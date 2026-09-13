Grande Fratello Vip 9, Andreas Muller è ufficialmente nel cast

🌐 Grande Fratello Vip 9: Andreas Muller è un concorrente ufficiale della nuova edizione del reality. Il ballerino, vincitore di Amici, si prepara a entrare nella Casa di Canale 5 dal 17 settembre con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste.

La notizia che i fan del reality attendevano è arrivata: Andreas Muller è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 9. L’annuncio è stato diffuso da Mediaset nella giornata dell’11 settembre, a pochi giorni dall’apertura della porta rossa. Il ballerino entrerà dunque nella Casa più spiata d’Italia, aggiungendo al cast un volto molto conosciuto dal pubblico televisivo e soprattutto dagli appassionati di Amici.

La nuova edizione del reality debutterà giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi nuovamente al timone. Al suo fianco sono state confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate ancora una volta a commentare in studio le dinamiche, le tensioni e i momenti più curiosi della convivenza.

L’ingresso di Muller arriva in una fase nella quale il cast è ormai quasi completamente definito e conferma l’idea di una stagione costruita sulla combinazione tra vecchie conoscenze del Grande Fratello, personaggi televisivi e volti provenienti da altri reality o programmi di intrattenimento.

Andreas Muller entra nella Casa: l’annuncio ufficiale

A rendere ufficiale la partecipazione è stata Mediaset Infinity, che ha presentato Muller come nuovo concorrente del GF Vip 9.

Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Muller ha costruito la propria popolarità soprattutto attraverso la danza. Il grande salto televisivo è arrivato con Amici, dove ha conquistato la vittoria della sedicesima edizione, trasformandosi rapidamente in uno dei ballerini più riconoscibili usciti dal talent di Maria De Filippi.

Da quel momento la sua carriera è proseguita tra programmi televisivi, spettacoli, concerti, tour e videoclip musicali. Una parte importante della sua notorietà è legata anche alla relazione con la coreografa Veronica Peparini.

La coppia, dopo anni di collaborazione e una relazione molto seguita dal pubblico, è diventata genitore nel 2024 di due gemelline, Penelope e Ginevra. Nel 2025 Andreas e Veronica hanno inoltre celebrato il loro matrimonio.

È proprio questa dimensione più personale a rendere particolarmente interessante il suo ingresso nel reality.

Fino a oggi Muller è stato infatti raccontato soprattutto attraverso la danza e la sua carriera artistica, ma il Grande Fratello Vip gli permetterà di mostrare una parte completamente diversa della propria personalità: quella legata alla quotidianità, ai rapporti con gli altri concorrenti e alla vita lontano dal palcoscenico.

Dal successo di Amici alla Casa del Grande Fratello

La partecipazione al GF Vip rappresenta un passaggio significativo nel percorso televisivo di Andreas Muller.

La vittoria ad Amici aveva già contribuito a renderlo un volto familiare per milioni di spettatori. Successivamente il ballerino ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, mantenendo un rapporto costante con il pubblico anche attraverso i social e le apparizioni televisive.

Prima del Grande Fratello Vip, Muller aveva inoltre partecipato a La Talpa, esperienza che lo aveva già avvicinato alle dinamiche del reality. Il passaggio nella Casa rappresenta però qualcosa di diverso.

Qui non ci sono prove da affrontare soltanto in determinati momenti, né un percorso scandito da eliminazioni e missioni. Il vero elemento centrale è la convivenza quotidiana.

Per Andreas Muller significherà vivere per settimane insieme agli altri concorrenti, condividere spazi e routine e affrontare le inevitabili tensioni che nascono quando un gruppo di persone molto diverse viene costretto a stare sotto lo stesso tetto.

Ed è proprio questo il punto sul quale il pubblico sembra essere più curioso.

Il cast del GF Vip 9: ritorni e nuovi volti

L’arrivo di Andreas Muller si inserisce in un cast particolarmente eterogeneo.

Tra i nomi ufficializzati da Mediaset figurano Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Michelle Masullo.

La lista si allarga poi con altri protagonisti già annunciati o indicati nel cast della nuova stagione: Simone Annicchiarico, Marina La Rosa, Megan Ria, Giulia Provvedi, Valeria Marini, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani e Piera Meloni.

Il risultato è un gruppo nel quale convivono personaggi con una lunga storia televisiva e concorrenti appartenenti a generazioni e mondi completamente differenti.

È una formula che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per il reality.

Da una parte ci sono infatti concorrenti che conoscono già perfettamente le regole non scritte della Casa. Dall’altra ci sono volti meno abituati alla convivenza televisiva e quindi potenzialmente più imprevedibili.

I veterani del reality

Uno degli elementi più evidenti della nuova stagione è il ritorno di alcuni nomi che hanno già lasciato il segno nei reality.

Alex Belli, per esempio, è già stato protagonista del Grande Fratello Vip nel 2021, mentre Guendalina Tavassi ha una lunga esperienza televisiva alle spalle, iniziata proprio con il Grande Fratello e proseguita con L’Isola dei Famosi.

