Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e Megan Ria: cosa è successo

🌐 Grande Fratello Vip, prima puntata, Ilary Blasi, Megan Ria ed Elodie sono stati tra i protagonisti della serata. Dalle battute della conduttrice sulla sua nuova vita sentimentale al confronto tra Selvaggia Lucarelli e Megan Ria, fino alle prime nomination: ecco i momenti che hanno acceso il debutto del reality.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente entrata nel vivo e la prima puntata, trasmessa giovedì 17 settembre, ha subito mostrato quale sarà la direzione della stagione. Ilary Blasi è tornata al centro dello studio con il suo consueto tono ironico, mentre nella Casa hanno fatto il loro ingresso nuovi concorrenti destinati a diventare rapidamente protagonisti di dinamiche, alleanze e inevitabili tensioni.

Ma se la serata doveva servire soprattutto a presentare il cast e dare il via al gioco, il reality ha offerto molto di più. Il passato sentimentale di Ilary Blasi, le frecciate a Francesco Totti, la presenza di Megan Ria e il caso Elodie-Franceska Nuredini hanno infatti spostato presto l’attenzione anche fuori dalle mura della Casa.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip con una battuta sulla sua vita privata

L’apertura della puntata ha chiarito immediatamente che Ilary Blasi non aveva intenzione di ignorare gli avvenimenti degli ultimi mesi.

La conduttrice è arrivata in studio vestita di bianco, pochi giorni dopo il matrimonio con Bastian Müller, e ha scelto di raccontare il cambiamento della propria vita con una battuta diventata subito uno dei momenti più commentati della serata.

Ilary ha ricordato che dall’ultima puntata della precedente edizione erano trascorsi soltanto quattro mesi, ma nel frattempo erano successe moltissime cose: aveva divorziato e si era risposata. Una frase pronunciata con leggerezza, ma sufficiente per riportare inevitabilmente al centro della scena anche la storia con Francesco Totti.

La conduttrice ha poi accolto le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, dando ufficialmente il via alla nuova stagione.

La frecciata a Francesco Totti passa da Selvaggia Lucarelli

Il momento più pungente è arrivato quando Selvaggia Lucarelli ha costruito una battuta proprio sul nuovo matrimonio di Ilary.

La giornalista ha fatto riferimento al tempo trascorso dalla loro conoscenza, giocando sull’espressione “sei mesi di noi”. Il riferimento, evidentemente ironico, ha strappato una risata alla conduttrice e ha coinvolto anche Cesara Buonamici, che ha chiesto spiegazioni.

La risposta di Ilary è stata altrettanto ironica: “Lo sappiamo noi”.

Il siparietto ha funzionato perché non ha avuto bisogno di spiegazioni esplicite. Sullo sfondo c’era la nuova vita sentimentale di Ilary, ma anche quella di Totti, che proprio nei giorni precedenti aveva celebrato pubblicamente il rapporto con Noemi Bocchi.

La conduttrice ha così scelto ancora una volta la strada dell’ironia, evitando di trasformare il riferimento al passato in un momento drammatico.

Megan Ria entra nella Casa e il caso Elodie torna subito d’attualità

Se Ilary Blasi ha monopolizzato lo studio, nella Casa è stata soprattutto Megan Ria a trovarsi sotto i riflettori.

L’ex ballerina di Amici era attesa anche per una ragione che precede il suo ingresso nel reality: il presunto rapporto con Franceska Nuredini, oggi legata sentimentalmente a Elodie.

Il tema era già circolato nelle settimane precedenti, ma durante la prima puntata è arrivato direttamente in televisione. A porre la domanda è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto a Megan di chiarire la natura del suo rapporto con Franceska e il motivo per cui Elodie avrebbe smesso di seguirla sui social.

La concorrente non ha nascosto il fastidio per l’attenzione riservata alla vicenda, lasciando intendere di non voler entrare nella Casa per alimentare quello che considera gossip privo di fondamento.

Megan Ria racconta la sua versione su Franceska Nuredini

Il racconto di Megan è stato uno dei passaggi più delicati della prima puntata.

La ballerina ha spiegato di conoscere Franceska da quando erano adolescenti e di considerarla una persona molto importante nella propria vita. Secondo la sua versione, tra le due non ci sarebbe mai stata una relazione sentimentale.

Al centro delle indiscrezioni ci sarebbe invece un bacio a stampo, immortalato da un fotografo e successivamente diventato materia di gossip.

Megan ha spiegato di non aver mai compreso fino in fondo perché Elodie si sia infastidita per quella situazione. Ha inoltre parlato dell’allontanamento di Franceska con una certa amarezza, ma senza mostrare rancore nei confronti dell’amica.

Anzi, nel corso della conversazione con Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, Megan ha espresso parole di gratitudine nei confronti di Elodie, riconoscendo il sostegno ricevuto dalla cantante sia sul piano artistico sia personale.

