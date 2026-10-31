Storia, risparmio e stelle | MetroLunario del 31 ottobre

Santo del giorno: Sant’Alfonso Rodriguez, la grandezza delle piccole cose

Il 31 ottobre la tradizione cristiana ricorda Sant’Alfonso Rodriguez, gesuita spagnolo che ha dimostrato come non servano incarichi prestigiosi per lasciare un’impronta profonda nella vita degli altri.

Nato a Segovia nel 1533, cresce in una famiglia di commercianti. La sua giovinezza non è segnata da avventure straordinarie, ma da responsabilità familiari e difficoltà economiche.

Dopo la morte del padre deve occuparsi dell’attività commerciale. Si sposa e diventa padre, ma la sua esistenza viene sconvolta dalla perdita della moglie e dei figli.

A quel punto decide di intraprendere un percorso religioso, entrando nella Compagnia di Gesù come fratello laico.

Non diventa un grande predicatore né assume importanti incarichi ecclesiastici. Per molti anni svolge il servizio di portinaio nel collegio gesuitico di Palma di Maiorca, accogliendo visitatori, studenti e persone in cerca di aiuto.

È proprio questa apparente semplicità a renderlo una figura singolare. Il suo lavoro quotidiano viene interpretato come una forma di attenzione spirituale verso ogni persona incontrata.

Muore nel 1617 e viene canonizzato nel 1888.

San Quintino, il martire dell’antica Gallia

Il 31 ottobre si ricorda anche San Quintino, figura della tradizione cristiana legata all’evangelizzazione della Gallia romana.

Secondo i racconti agiografici, sarebbe stato un missionario perseguitato per la propria fede e martirizzato nell’area dell’attuale Francia settentrionale.

Il suo culto si diffuse nel Medioevo, lasciando tracce nella toponomastica, nelle chiese e nelle tradizioni religiose europee.

Accadde oggi: 31 ottobre 1926, il dramma di Anteo Zamboni

Il 31 ottobre 1926, a Bologna, un episodio drammatico segna una svolta nella storia della dittatura fascista.

Benito Mussolini si trova in città per una visita ufficiale. Durante il percorso della sua automobile, in via Indipendenza, viene esploso un colpo d’arma da fuoco nella sua direzione.

Il dittatore rimane illeso. Nel caos viene immediatamente indicato come presunto responsabile Anteo Zamboni, un adolescente bolognese di appena quindici anni, vicino al compimento dei sedici.

Il ragazzo viene aggredito e linciato da un gruppo di fascisti, senza possibilità di difendersi o di essere sottoposto a un processo.

Le circostanze dell’attentato, l’identità effettiva di chi sparò e l’eventuale presenza di complici resteranno oggetto di ricostruzioni controverse.

Cento anni dopo, la memoria di Bologna

Nel 2026 ricorre il centenario di quell’episodio, uno dei più oscuri del ventennio fascista.

Il delitto diventa un’occasione per il regime di rafforzare ulteriormente la repressione politica. Nelle settimane successive vengono introdotte nuove misure eccezionali, accompagnate dallo scioglimento dei partiti d’opposizione e dall’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il caso Zamboni assume quindi un significato che supera la vicenda individuale: racconta la violenza politica, la mancanza di garanzie giudiziarie e il progressivo annientamento del dissenso.

Per Bologna, città dalla lunga tradizione civile e universitaria, il centenario rappresenta un appuntamento importante con la propria memoria.

Dietro l’immagine del ragazzo ucciso si intrecciano interrogativi storici ancora discussi e una certezza: il linciaggio impedì qualsiasi accertamento giudiziario sulla sua responsabilità.

La vicenda resta una delle testimonianze più drammatiche di come la violenza collettiva possa sostituirsi alla giustizia in un sistema autoritario.

Nati il 31 ottobre: Bud Spencer, il gigante buono del cinema

Il 31 ottobre 1929 nasce a Napoli Carlo Pedersoli, destinato a diventare celebre in tutto il mondo come Bud Spencer.

Nel 2026 ricorre il 97° anniversario della nascita di un attore che ha rappresentato una delle più amate espressioni del cinema popolare italiano.

Prima di arrivare sul grande schermo, Pedersoli si distingue nello sport. Nuotatore di alto livello, diventa il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero e partecipa alle Olimpiadi.

La svolta cinematografica arriva grazie all’incontro con Terence Hill, con il quale forma una coppia destinata a conquistare milioni di spettatori.

Film come Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo! e I due superpiedi quasi piatti diventano appuntamenti immancabili della televisione italiana.

Il suo personaggio è imponente, apparentemente burbero, ma profondamente umano. Le scazzottate sono spettacolari, spesso comiche, e alla fine i prepotenti ricevono quasi sempre la punizione che meritano.

Bud Spencer muore a Roma il 27 giugno 2016, lasciando un patrimonio cinematografico che continua a divertire generazioni diverse.

Amanda Sandrelli compie 62 anni

Il 31 ottobre 1964 nasce a Losanna Amanda Sandrelli, attrice italiana che nel 2026 compie 62 anni.

Figlia di Stefania Sandrelli e del cantautore Gino Paoli, debutta giovanissima nel cinema, distinguendosi per una recitazione spontanea e versatile.

Lavora con importanti registi italiani, alternando cinema, televisione e teatro. La sua carriera dimostra una capacità di attraversare generi differenti, dalla commedia ai ruoli drammatici.

