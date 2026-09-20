Grande Fratello Vip 9, seconda puntata: nuovi ingressi e immunità

🌐 Grande Fratello Vip 9, seconda puntata, Ilary Blasi, Andreas Müller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia: la Casa completa il cast e il reality entra nella fase delle prime vere dinamiche. Il televoto assegna l’immunità a Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 segna il vero passaggio dalla fase di presentazione alla partita vera e propria. Dopo il debutto del 17 settembre, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha completato il cast con gli ultimi cinque ingressi e ha portato al centro della serata il primo verdetto del pubblico.

La Casa più spiata d’Italia è così arrivata alla sua formazione definitiva. Andreas Müller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia hanno varcato la Porta Rossa, aggiungendosi ai concorrenti già entrati tra l’Open House e la prima puntata. Con il loro ingresso il gruppo raggiunge quota 18 concorrenti, pronto a confrontarsi con le prime alleanze, le simpatie, le tensioni e le inevitabili strategie.

Grande Fratello Vip 9, cinque nuovi ingressi nella Casa

Il primo grande momento della serata è stato l’ingresso dei nuovi concorrenti.

Il nome più atteso era quello di Andreas Müller, ballerino e vincitore di Amici 16, arrivato nello studio di Ilary Blasi prima di varcare la Porta Rossa. La sua entrata è stata accompagnata da un momento particolarmente emozionante: dopo una breve esibizione, Müller ha ricevuto la sorpresa della moglie Veronica Peparini.

La coreografa gli ha rivolto un messaggio affettuoso, invitandolo a vivere l’esperienza senza preoccuparsi troppo della distanza e a rimanere se stesso. Un momento familiare che ha introdotto Andreas in un contesto completamente diverso dalla sua abituale dimensione professionale.

Per Müller, infatti, il GF Vip rappresenta una sfida che va oltre la semplice partecipazione a un programma televisivo. Il ballerino entra in una Casa già abitata da giorni, dove i primi rapporti hanno cominciato a formarsi e dove i concorrenti hanno già avuto modo di conoscersi e, in alcuni casi, di confrontarsi.

Guendalina Tavassi torna nella Casa

Tra i nuovi ingressi c’è anche Guendalina Tavassi, volto già noto al pubblico dei reality.

Il suo ritorno porta nella Casa un concorrente che conosce bene le dinamiche del genere e che può quindi inserirsi rapidamente in un gruppo ancora alla ricerca dei propri equilibri.

L’ingresso di Guendalina è stato inoltre legato al verdetto del primo televoto. La concorrente ha avuto un ruolo nell’annuncio dell’immunità di alcuni dei nominati, diventando così parte di uno dei momenti più importanti della puntata.

La sua presenza promette inoltre di riaccendere alcune delle caratteristiche che hanno accompagnato le sue precedenti esperienze televisive: personalità diretta, spontaneità e capacità di entrare rapidamente nelle dinamiche del gruppo.

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip

Un altro ingresso destinato a far discutere è quello di Alex Belli, già protagonista di una precedente edizione del Grande Fratello Vip.

Il suo ritorno è stato costruito come uno spettacolo nello spettacolo. Belli ha varcato la Porta Rossa con un ingresso in stile musical, vestito da domatore e pronto a presentarsi ai nuovi coinquilini con un atteggiamento volutamente teatrale.

È uno dei ritorni che più facilmente possono modificare gli equilibri della Casa. Belli conosce infatti il linguaggio del reality e sa cosa significhi vivere per settimane sotto l’occhio delle telecamere.

Il suo ingresso arriva inoltre in una Casa nella quale alcuni concorrenti hanno già cominciato a definire simpatie e antipatie. La vera domanda, ora, è quanto rapidamente i nuovi arrivati riusciranno a inserirsi nel gruppo e se qualcuno di loro diventerà protagonista delle prime dinamiche.

Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia completano il cast

A completare il gruppo sono arrivati Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

La loro entrata chiude ufficialmente la fase degli ingressi. Da questo momento il Grande Fratello Vip può concentrarsi soprattutto sulla convivenza e sulle relazioni tra i concorrenti.

È proprio questa la fase nella quale un reality cambia natura. Nei primi giorni ogni ingresso porta curiosità e presentazioni; quando il cast è completo, invece, iniziano a emergere i comportamenti quotidiani, le affinità e le differenze caratteriali.

Il programma può quindi iniziare a raccontare non soltanto chi sono i concorrenti, ma soprattutto come convivono.

