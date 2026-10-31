Tabaccherie saccheggiate, banda da mezzo milione: 11 misure

🌐 Furti nelle tabaccherie e nelle sale slot, un’organizzazione criminale accusata di aver messo a segno almeno 15 colpi tra Lecco, Milano, Bergamo e Monza, un bottino stimato in 500mila euro e un circuito di rivendita della merce rubata. L’operazione dei carabinieri porta a 11 provvedimenti cautelari, otto dei quali eseguiti nei confronti di persone rintracciate. Individuati anche un deposito clandestino e una tabaccheria utilizzata, secondo l’accusa, per ricollocare sul mercato parte della refurtiva. L’inchiesta svela il presunto funzionamento di una rete criminale organizzata che avrebbe trasformato i furti ai commercianti in un’attività sistematica.

Furti nelle tabaccherie: un’organizzazione nel cuore della Lombardia

Non più soltanto singoli colpi notturni, vetrine infrante e registratori di cassa svuotati. Dietro una lunga sequenza di furti ai danni di tabaccherie e sale giochi lombarde, gli investigatori ritengono di aver individuato un’organizzazione strutturata, con compiti distribuiti e canali destinati allo smaltimento della refurtiva.

È il quadro emerso dall’operazione condotta il 29 ottobre 2026 dai carabinieri del Comando provinciale di Lecco, che ha interessato diverse province lombarde e ha portato all’esecuzione di otto degli undici provvedimenti cautelari disposti dal giudice per le indagini preliminari.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco e sviluppata dalla Compagnia carabinieri di Merate, ha ricostruito almeno quindici episodi di furto, con un valore complessivo della merce e del denaro sottratti stimato intorno al mezzo milione di euro. Sigarette, Gratta e Vinci, contanti e denaro custodito nelle slot machine costituivano gli obiettivi principali delle incursioni.

Undici misure cautelari e altri venti denunciati

Il provvedimento giudiziario riguarda undici indagati: per sei è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per due gli arresti domiciliari e per altri tre misure non detentive, comprendenti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e prescrizioni relative alla dimora.

Nella fase operativa del 29 ottobre sono state rintracciate otto persone: tre destinatarie della custodia in carcere, due degli arresti domiciliari e tre delle altre misure cautelari. Gli ulteriori tre destinatari non risultavano rintracciati al momento della comunicazione ufficiale.

L’attività investigativa ha inoltre portato alla denuncia di altre venti persone, coinvolte a vario titolo secondo le ipotesi formulate dagli inquirenti. Le contestazioni comprendono l’associazione per delinquere finalizzata ai furti e la ricettazione.

Le misure cautelari non costituiscono condanne. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Il deposito della refurtiva e la tabaccheria sospetta

Uno degli aspetti più significativi dell’inchiesta riguarda il presunto sistema organizzato per nascondere e rivendere i prodotti sottratti.

Gli investigatori hanno individuato un garage a Verdello, nella Bergamasca, che sarebbe stato utilizzato come deposito temporaneo della merce rubata. Il ritrovamento ha consentito di recuperare parte dei beni sottratti durante i colpi.

Ma il dettaglio più inquietante emerge nel Milanese. Una tabaccheria regolarmente intestata a cittadini italiani sarebbe stata impiegata, secondo la ricostruzione investigativa, per rimettere in vendita i tabacchi provenienti dai furti.

Un passaggio cruciale: la refurtiva non sarebbe rimasta confinata in depositi clandestini, ma avrebbe trovato uno sbocco commerciale attraverso un’attività apparentemente ordinaria. Un meccanismo che, se confermato, dimostrerebbe quanto possa diventare difficile distinguere la filiera lecita da quella criminale quando la ricettazione si inserisce nei circuiti della distribuzione.

Sequestrati 350 chili di tabacchi per oltre 300mila euro

La dimensione economica dell’indagine emerge soprattutto dalla quantità di prodotti recuperati. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 350 chilogrammi di tabacchi, per un valore superiore a 300mila euro.