Il punto centrale della sua posizione è apparso chiaro: Megan vuole essere conosciuta per il proprio percorso e non soltanto attraverso il gossip che la collega a Elodie e Franceska.

Il caso Elodie resta fuori dalla Casa, ma pesa sul racconto di Megan

La vicenda presenta però un elemento destinato a essere seguito nelle prossime settimane: Elodie non è una concorrente del Grande Fratello Vip, ma il suo nome è entrato comunque nella narrazione della stagione attraverso Megan.

Questo significa che il tema potrebbe tornare ogni volta che la concorrente parlerà del proprio passato o del rapporto con Franceska.

Per ora, tuttavia, non ci sono elementi per trasformare il racconto in una storia diversa da quella riferita direttamente da Megan. La concorrente ha negato l’esistenza di una relazione sentimentale con Franceska e ha spiegato di non conoscere con certezza le ragioni dell’allontanamento di Elodie.

È una distinzione importante perché, nel corso della puntata, fatti raccontati, indiscrezioni e interpretazioni hanno rischiato di sovrapporsi. Il confronto televisivo ha invece permesso a Megan di fornire la propria versione direttamente davanti alle telecamere.

Non solo gossip: nella Casa partono le prime dinamiche

Il debutto non è stato però costruito soltanto attorno ai personaggi già conosciuti dal pubblico.

La prima puntata ha completato il gruppo dei concorrenti, aggiungendo alla formazione già presente nell’Open House diversi nuovi ingressi: Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annichiarico, Valeria Marini, Giacomo Gallani, Federica Morello e Giancarlo Danto.

I primi giorni hanno così iniziato a delineare personalità e possibili contrasti. La convivenza è appena cominciata e, proprio per questo, molte delle dinamiche sono ancora in una fase embrionale.

La prima serata ha però già mostrato alcune differenze caratteriali. Da una parte ci sono concorrenti con una lunga esperienza televisiva; dall’altra personalità che devono ancora prendere confidenza con i tempi e le regole del reality.

Simone Annichiarico e il momento surreale delle nomination

Tra i momenti più curiosi della serata c’è stato anche quello che ha coinvolto Simone Annichiarico.

Durante le nomination il concorrente è apparso inizialmente incerto sul meccanismo del gioco, dando vita a uno dei siparietti più leggeri della puntata.

Dopo una prima serata costruita soprattutto sulla presentazione dei protagonisti, è arrivato quindi il momento in cui il reality ha iniziato a funzionare secondo le proprie regole: le nomination hanno trasformato la Casa da semplice luogo di convivenza a vero campo di gioco.

È una fase ancora molto precoce. Le motivazioni sono necessariamente legate alle prime impressioni e non a rapporti consolidati, ma proprio queste prime scelte potrebbero diventare importanti per capire come si formeranno le future alleanze.

Le prime nomination cambiano subito il clima

Con le nomination è arrivato anche il primo vero elemento di competizione.

Il gruppo è stato chiamato a esporsi dopo pochissimi giorni di convivenza, quando amicizie e antipatie non hanno ancora avuto il tempo di consolidarsi. Il risultato è un quadro ancora fluido, nel quale ogni scelta può avere un peso superiore rispetto a quello che sembra.

I primi concorrenti finiti al televoto sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Moreno Morello.

Per loro il percorso cambia immediatamente: da protagonisti della serata inaugurale diventano i primi concorrenti chiamati a confrontarsi con il giudizio del pubblico.

Una prima puntata costruita tra ironia, gossip e gioco

Il debutto del nuovo Grande Fratello Vip ha quindi seguito tre direttrici precise.

La prima è stata quella dello spettacolo, affidata soprattutto a Ilary Blasi e alle sue battute sulla nuova fase della propria vita. La seconda è stata quella del gossip, con Megan Ria chiamata a rispondere alle domande sul rapporto con Franceska Nuredini e sul caso che coinvolge Elodie.

La terza, inevitabilmente, è stata quella del gioco, con gli ingressi nella Casa, le prime conoscenze e le nomination.

Ed è proprio la combinazione di questi tre elementi a raccontare meglio l’inizio della stagione. Il reality non ha ancora prodotto alleanze solide né conflitti destinati necessariamente a durare, ma ha già messo sul tavolo alcuni temi che potrebbero svilupparsi nelle prossime puntate.

Per Megan Ria, soprattutto, la sfida sarà riuscire a spostare l’attenzione dal passato al presente. Per Ilary Blasi, invece, il ritorno alla guida del programma è iniziato nel segno dell’ironia e della piena disponibilità a giocare anche con la propria storia personale.

La prima puntata ha aperto molte porte, ma il vero Grande Fratello Vip comincia adesso: quando le telecamere resteranno accese giorno dopo giorno e i concorrenti non potranno più affidarsi soltanto alle prime impressioni.