Tra gli altri personaggi nati il 31 ottobre figura Marco van Basten, campione olandese nato nel 1964, che compie 62 anni. Il suo talento ha lasciato un segno indelebile anche nel calcio italiano, grazie agli anni trascorsi nel Milan.

Eventi e curiosità: il 31 ottobre è la Giornata mondiale del risparmio

Il 31 ottobre si celebra la Giornata mondiale del risparmio, istituita nel 1924 durante il Congresso internazionale del risparmio organizzato a Milano.

Nel 2026 ricorrono 102 anni dalla sua istituzione, e il tema conserva una forte attualità per le famiglie italiane.

Risparmiare non significa soltanto accumulare denaro su un conto corrente. Vuol dire costruire un margine di sicurezza, affrontare gli imprevisti e programmare progetti futuri.

Il primo strumento è il bilancio familiare: conoscere entrate, uscite, rate, bollette e spese periodiche permette di individuare eventuali squilibri.

Anche il confronto tra conti correnti, assicurazioni, finanziamenti e strumenti di deposito può aiutare a evitare costi inutili.

Inflazione e risparmi: attenzione al potere d’acquisto

Il denaro lasciato inutilizzato può perdere potere d’acquisto quando i prezzi aumentano.

Per questo è importante distinguere fra liquidità disponibile, risparmio destinato agli imprevisti e investimenti di lungo periodo, valutando sempre rischi, costi e tempi di utilizzo.

In Italia la tutela del risparmio trova un riferimento anche nell’articolo 47 della Costituzione, che incoraggia e protegge il risparmio in tutte le sue forme.

La ricorrenza del 31 ottobre diventa così un’occasione per parlare di educazione finanziaria, soprattutto con i giovani, e di un approccio consapevole alle decisioni economiche.

Halloween: zucche, costumi e consumi della notte più paurosa

Il 31 ottobre è anche la notte di Halloween, ricorrenza che negli ultimi decenni ha conquistato uno spazio crescente nelle abitudini delle famiglie italiane.

Le sue radici vengono generalmente associate anche all’antica festività celtica di Samhain, mentre il nome deriva dalla vigilia di Ognissanti.

Oggi Halloween è soprattutto un appuntamento sociale e commerciale, animato da travestimenti, decorazioni, feste e iniziative dedicate ai bambini.

Halloween in Italia: quanto costa festeggiare?

Costumi, dolciumi, zucche decorative e piccoli accessori costituiscono le principali voci di spesa.

Per chi desidera contenere i costi, riciclare un vecchio costume, preparare decorazioni domestiche e confrontare i prezzi può rappresentare un’alternativa agli acquisti dell’ultimo momento.

La zucca, protagonista della festa, è anche un prodotto alimentare stagionale, utilizzato nella cucina italiana per risotti, vellutate, ripieni e preparazioni al forno.

La notte del 31 ottobre anticipa inoltre la festa di Ognissanti del 1° novembre, mantenendo un particolare intreccio fra tradizioni popolari, ricorrenze religiose e nuove abitudini di consumo.

Segno zodiacale più fortunato del 31 ottobre: Scorpione

Il protagonista astrologico di sabato 31 ottobre 2026 è lo Scorpione, che raccoglie simbolicamente il testimone dal Cancro, segno fortunato del giorno precedente.

Il quadro astrologico tropicale vede il Sole in Scorpione, insieme a Mercurio retrogrado nello stesso segno. La Luna calante attraversa il Cancro, mentre Venere retrograda si trova in Bilancia.

L’associazione tra Sole in Scorpione e Luna in Cancro viene tradizionalmente interpretata come un richiamo alla sensibilità, all’intuizione e alla ricerca di rapporti più profondi.

Per lo Scorpione la giornata assume quindi un significato simbolico legato alla capacità di affrontare questioni rimaste in sospeso.

Marte e Giove in Leone aggiungono un elemento di dinamismo, ma possono anche richiamare la necessità di controllare impulsività e orgoglio.

La combinazione viene letta come un invito a valorizzare determinazione e capacità di ascolto, soprattutto nelle situazioni che richiedono decisioni ponderate.

Scorpione: fortuna in amore, soldi e salute del 31 ottobre

Amore: la Luna in Cancro viene simbolicamente associata a sensibilità e attenzione verso le persone care. Per chi vive in coppia, il tema della giornata è recuperare complicità attraverso un dialogo sincero. Per i single, l’oroscopo richiama la possibilità di nuove conoscenze in ambienti familiari o durante incontri sociali, senza forzare i tempi.

Soldi: Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce, nella lettura zodiacale, una verifica accurata degli impegni economici. Il 31 ottobre può rappresentare un’occasione per controllare le spese del mese, rivedere gli abbonamenti e programmare il bilancio di novembre. Attenzione particolare ai costi nascosti, alle rate e alle condizioni contrattuali.

Salute: la tradizione zodiacale associa lo Scorpione alla capacità di recupero e alla necessità di trovare equilibrio tra energia e riposo. La giornata può essere dedicata a una passeggiata, a un’attività fisica moderata e a una maggiore regolarità degli orari. Alimentazione equilibrata, sonno sufficiente e attenzione alle proprie condizioni personali rimangono riferimenti utili per il benessere quotidiano.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio

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