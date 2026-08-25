Tony Boy arrestato a Milano: droga, pistola e la live social

🌐 Tony Boy è stato arrestato a Milano: nella casa del trapper la polizia ha trovato droga e una pistola con matricola abrasa. Durante la perquisizione l’artista ha trasmesso una diretta Instagram, aggiungendo un altro capitolo a una vicenda destinata a far discutere.

Tony Boy arrestato all’alba a Milano

La vicenda di Tony Boy, nome d’arte di Antonio Hueber, è cominciata nelle prime ore di sabato 22 agosto, quando una normale attività di controllo della Polizia di Stato a Milano si è trasformata in una perquisizione e poi in un arresto.

Il rapper, 26 anni, si trovava a bordo di un Suv insieme a un conoscente di 32 anni in zona Città Studi, quando una volante ha deciso di effettuare un controllo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due hanno inizialmente raggiunto l’abitazione sostenendo di avere lì i documenti e hanno chiuso il cancello, impedendo agli agenti di seguirli. Poco dopo sono tornati verso l’auto e hanno consegnato i documenti.

Il controllo del veicolo avrebbe però fatto emergere un primo elemento decisivo: una bustina contenente cocaina.

Da quel momento l’attenzione degli agenti si è spostata anche sull’abitazione.

La perquisizione in casa e il ritrovamento dell’arma

Gli accertamenti nell’appartamento hanno portato al ritrovamento di altre sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati sequestrati circa 4 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e un grammo di marijuana, oltre a una bilancia di precisione.

Il ritrovamento più delicato, però, è stato quello di una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, accompagnata da munizioni. Le informazioni diffuse nelle prime ore parlavano di un caricatore contenente cartucce e di ulteriori munizioni di diverso calibro rinvenute nell’abitazione.

La presenza di un’arma con matricola abrasa rende particolarmente delicata la posizione dell’artista e ha fatto scattare l’accusa relativa alla detenzione di arma clandestina.

Sul fronte della droga, invece, l’ipotesi contestata dagli investigatori è quella della detenzione ai fini di spaccio.

È importante però distinguere le accuse dalla loro eventuale conferma giudiziaria: l’arresto e le contestazioni non equivalgono a una condanna definitiva.

La diretta Instagram durante la perquisizione

La storia ha assunto un ulteriore elemento spettacolare quando Tony Boy ha deciso di trasmettere la perquisizione in diretta sui social.

Il rapper ha utilizzato il proprio smartphone mentre gli agenti erano impegnati nelle operazioni, mostrando parte dell’intervento e rendendo riconoscibili elementi della scena. La diretta è stata successivamente al centro di un’ulteriore contestazione legata al trattamento dei dati personali, in relazione alla diffusione di immagini e voci degli operatori.

La scelta di trasformare una perquisizione in un contenuto social ha fatto rapidamente circolare la vicenda online.

Non è soltanto un dettaglio curioso. È uno degli aspetti che rendono il caso particolarmente contemporaneo: un procedimento di polizia si è trasformato quasi in tempo reale in un evento mediatico, davanti a un pubblico composto dai follower dell’artista.

Le accuse non riguardano soltanto droga e pistola

La posizione di Tony Boy si è quindi articolata su più fronti.

L’arresto è stato disposto per le contestazioni relative alla detenzione di sostanze stupefacenti e di un’arma clandestina. Parallelamente sono emerse altre ipotesi di reato, tra cui la resistenza a pubblico ufficiale, la ricettazione dell’arma e il trattamento illecito dei dati collegato alla diretta social.

Anche il conoscente che era con lui è stato denunciato in relazione alla presunta resistenza.

La pistola, inoltre, dovrà essere sottoposta agli accertamenti necessari per ricostruirne la provenienza. La matricola abrasa rende infatti impossibile una semplice identificazione attraverso i normali elementi identificativi dell’arma.

L’interrogatorio: Tony Boy contesta l’accusa di spaccio

Nelle ore successive all’arresto è arrivato un elemento importante per comprendere la posizione difensiva del rapper.

Durante l’interrogatorio di convalida, Tony Boy ha contestato con fermezza l’accusa di spaccio, sostenendo attraverso il proprio legale che le quantità di droga rinvenute fossero destinate all’uso personale. Il difensore ha inoltre riferito che il 26enne avrebbe una dipendenza da più sostanze e disponibilità economiche tali da poter acquistare stupefacenti per uso personale.

Per quanto riguarda l’arma, invece, il rapper avrebbe fornito una versione diversa: ha ammesso di averla acquistata, spiegando che la detenzione sarebbe stata legata a un’esigenza di autodifesa dopo un furto subito in precedenza nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, l’acquisto sarebbe avvenuto attraverso Telegram.