Ed è proprio la convivenza a trasformare progressivamente un cast televisivo in un gruppo con equilibri propri.

Il primo televoto: nessuna eliminazione

Uno dei momenti più attesi della seconda puntata era il verdetto del primo televoto.

A confrontarsi erano Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto, quattro concorrenti indicati dalle nomination della puntata d’esordio.

Il televoto, però, aveva una caratteristica particolare: non prevedeva alcuna eliminazione.

Il pubblico era infatti chiamato a scegliere i concorrenti da premiare con l’immunità in vista delle successive nomination. Un meccanismo che permette al reality di mantenere tutti i concorrenti in gioco e, contemporaneamente, di iniziare a definire le prime gerarchie del pubblico.

Il verdetto ha premiato tutti e quattro i nominati con l’immunità: Federica Morello e Giancarlo Danto sono stati i primi a conoscere il risultato, mentre Moreno Morello e Carmen Di Pietro hanno ricevuto successivamente la conferma dell’immunità.

Il risultato modifica quindi il quadro della Casa senza provocare alcuna uscita.

Carmen Di Pietro e Moreno Morello salvi dalle prossime nomination

La particolarità del meccanismo ha trasformato il televoto in una sorta di primo termometro del rapporto tra concorrenti e pubblico.

Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto erano finiti al televoto dopo una serie di nomination articolate durante la prima puntata. Nessuno di loro era realmente a rischio eliminazione.

La decisione del pubblico ha invece avuto una conseguenza strategica: tutti e quattro non potranno essere votati nelle prossime nomination.

È un dettaglio tutt’altro che secondario.

In una fase iniziale del gioco, l’immunità può diventare uno strumento importante per costruire le prime strategie. I quattro concorrenti possono infatti affrontare i prossimi giorni con una protezione che gli altri non hanno.

Per gli altri inquilini, invece, il quadro si fa più delicato: con il cast ormai completo, le prossime nomination potranno coinvolgere un numero maggiore di concorrenti.

Il Grande Fratello Vip entra nella fase delle strategie

La seconda puntata ha quindi soprattutto una funzione: chiudere il capitolo degli ingressi e aprire quello delle dinamiche.

Il debutto aveva avuto il compito di presentare i concorrenti e di mostrare al pubblico la nuova Casa. La seconda serata ha completato il gruppo e ha introdotto un elemento fondamentale del gioco: l’immunità.

Da lunedì 21 settembre, come previsto dal nuovo calendario, la convivenza entra nel vivo e gli equilibri saranno messi alla prova quotidianamente.

È qui che potrebbe iniziare la parte più imprevedibile del reality.

I concorrenti che sembravano più defilati potrebbero conquistare spazio. Le prime simpatie potrebbero trasformarsi in alleanze. Le differenze di carattere potrebbero invece generare i primi scontri.

Con Alex Belli e Guendalina Tavassi, inoltre, nella Casa entrano due personalità già conosciute dal pubblico del programma, mentre Andreas Müller porta una storia personale e professionale molto diversa da quella di molti altri inquilini.

Ilary Blasi guida un cast finalmente completo

Al centro del progetto resta Ilary Blasi, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La prima puntata aveva già ottenuto un riscontro significativo: il debutto del 17 settembre ha registrato 1.879.000 spettatori e il 16,92% di share, con un picco di oltre 3,2 milioni e il 25,7% di share. Il programma aveva inoltre raggiunto la vetta delle tendenze italiane con l’hashtag ufficiale #GFVIP.

La seconda puntata ha quindi avuto il compito di consolidare l’attenzione generata dall’esordio e, soprattutto, di trasformare la curiosità per il cast in interesse per le dinamiche.

La vera sfida comincia adesso.

Cosa succede ora nella Casa

Con il cast arrivato a 18 concorrenti, il Grande Fratello Vip può finalmente abbandonare la fase degli ingressi e concentrarsi sul gioco.

I quattro concorrenti premiati dal pubblico dispongono della prima immunità. Gli altri dovranno invece affrontare le prossime nomination senza quella protezione.

La Casa si prepara dunque a una nuova fase, nella quale il peso delle singole personalità potrebbe diventare sempre più evidente.

Andreas Müller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia hanno completato il gruppo. Ora toccherà ai concorrenti trasformare la convivenza in una storia televisiva.

E se la prima settimana è servita a conoscere i protagonisti, la seconda ha già fatto capire quale sarà il vero tema delle prossime puntate: non più soltanto chi entrerà nella Casa, ma chi riuscirà a trovare il proprio posto al suo interno.