Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 28 settembre

🌐 Grande Fratello Vip, questa sera, lunedì 28 settembre 2026, torna in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata di un’edizione che comincia a entrare nel vivo. Al centro della diretta condotta da Ilary Blasi ci saranno confronti, emozioni, crisi sentimentali e soprattutto il primo televoto eliminatorio della stagione. In studio, al fianco della conduttrice, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i momenti più attesi della serata, lo scontro ormai aperto tra Marina La Rosa e Alex Belli, la sorpresa preparata per Andreas Müller, le lacrime di Piera Meloni e la prova affidata a Valeria Marini e Moreno Morello per salvare il budget della Casa.

Marina La Rosa e Alex Belli, confronto senza più filtri

È probabilmente il faccia a faccia più atteso della quinta puntata.

Tra Marina La Rosa e Alex Belli la tensione è cresciuta progressivamente negli ultimi giorni, fino ad arrivare a un confronto diretto. I due concorrenti si sono osservati, studiati e provocati, fino a decidere di affrontarsi apertamente.

La puntata promette dunque di portare in primo piano una delle dinamiche più accese nate nella Casa.

Le anticipazioni parlano di battute taglienti e frecciate pungenti, con entrambi intenzionati a difendere la propria posizione. Una contrapposizione che non sembra limitarsi a una semplice divergenza di opinioni, ma che coinvolge anche il modo in cui ciascuno interpreta il comportamento dell’altro.

Nelle ore precedenti alla diretta, infatti, la tensione è ulteriormente aumentata.

Dalla nomination allo scontro

Tutto è partito dalla nomination di Marina.

La concorrente aveva rivolto ad Alex una frase particolarmente critica, spiegando di sperare che quella nomination potesse spingerlo a mostrarsi più come persona che come personaggio.

La replica di Belli non si è fatta attendere.

Il confronto si è così trasformato in una questione personale, con accuse reciproche e interpretazioni opposte del comportamento all’interno del reality. Una dinamica che il Grande Fratello Vip questa sera porterà inevitabilmente davanti alle telecamere.

La curiosità è soprattutto per capire se il confronto resterà sul piano delle parole o se finirà per modificare definitivamente gli equilibri della Casa.

Andreas Müller, il racconto più emozionante della serata

Dalla tensione alle emozioni.

Uno dei momenti più intensi della quinta puntata sarà dedicato ad Andreas Müller, che avrà la possibilità di raccontare il rapporto con la danza e il significato che questa disciplina ha assunto nella sua vita.

Il ballerino parlerà di un sogno nato anche per suo fratello Daniel, raccontando una parte molto personale del proprio percorso.

Non sarà soltanto un momento legato alla carriera.

La storia di Andreas permetterà al pubblico di conoscere un lato più intimo del concorrente, lontano dalle dinamiche quotidiane della Casa e dalle discussioni che hanno caratterizzato le prime settimane di gioco.

E proprio quando il racconto arriverà al suo momento più emotivo, arriverà una sorpresa.

L’abbraccio della mamma e l’incontro con Daniel

Per Andreas è infatti previsto un incontro speciale con la sua famiglia.

La sorpresa comprenderà la mamma e il fratello Daniel, protagonisti di un abbraccio destinato a essere uno dei momenti più toccanti della diretta.

Il reality, almeno per qualche minuto, metterà quindi da parte nomination e strategie per concentrarsi su una storia personale.

Un’occasione per mostrare il percorso di un concorrente attraverso le persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita.

Piera Meloni, la crisi sentimentale arriva in prima serata

Altro tema centrale della puntata sarà la situazione vissuta da Piera Meloni.

La concorrente sta attraversando una fase di incertezza sul piano sentimentale. Negli ultimi giorni non sono mancate lacrime, dubbi e domande sul futuro della sua relazione.

La permanenza nella Casa, con la distanza dalla vita quotidiana e l’intensità delle emozioni, sembra aver accentuato interrogativi che Piera sta cercando di affrontare.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la presenza di Alessandro Roncaccia, con il quale la concorrente ha avuto momenti di confronto e confidenza.

“Ho bisogno di vivere con le farfalle nello stomaco”

Nei giorni scorsi Piera ha parlato apertamente con Roncaccia dei propri sentimenti.

La concorrente ha espresso il bisogno di ritrovare emozioni forti e di interrogarsi su ciò che vuole realmente dalla propria vita sentimentale.

Il rapporto con Alessandro diventa così uno degli elementi da osservare, senza che questo significhi automaticamente l’inizio di una nuova relazione.

La quinta puntata dovrebbe permettere a Piera di spiegare direttamente davanti a Ilary Blasi che cosa sta vivendo e quali siano realmente i suoi dubbi.

È un passaggio importante perché, al di là delle interpretazioni che possono nascere dentro e fuori dalla Casa, sarà la concorrente stessa a raccontare il proprio punto di vista.

Valeria Marini e Moreno Morello, una prova per salvare la spesa

Non ci saranno soltanto confronti e confessioni.