Anche Jonathan Kashanian rappresenta un ritorno importante: aveva già partecipato al Grande Fratello e ne era stato il vincitore nella quinta edizione. Carmen Di Pietro, invece, arriva con una lunga esperienza nei reality, compresa quella maturata all’Isola dei Famosi.

Poi ci sono nomi come Marina La Rosa e Valeria Marini, due figure fortemente legate alla storia televisiva dei reality italiani. Vanity Fair ha sottolineato proprio la presenza di diversi veterani accanto a volti nuovi, evidenziando la varietà della squadra scelta per questa edizione.

Ilary Blasi torna alla guida del reality

A fare da filo conduttore alla nuova stagione sarà ancora una volta Ilary Blasi.

Per la conduttrice si tratta di un ritorno particolarmente significativo nel programma che aveva contribuito a lanciare nella sua versione Vip. La nuova edizione rappresenta infatti un altro capitolo del suo rapporto con il format.

Mediaset ha confermato anche la presenza di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Le due figure rappresentano due approcci molto diversi alla lettura delle dinamiche della Casa: da una parte l’esperienza giornalistica e televisiva di Buonamici, dall’altra lo stile diretto e spesso pungente di Lucarelli.

Il loro ruolo potrebbe diventare particolarmente importante proprio con un cast così variegato.

La Casa, infatti, non sarà soltanto il luogo nel quale si sviluppano amicizie, simpatie e rivalità. Sarà anche il principale motore narrativo della trasmissione.

Andreas Muller e Veronica Peparini: la curiosità del pubblico

Uno degli aspetti che inevitabilmente attireranno l’attenzione riguarda la vita privata di Andreas Muller.

Il ballerino e Veronica Peparini formano infatti una delle coppie più conosciute nate nel mondo della danza televisiva. La loro relazione è stata raccontata più volte sul piccolo schermo e sui social, anche durante il periodo della gravidanza e dopo la nascita delle loro figlie.

Nel 2024 la coppia aveva annunciato la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, mentre nel 2025 è arrivato il matrimonio.

L’esperienza nella Casa porterà quindi Andreas lontano, almeno temporaneamente, dalla consueta quotidianità familiare.

Ma soprattutto permetterà agli spettatori di conoscerlo in una veste differente.

Il ballerino dovrà confrontarsi con una situazione nella quale la performance non sarà più quella artistica. Non ci sarà una coreografia da preparare o un palco da conquistare: il protagonista sarà il suo carattere.

Una Casa divisa tra generazioni

Il vero punto di forza del GF Vip 9 potrebbe essere proprio la distanza generazionale tra i concorrenti.

Da una parte ci sono personaggi che hanno attraversato gli anni d’oro della televisione generalista, dall’altra influencer, ballerini, creator e volti diventati popolari soprattutto attraverso i social e le piattaforme digitali.

Andreas Muller si colloca esattamente in mezzo a questi due mondi.

È un artista nato televisivamente attraverso un talent tradizionale, ma ha costruito nel tempo una forte presenza anche sui social. La sua esperienza potrebbe quindi permettergli di diventare un ponte tra generazioni diverse di pubblico.

La stessa logica sembra riflettersi nella composizione generale del cast.

Il Grande Fratello Vip non punta soltanto sui nomi già conosciuti. L’obiettivo è creare un gruppo nel quale i protagonisti più popolari possano convivere con personalità che il pubblico avrà l’opportunità di scoprire proprio durante il programma.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 9

La data da segnare sul calendario è giovedì 17 settembre 2026.

Il debutto è previsto in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione sarà inoltre disponibile in streaming attraverso l’ecosistema Mediaset Infinity.

L’attesa, dunque, è ormai agli sgoccioli.

La porta rossa sta per riaprirsi e il pubblico potrà finalmente vedere se la combinazione tra veterani dei reality, nuovi personaggi e protagonisti della televisione e dei social funzionerà davvero.

Tutto pronto per la nuova stagione

L’ufficializzazione di Andreas Muller aggiunge un tassello importante a un cast che punta dichiaratamente sulla varietà.

Il ballerino porta nella Casa la popolarità conquistata con Amici, l’esperienza televisiva maturata negli anni e una storia personale già molto seguita dal pubblico. La sua partecipazione potrebbe diventare una delle sorprese della stagione proprio perché, al di là della fama costruita sul palcoscenico, il Grande Fratello Vip gli chiederà di mostrarsi nella dimensione più quotidiana.

Accanto a lui ci saranno personaggi che conoscono già molto bene il meccanismo del reality, come Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro, insieme a protagonisti provenienti da esperienze televisive molto diverse.

La sfida per Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sarà riuscire a trasformare questa varietà in dinamiche televisive capaci di tenere il pubblico incollato allo schermo.

Perché, alla fine, il vero protagonista del Grande Fratello Vip resta sempre lo stesso: il gruppo.

E quest’anno, almeno sulla carta, il gruppo promette scintille.