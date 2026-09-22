Grande Fratello Vip 2026, terza puntata: emozioni e nomination

🌐 Grande Fratello Vip 2026, terza puntata, Guendalina Tavassi, Iva Zanicchi e Simone Annichiarico sono stati al centro di una serata tra emozioni, confronti e nuove tensioni. La puntata del 21 settembre ha acceso definitivamente le dinamiche della Casa: dal racconto personale di Guendalina alla commovente sorpresa per Simone, passando per la Battle dei Talenti e le nuove nomination che hanno coinvolto cinque concorrenti.

Grande Fratello Vip, la terza puntata entra nel vivo

La Casa del Grande Fratello Vip 2026 comincia a mostrare il suo vero volto. Dopo l’ingresso degli ultimi concorrenti, il gruppo è ormai al completo e le prime dinamiche personali lasciano spazio a confronti sempre più diretti.

La puntata condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha messo insieme registri molto diversi: da una parte gli scontri e le incomprensioni tra alcuni concorrenti, dall’altra storie personali capaci di cambiare completamente il ritmo della serata.

Il risultato è una puntata particolarmente ricca, nella quale il gioco comincia a intrecciarsi con le esperienze personali dei protagonisti.

E proprio questo equilibrio tra spettacolo, emozione e conflitto rappresenta uno degli elementi destinati a caratterizzare le prossime settimane.

Guendalina Tavassi, il ritorno nella Casa diventa un momento di forte emozione

Uno dei momenti più intensi della serata ha avuto come protagonista Guendalina Tavassi.

Per lei tornare nella Casa del Grande Fratello significa riaprire un capitolo fondamentale della propria vita. La concorrente ha ricordato il suo primo ingresso nel reality, avvenuto nel 2010, raccontando quanto quell’esperienza abbia inciso sul suo percorso personale e familiare.

Questa volta, però, il ritorno assume un significato differente. Guendalina non entra più nella Casa come la ragazza che il pubblico aveva conosciuto anni fa, ma come una donna che guarda alla propria storia con maggiore consapevolezza.

Nel racconto davanti alle telecamere sono emerse anche le difficoltà attraversate prima del successo. La concorrente ha ricordato gli anni complicati della giovinezza, la maternità arrivata molto presto e una situazione economica difficile.

Il passaggio più significativo riguarda proprio il rapporto con il programma. Guendalina ha spiegato che il Grande Fratello ha rappresentato per lei una svolta, arrivando a descriverlo come qualcosa che le ha dato una nuova vita.

Un racconto che ha trasformato per qualche minuto la Casa da teatro delle dinamiche televisive a luogo della memoria.

Il messaggio rivolto ai figli

Nel suo ritorno, Tavassi ha anche sottolineato una motivazione personale molto forte: i suoi figli.

L’idea di rimettersi in gioco davanti alle telecamere nasce anche dal desiderio di trasmettere loro un messaggio di forza e di fiducia nel futuro.

È un elemento che aggiunge profondità alla sua presenza nel reality. Dietro il personaggio pubblico, l’ironia e l’energia che l’hanno resa riconoscibile negli anni emerge una dimensione più privata, legata alla famiglia e alle difficoltà superate.

Iva Zanicchi entra nella Casa e sorprende Simone Annichiarico

Il momento più emozionante della terza puntata è stato però l’incontro tra Iva Zanicchi e Simone Annichiarico.

La cantante ha varcato la Porta Rossa per incontrare il concorrente, al quale è legata da una lunga amicizia e da un rapporto speciale con la sua famiglia.

Zanicchi conosce Simone da quando era bambino e ha avuto un rapporto molto stretto con suo padre, Walter Chiari. Un legame che ha reso la sorpresa particolarmente significativa.

Simone aveva infatti raccontato nei giorni precedenti alcuni aspetti dolorosi della propria storia personale, compresa la perdita dei genitori e il senso di vuoto lasciato da quelle assenze.

L’arrivo di Iva ha così assunto un valore che andava oltre il semplice meccanismo della sorpresa televisiva.

Il regalo che apparteneva a Walter Chiari

Il momento più toccante è arrivato quando Zanicchi ha consegnato a Simone un oggetto appartenuto al padre: una fascia da smoking di Walter Chiari, conservata dalla cantante per circa vent’anni.

Un gesto semplice ma fortemente simbolico.

Per Simone, quell’oggetto diventa un collegamento concreto con il padre e con una parte della propria infanzia. La sorpresa ha permesso inoltre di riportare nella Casa il ricordo di uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano, attraverso il racconto di una persona che lo aveva conosciuto personalmente.

