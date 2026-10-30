Inflazione alle stelle, italiani più poveri: prezzi al 5,4%

🌐 L’inflazione italiana torna a correre e raggiunge il 5,4% a ottobre 2026, il livello più alto dall’agosto 2023. Esplodono i prezzi dell’energia, rincarano alimentari e trasporti, mentre gli stipendi contrattuali non riescono a tenere il passo con il costo della vita. Una nuova emergenza economica minaccia il potere d’acquisto delle famiglie e mette sotto pressione consumi e crescita.

Inflazione annua +5,4% Energia +31,4% Carrello spesa +2,5%

Inflazione ottobre 2026: il ritorno dell’incubo caro vita

Non è una semplice oscillazione statistica. È un segnale d’allarme che arriva direttamente nelle case degli italiani, attraversa i supermercati, pesa sulle bollette e ridimensiona il valore degli stipendi. L’inflazione torna a mordere, cancellando l’illusione che l’emergenza dei rincari fosse definitivamente alle spalle.

Le stime preliminari di ottobre 2026 fotografano un aumento dei prezzi del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2025, contro il 4,2% registrato a settembre. Nel confronto mensile l’incremento è dello 0,9%. Un’accelerazione di 1,2 punti percentuali nel giro di trenta giorni, che riporta l’indicatore generale ai livelli dell’agosto 2023.

La questione più preoccupante non riguarda soltanto la velocità dei rincari, ma la loro composizione: a trainare l’inflazione sono soprattutto beni e servizi difficilmente eliminabili dai bilanci familiari. Energia, alimentazione e mobilità non rappresentano consumi accessori, bensì necessità quotidiane. E quando aumentano contemporaneamente, le famiglie con minori disponibilità economiche rischiano di pagare il prezzo più alto.

Bollette ed energia: la nuova impennata dei prezzi

Il cuore della nuova fiammata inflazionistica è il comparto energetico. I prezzi dell’energia registrano complessivamente un aumento annuo del 31,4%, dopo il 22,6% di settembre. Ancora più impressionante è l’andamento degli energetici regolamentati, che passano dal 25,8% al 59,5% su base annua.

Anche quelli non regolamentati accelerano, passando dal 22,5% al 29,4%. Numeri che testimoniano quanto l’economia italiana rimanga esposta alle tensioni dei mercati internazionali e alle conseguenze dell’instabilità geopolitica.

L’energia, inoltre, non è una voce isolata. Entra nei costi di produzione, nel trasporto delle merci, nella refrigerazione degli alimenti e nelle attività commerciali. Quando le quotazioni energetiche aumentano, il rischio è che gli effetti si trasmettano progressivamente ad altri prezzi, alimentando ulteriori pressioni sui consumatori.

Il problema strutturale è proprio questa vulnerabilità: famiglie e imprese continuano a subire oscillazioni che spesso non possono controllare e dalle quali non riescono a proteggersi efficacemente.

Carrello della spesa più caro: alimentari sotto pressione

La nuova ondata di rincari investe anche il settore alimentare. I prodotti freschi e non lavorati accelerano dal 5,5% al 7,5% annuo, mentre l’indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sale dall’1,5% al 2,5%.

È il cosiddetto carrello della spesa, il parametro che più direttamente racconta la distanza tra le statistiche economiche e la vita quotidiana. Anche un aumento apparentemente contenuto assume un peso significativo quando si somma ai rincari accumulati negli anni precedenti.

Il rischio è una progressiva trasformazione delle abitudini di consumo: maggiore ricerca delle offerte, rinuncia ai prodotti più costosi e riduzione delle spese non indispensabili. Non significa necessariamente acquistare meno alimenti, ma spesso scegliere prodotti differenti per rispettare un bilancio familiare sempre più rigido.

Trasporti e servizi, aumenti che colpiscono la mobilità

La pressione sui prezzi non si esaurisce tra bollette e supermercati. I servizi relativi ai trasporti passano da un incremento annuo dell’1,6% al 3,1%, mentre la divisione complessiva di spesa dei trasporti registra un aumento del 9,3%.

Chi si sposta per lavorare, studiare o assistere i familiari rischia dunque di trovarsi davanti a costi crescenti, difficilmente comprimibili.

L’aumento dei beni, pari al 7,5% annuo, supera nettamente quello dei servizi, fermo al 2,9%. Anche l’inflazione di fondo, depurata dalle componenti energetiche e dagli alimentari freschi, accelera dall’1,6% al 2%.

È un segnale da non sottovalutare: le pressioni inflazionistiche non rimangono completamente confinate all’energia, ma interessano una platea più ampia di beni e servizi.

Stipendi in ritardo: il potere d’acquisto perde terreno

Ma il dato socialmente più delicato emerge dal confronto tra salari e prezzi. A settembre 2026 le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre l’inflazione aveva già raggiunto il 4,2%.

Il divario è evidente. Gli aumenti salariali contrattuali non compensano integralmente l’incremento dei prezzi, con conseguenze negative sul potere d’acquisto a parità di altre condizioni.

Non tutti i lavoratori subiscono lo stesso impatto, perché rinnovi contrattuali, composizione dei consumi e situazione familiare possono modificare sensibilmente gli effetti reali. Tuttavia, il problema generale rimane: quando i prezzi corrono più rapidamente delle retribuzioni, il reddito disponibile perde capacità di acquisto.

Per pensionati, lavoratori con redditi contenuti e nuclei familiari numerosi, la questione può diventare particolarmente gravosa. Il tema non riguarda soltanto la quantità di denaro percepita, ma quanto sia ancora possibile acquistare con quella somma.

Economia italiana ferma, la doppia minaccia dei rincari

Il quadro diventa ancora più preoccupante se confrontato con l’andamento dell’economia nazionale. Nel terzo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo italiano è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, mentre la crescita tendenziale si è attestata allo 0,8%.

Prezzi in accelerazione e crescita stagnante rappresentano una combinazione insidiosa. Le famiglie possono ridurre gli acquisti, le imprese subire maggiori costi e gli investimenti incontrare nuove difficoltà.

Non basta, tuttavia, un singolo trimestre per parlare di una fase conclamata di stagflazione. Il rischio economico esiste, ma richiede una valutazione sull’evoluzione dei prossimi mesi.

L’inflazione acquisita per il 2026 raggiunge intanto il 3,4%: un dato che esprime la crescita media annua già incorporata nell’indice, nell’ipotesi di prezzi invariati per il resto dell’anno.

Famiglie e imprese aspettano risposte concrete

La nuova impennata dei prezzi riporta al centro del dibattito economico il tema della protezione dei redditi, della vulnerabilità energetica e della capacità di sostenere i consumi.

Servono interventi capaci di affrontare le cause strutturali dei rincari, evitando misure indiscriminate che potrebbero gravare ulteriormente sui conti pubblici. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle famiglie economicamente più esposte e alle imprese con elevati consumi energetici.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 novembre 2026, quando verranno diffusi i dati definitivi sull’inflazione di ottobre.

Nel frattempo, una certezza emerge dalle statistiche: l’inflazione non è tornata soltanto nei titoli economici, ma nella quotidianità degli italiani. E il vero banco di prova per la politica economica sarà impedire che l’aumento del costo della vita produca una perdita persistente di benessere.

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