La Casa dovrà anche fare i conti con una questione molto concreta: il budget della spesa.

Per cercare di salvare le risorse destinate agli acquisti, il Grande Fratello ha preparato una prova decisamente particolare affidata a Valeria Marini e Moreno Morello.

La showgirl sarà protagonista insieme all’inviato di Striscia la Notizia di un’esibizione che metterà alla prova la loro capacità di intrattenere e conquistare il pubblico.

L’esito sarà affidato al pubblico social, chiamato a esprimersi sulla performance.

Una sfida tra spettacolo e ironia

Valeria Marini è ormai una delle presenze più riconoscibili dell’edizione e il suo coinvolgimento nelle prove della Casa aggiunge una componente spettacolare alla puntata.

Questa volta, però, il risultato avrà una conseguenza concreta per tutti gli inquilini.

La performance insieme a Moreno Morello potrà infatti determinare la quantità di risorse disponibili per la spesa.

Una situazione che promette di creare anche qualche inevitabile tensione: quando il cibo e il budget diventano materia di gioco, infatti, gli equilibri della Casa possono cambiare rapidamente.

Il primo eliminato del Grande Fratello Vip

La parte più importante della serata dal punto di vista del gioco sarà però il primo verdetto eliminatorio dell’edizione.

Sono sei i concorrenti finiti al televoto:

Alessandro Varsi

Alessandro Roncaccia

Carmen Di Pietro

Federica Morello

Giancarlo Danto

Michelle Masullo

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare.

Il concorrente che riceverà meno preferenze sarà chiamato a lasciare la Casa, dando così vita al primo vero momento di svolta dell’edizione.

Il meccanismo del televoto

La particolarità di questa edizione riguarda anche il cosiddetto biglietto di ritorno.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, ciascun concorrente ha pescato un biglietto che può offrire una possibilità di rientrare nel gioco. La prospettiva rende quindi il primo verdetto meno lineare rispetto a una normale eliminazione.

Il pubblico conoscerà comunque durante la diretta il destino del concorrente meno votato.

Per i sei nominati sarà dunque una serata decisiva: dopo settimane di convivenza, strategie e prime alleanze, uno di loro dovrà confrontarsi con il primo verdetto del pubblico.

Gli equilibri nella Casa cominciano a cambiare

La quinta puntata arriva in un momento nel quale il gioco comincia a mostrare dinamiche più definite.

Le prime settimane sono servite ai concorrenti per conoscersi, creare gruppi e capire quali rapporti potessero trasformarsi in amicizie, alleanze o contrapposizioni.

Adesso arrivano i primi confronti realmente pubblici.

Marina e Alex rappresentano il fronte del conflitto.

Piera porta invece in prima serata una crisi personale che potrebbe modificare i rapporti con gli altri inquilini.

Andreas mostra il lato più intimo della propria storia.

E il televoto introduce per tutti una nuova dimensione: da questo momento, infatti, il pubblico comincia a incidere concretamente sulla composizione della Casa.

La puntata tra emozioni, scontri e verdetti

Il filo conduttore della quinta puntata sarà quindi il contrasto tra momenti completamente diversi.

Da una parte ci saranno le tensioni tra Marina La Rosa e Alex Belli, destinate a occupare una parte importante della diretta.

Dall’altra arriveranno le emozioni di Andreas Müller e l’abbraccio con la famiglia, insieme alla crisi sentimentale raccontata da Piera Meloni.

Nel mezzo, una prova spettacolare con Valeria Marini e Moreno Morello e soprattutto il primo televoto eliminatorio.

Il Grande Fratello Vip entra così in una fase nuova: non più soltanto presentazione dei concorrenti e primi giorni di convivenza, ma vere conseguenze per chi è dentro la Casa.

Cosa aspettarsi dalla quinta puntata

La serata del 28 settembre mette quindi sul tavolo diversi interrogativi.

Riusciranno Marina La Rosa e Alex Belli a chiarire le proprie posizioni oppure il confronto farà crescere ulteriormente la distanza?

Quale sarà la reazione di Andreas davanti alla sorpresa della mamma e del fratello Daniel?

Piera Meloni riuscirà a fare chiarezza sulla propria situazione sentimentale?

E soprattutto, chi sarà il primo concorrente a lasciare la Casa?

Sono domande alle quali la diretta dovrà rispondere senza anticipare il verdetto del pubblico.

La certezza è che la quinta puntata rappresenta uno dei primi appuntamenti realmente decisivi del Grande Fratello Vip 2026. Dopo le prime settimane di ambientamento, il gioco comincia a presentare il conto: arrivano i confronti, emergono le fragilità, si consolidano le rivalità e il pubblico assume un ruolo sempre più importante.

Questa sera, dunque, la Casa sarà ancora una volta divisa tra strategie, sentimenti, sorprese e televoto.

E per uno dei sei nominati, al termine della diretta, potrebbe essere già arrivato il momento di chiudere la porta della Casa.