Una cifra considerevole, che restituisce la portata del presunto traffico e contribuisce a spiegare la complessità dell’attività investigativa.

Il valore totale dei beni e del denaro sottratti nel periodo esaminato raggiungerebbe invece circa 500mila euro. La stima comprende tabacchi, biglietti Gratta e Vinci, contanti e altri prodotti.

Le tabaccherie costituiscono bersagli particolarmente appetibili per i ladri perché concentrano in spazi relativamente ridotti merci facilmente trasportabili, prodotti di valore e disponibilità di denaro.

Il danno per gli esercenti, però, non coincide necessariamente con il valore della merce sottratta. Alle perdite possono aggiungersi riparazioni, interruzioni dell’attività, franchigie assicurative e investimenti per rafforzare la sicurezza.

Dalle prime denunce alla ricostruzione dei quindici colpi

L’inchiesta prende avvio nel marzo 2025, quando una serie di furti di tabacchi e denaro dalle slot machine richiama l’attenzione degli investigatori.

Le attività tecniche e i servizi di osservazione consentono progressivamente di collegare episodi verificatisi in differenti province. Quello che inizialmente poteva apparire come un insieme di furti distinti assume, nell’ipotesi accusatoria, i contorni di un disegno criminale unitario.

I quindici episodi riscontrati interessano Lecco, Bergamo, Milano e Monza e Brianza. Nel Bergamasco compare anche una tabaccheria di Cologno al Serio.

Secondo gli inquirenti, il gruppo era composto prevalentemente da persone di nazionalità romena e presentava una distribuzione definita dei compiti. La nazionalità degli indagati, naturalmente, non costituisce un elemento di responsabilità penale: ciò che rileva sono le condotte individuali e le prove raccolte.

L’operazione ha richiesto il coordinamento di più reparti territoriali, con il supporto dei carabinieri di Monza, Treviglio, Pioltello e Sesto San Giovanni.

Commercianti nel mirino, la sicurezza diventa una priorità

La vicenda riporta al centro dell’attenzione un problema concreto: la vulnerabilità degli esercizi commerciali rispetto a gruppi specializzati nei reati contro il patrimonio.

Le attività di piccole dimensioni rappresentano una componente fondamentale dell’economia locale, ma non sempre dispongono delle risorse necessarie per affrontare ripetute intrusioni e costosi interventi di protezione.

Telecamere, sistemi di allarme, casseforti e dispositivi antintrusione possono contribuire alla prevenzione, ma non eliminano automaticamente il rischio.

L’indagine lecchese dimostra anche l’importanza di seguire il percorso della refurtiva: colpire soltanto gli autori materiali dei furti rischia di lasciare intatti i canali attraverso i quali i beni rubati vengono trasformati in denaro.

È proprio l’individuazione del deposito e della presunta rivendita commerciale a rappresentare uno degli elementi più rilevanti dell’operazione.

La rete criminale sotto accusa e gli sviluppi dell’inchiesta

L’operazione del 29 ottobre rappresenta un passaggio giudiziario importante, ma non equivale alla conclusione del procedimento.

Restano da accertare le responsabilità dei singoli indagati, la precisa attribuzione dei furti, l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e le modalità con cui i prodotti sottratti sarebbero stati immessi nuovamente sul mercato.

Intanto, il bilancio investigativo è significativo: quindici furti ricostruiti, mezzo milione di euro di bottino stimato, undici misure cautelari, venti ulteriori denunciati e centinaia di chilogrammi di tabacchi recuperati.

Una vicenda che racconta qualcosa di più di una sequenza di assalti alle tabaccherie: mostra come, secondo l’accusa, una struttura criminale possa operare attraverso territori diversi, organizzare la sottrazione delle merci e predisporne la successiva commercializzazione.

La sfida ora sarà trasformare le risultanze investigative in accertamenti giudiziari definitivi, garantendo al tempo stesso la tutela degli esercenti e i diritti delle persone coinvolte.

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