protezione. Un singolo attacco non equivale quindi alla capacità di provocare un blackout generalizzato.

Ma il rischio strategico può essere diverso.

Un avversario non deve necessariamente spegnere l’intero Paese per creare problemi.

Può puntare a più impianti contemporaneamente, cercare di aumentare i costi di gestione, costringere gli operatori a lavorare in modalità d’emergenza oppure sfruttare una serie di piccoli incidenti per generare incertezza.

È la logica della pressione distribuita.

La coincidenza con la crisi geopolitica

L’episodio arriva inoltre in una fase di fortissima tensione internazionale attorno all’Iran.

Il cyberspazio è diventato uno dei terreni nei quali le potenze possono confrontarsi senza dichiarare formalmente una guerra informatica.

Questo rende spesso difficile attribuire immediatamente un attacco a un governo.

La formula utilizzata dalle autorità e dagli esperti è quindi generalmente prudente: “hacker collegati all’Iran”, “gruppi affiliati al regime” o “attori riconducibili a Teheran”.

L’attribuzione tecnica e politica richiede infatti elementi di intelligence che raramente vengono resi pubblici.

Anche nel caso britannico, i dettagli dell’attacco rimangono in parte riservati.

Una nuova frontiera per la sicurezza energetica

La vicenda dimostra soprattutto quanto sia cambiato il concetto di sicurezza energetica.

Per decenni proteggere una centrale significava soprattutto difenderla fisicamente: recinzioni, sorveglianza, controlli sugli accessi, protezione delle apparecchiature.

Oggi bisogna proteggere anche il software che permette a quella centrale di funzionare.

Un aggressore che non può entrare fisicamente nell’impianto può cercare di raggiungerlo attraverso la rete.

Ed è una superficie d’attacco che cresce con la digitalizzazione.

Il problema riguarda non soltanto le grandi centrali, ma anche migliaia di impianti più piccoli, spesso meno interessanti dal punto di vista strategico ma potenzialmente più vulnerabili.

Londra alza il livello di allerta

Dopo l’incidente, il coinvolgimento del governo e dell’NCSC segnala che Londra considera il settore energetico un obiettivo prioritario.

Gli operatori sono stati informati e invitati a rafforzare le difese.

La strategia britannica sulla resilienza energetica dovrà necessariamente tenere conto anche di questo nuovo scenario, nel quale cybersecurity, sicurezza nazionale e continuità dell’approvvigionamento elettrico diventano aspetti inseparabili.

Non basta più essere in grado di riparare un guasto.

Bisogna essere in grado di capire se quel guasto è stato provocato intenzionalmente, isolare l’attacco, impedire che si propaghi e ripristinare i sistemi senza lasciare all’aggressore una porta aperta per rientrare.

Il messaggio più importante arriva dai quattro giorni di blackout

Il dato che più dovrebbe interessare gli operatori non è dunque soltanto il fatto che una centrale sia stata colpita.

È che un attacco digitale sarebbe riuscito a produrre un effetto fisico duraturo.

Quattro giorni rappresentano un tempo sufficiente per testare procedure, costringere un’azienda a mobilitare risorse e verificare quanto sia complesso riportare un impianto alla normalità.

Per questo l’episodio potrebbe diventare un caso di studio per la sicurezza energetica britannica.

E potrebbe spingere altri Paesi europei a rivalutare la protezione dei propri impianti.

La guerra invisibile passa sempre più dalle infrastrutture

La vicenda della centrale britannica racconta infine una trasformazione più ampia.

La guerra moderna non si combatte soltanto nei cieli, sul terreno o nei mari.

Si combatte anche dentro server, reti industriali e sistemi di controllo.

Un hacker può trovarsi a migliaia di chilometri dall’obiettivo e, attraverso una vulnerabilità digitale, arrivare a influenzare un processo fisico.

Per il Regno Unito, l’attacco di luglio non ha provocato un’emergenza nazionale.

Ma proprio perché una piccola centrale è stata spenta per quattro giorni, il caso assume un significato che va oltre il singolo impianto.

La domanda che ora si pongono Londra e gli operatori energetici è semplice e inquietante: se un gruppo legato a Teheran è riuscito a fermare una centrale per quattro giorni, quanto tempo servirebbe per tentare qualcosa di più ambizioso?

La risposta, per ora, non è nota.

Ed è proprio questa incertezza a rendere l’episodio uno dei segnali più importanti emersi nelle ultime ore sul fronte della cyberwarfare contro le infrastrutture occidentali.