Si tratta, naturalmente, della versione fornita dall’indagato e dalla sua difesa, che dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria.

La richiesta della difesa e la decisione del giudice

Al termine dell’interrogatorio, la difesa ha chiesto la mancata applicazione di una misura cautelare oppure, in subordine, gli arresti domiciliari. La Procura ha invece chiesto che Tony Boy resti in carcere.

Il confronto giudiziario entra quindi in una fase diversa rispetto a quella dell’arresto iniziale.

È un passaggio essenziale perché sarà necessario stabilire, sulla base degli atti dell’indagine, quale misura cautelare sia eventualmente necessaria e quali contestazioni possano essere sostenute dagli elementi raccolti.

La vicenda non può dunque essere considerata conclusa con il semplice arresto.

Chi è Tony Boy e perché il caso ha avuto un’eco immediata

Antonio Hueber, conosciuto artisticamente come Tony Boy, è uno dei nomi affermatisi nella nuova scena rap e trap italiana.

Il suo seguito sui social è molto ampio e il suo pubblico è particolarmente giovane. Proprio per questo l’arresto ha avuto una diffusione rapidissima online, amplificata ulteriormente dalla scelta dello stesso artista di mostrare in diretta alcuni momenti della perquisizione.

La dimensione social è diventata quindi parte integrante della cronaca.

Non è la prima volta che la scena trap italiana finisce al centro dell’attenzione giudiziaria, ma il caso Tony Boy presenta una caratteristica particolare: il protagonista ha documentato personalmente una parte dell’intervento delle forze dell’ordine, trasformando il proprio punto di vista in un contenuto pubblico mentre l’indagine era ancora in corso.

La questione della pistola con matricola abrasa

Tra gli elementi dell’inchiesta, l’arma rappresenta probabilmente quello destinato a essere analizzato con maggiore attenzione.

Una pistola con matricola abrasa non è una semplice arma detenuta senza autorizzazione: l’alterazione dei segni identificativi rende più difficile ricostruirne la provenienza e può aprire ulteriori piste investigative.

Per questo gli accertamenti balistici e tecnici potrebbero diventare importanti.

Gli investigatori possono infatti verificare l’arma e le sue caratteristiche per stabilire se sia stata utilizzata in altri episodi criminosi e per ricostruire, per quanto possibile, la catena attraverso cui è arrivata nella disponibilità del rapper.

Il fatto che Tony Boy abbia successivamente ammesso di aver acquistato la pistola non chiude quindi automaticamente la questione: restano da chiarire origine, modalità di acquisto e finalità della detenzione, oltre agli altri profili giuridici contestati.

Un caso che intreccia cronaca, musica e social

La storia di Tony Boy è diventata rapidamente molto più di una notizia di cronaca giudiziaria.

In poche ore si sono sovrapposti un arresto, un’indagine su droga e armi, una perquisizione ripresa in diretta e la reazione di una comunità online molto numerosa.

È proprio quest’ultimo elemento a rendere il caso emblematico dell’epoca dei social.

Una volta una perquisizione sarebbe rimasta confinata agli atti di polizia e alle successive ricostruzioni giornalistiche. Oggi può essere trasmessa direttamente dalla persona coinvolta, con immagini e commenti pubblicati mentre gli accertamenti sono ancora in corso.

Questo comporta però anche una responsabilità maggiore.

Una diretta social non modifica le regole dell’indagine né sostituisce le valutazioni dell’autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, la diffusione di immagini e voci di persone impegnate in un’attività istituzionale può aprire questioni giuridiche autonome, come dimostrano le contestazioni emerse nel caso.

Cosa succede ora a Tony Boy

La vicenda giudiziaria è dunque ancora aperta.

Dopo l’arresto a Milano e l’interrogatorio di convalida, il punto centrale diventa la decisione sulla misura cautelare e il successivo sviluppo dell’indagine. Saranno gli accertamenti sulla droga, sulla pistola e sulla sua provenienza a definire progressivamente il quadro.

Per Tony Boy, intanto, la vicenda giudiziaria arriva in un momento delicato anche sul piano professionale. L’arresto ha infatti inevitabili ripercussioni sulla sua attività artistica e sugli impegni programmati.

Ma al di là delle conseguenze immediate, sarà il percorso giudiziario a stabilire responsabilità e fatti contestati.

Per ora restano le accuse formulate dagli investigatori, le spiegazioni fornite dalla difesa e una domanda che attraversa tutta la vicenda: come è possibile che una normale attività di controllo sia sfociata, nel giro di poche ore, in un arresto per droga e arma clandestina e in una perquisizione diventata un evento social?

È questo intreccio tra cronaca, indagine e spettacolarizzazione digitale a rendere il caso Tony Boy uno degli episodi più discussi della cronaca milanese di questi giorni.