La commozione del concorrente ha coinvolto anche gli altri inquilini, creando uno dei momenti più intimi dell’intera puntata.

Giulia Provvedi e Federica Morello, confronto senza pace

Se la serata ha regalato momenti emozionanti, non sono mancate le tensioni.

Tra Giulia Provvedi e Federica Morello il rapporto continua a essere complicato. Le due concorrenti si sono confrontate sulle incomprensioni nate nei giorni precedenti, legate anche alle nomination.

Federica ha spiegato di essersi sentita infastidita da alcuni atteggiamenti della coinquilina, mentre Giulia ha ribadito di non percepire una particolare affinità tra loro.

Il confronto non ha prodotto una vera riconciliazione.

Anzi, al termine della discussione le distanze sembrano essere rimaste sostanzialmente invariate. Un dettaglio che potrebbe avere conseguenze sulle prossime dinamiche della Casa, soprattutto considerando quanto rapidamente, in un reality, le incomprensioni personali possano trasformarsi in alleanze e contrapposizioni.

Valeria Marini al centro delle tensioni nella Casa

Un altro fronte caldo riguarda Valeria Marini.

La showgirl è stata coinvolta nelle discussioni legate alle prove della serata e, più in generale, nel confronto tra concorrenti appartenenti a generazioni e personalità differenti.

Le prove di ballo e la preparazione della Battle dei Talenti hanno fatto emergere divergenze sul modo di vivere il gioco e sulla gestione delle attività collettive.

Marini ha successivamente espresso anche un momento di forte insofferenza, arrivando a mettere in discussione la propria permanenza nella Casa.

Il suo sfogo aggiunge un nuovo elemento alle dinamiche del gruppo: il reality entra infatti nella fase in cui la convivenza comincia a pesare e la distanza tra il personaggio pubblico e la vita quotidiana all’interno della Casa diventa sempre più evidente.

La Battle dei Talenti: uomini contro donne

Spazio anche alla prima grande sfida collettiva dell’edizione.

La Battle dei Talenti ha messo di fronte la squadra degli uomini e quella delle donne in una serie di prove legate soprattutto alla musica, al ballo e alla capacità di esibirsi davanti al pubblico.

Dopo le tensioni emerse durante le prove, la competizione è entrata nel vivo durante la puntata.

A vincere sono stati gli uomini, conquistando un vantaggio importante per il proseguimento del gioco.

Il premio prevedeva infatti l’immunità per uno dei componenti della squadra, lasciando alle concorrenti il compito di scegliere chi proteggere.

La decisione è ricaduta su Jonathan Kashanian, che ha così ottenuto l’immunità dalle nomination.

Un meccanismo che introduce una componente strategica destinata a diventare sempre più importante nelle prossime puntate.

Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination

La parte finale della puntata è stata dedicata alle nomination.

Al termine delle scelte dei concorrenti, sono finiti al televoto Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia.

Per loro si apre ora una fase delicata: il pubblico sarà chiamato a decidere quale concorrente diventerà il secondo candidato all’eliminazione.

La situazione è resa ancora più particolare dal fatto che Giancarlo Danto era già stato indicato come primo candidato all’eliminazione in seguito al precedente meccanismo di gioco.

La prossima puntata avrà quindi un primo verdetto importante da affrontare e, soprattutto, potrà modificare gli equilibri che si stanno formando nella Casa.

Le nuove dinamiche possono cambiare il volto del reality

Dopo appena tre puntate, il quadro del Grande Fratello Vip 2026 è ancora in piena evoluzione.

Le amicizie non sono ancora consolidate, le alleanze possono cambiare rapidamente e le nomination cominciano a trasformare i rapporti personali in vere strategie di gioco.

La presenza di concorrenti con esperienze televisive molto diverse rende inoltre il cast particolarmente eterogeneo. Da una parte ci sono protagonisti che conoscono già perfettamente i meccanismi dei reality, dall’altra concorrenti chiamati a gestire per la prima volta la pressione della convivenza davanti alle telecamere.

La terza puntata ha mostrato soprattutto questo: il Grande Fratello Vip sta entrando nella fase in cui le storie personali iniziano a condizionare il gioco.

Il racconto di Guendalina, la sorpresa di Iva Zanicchi a Simone, gli attriti tra le concorrenti e il primo vero appuntamento con le nomination hanno dato alla serata un ritmo molto diverso rispetto alle prime puntate.

Ora l’attenzione si sposta sul televoto e sui rapporti che nasceranno nei prossimi giorni. Per i cinque nominati, invece, è già cominciato il conto alla rovescia verso il prossimo verdetto.