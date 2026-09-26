Grande Fratello Vip, sei concorrenti al televoto: le nomination

🌐 Grande Fratello Vip 9, nomination del 25 settembre, televoto: sono Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia i sei concorrenti chiamati a giocarsi la permanenza nella Casa. Il verdetto arriverà nella puntata di lunedì 28 settembre, quando il pubblico sarà chiamato a decidere chi salvare.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 9 ha cambiato rapidamente gli equilibri della Casa. Tra una prova che ha assegnato l’immunità, confronti sempre più accesi e il ritorno al centro della scena di alcune dinamiche nate nei giorni precedenti, la serata di venerdì 25 settembre si è chiusa con una nuova tornata di nomination e con sei concorrenti al televoto.

La sfida, questa volta, assume un peso particolare perché il meccanismo porta verso la prima eliminazione dell’edizione. Il pubblico non dovrà quindi soltanto scegliere chi salvare: il concorrente meno votato sarà quello destinato a lasciare il gioco nel prossimo appuntamento.

Grande Fratello Vip 9, chi sono i sei concorrenti al televoto

Il gruppo dei nominati è composto da Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Il quadro si è formato attraverso un meccanismo articolato, nel quale si sono intrecciate candidature già maturate nelle puntate precedenti e nuove preferenze espresse dai concorrenti.

Danto e Varsi erano già coinvolti nella corsa verso l’eliminazione. Per loro, dunque, la serata non rappresentava un ritorno alla normalità dopo le nomination precedenti, ma la prosecuzione di una situazione di rischio già aperta.

A completare il sestetto sono stati invece Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia, indicati al termine delle nuove nomination. È un passaggio significativo perché porta nel televoto alcuni dei protagonisti delle dinamiche più discusse di questi primi giorni.

Il pubblico avrà ora un ruolo centrale. Non sono state comunicate percentuali ufficiali che consentano di anticipare il risultato: l’unico dato certo è il meccanismo stabilito dal programma, secondo il quale il meno votato sarà il candidato all’eliminazione nella puntata di lunedì.

La battle dei talenti cambia gli equilibri nella Casa

Prima delle nomination, la puntata ha proposto uno degli elementi destinati a influenzare direttamente il gioco: la battle dei talenti tra uomini e donne.

La competizione si è conclusa con la vittoria della squadra femminile, che ha ottenuto la possibilità di accedere all’immunità. Non tutte le concorrenti, però, hanno beneficiato automaticamente della protezione.

La scelta delle immuni è diventata infatti parte integrante della strategia della serata. Marina La Rosa, Megan Ria, Giulia Provvedi e Piera Meloni hanno ottenuto l’immunità, mentre le decisioni di Giancarlo Danto e Alessandro Varsi hanno contribuito a determinare quali concorrenti sarebbero rimaste esposte alle nomination.

È proprio questo tipo di meccanismo a rendere particolarmente delicata la fase iniziale del reality: ogni prova può trasformarsi in una leva strategica e una semplice scelta può modificare la composizione del gruppo destinato al televoto.

Carmen Di Pietro e Federica Morello ancora al centro delle dinamiche

Tra i nomi più riconoscibili del nuovo televoto c’è Carmen Di Pietro, che in queste prime settimane ha già assunto un ruolo rilevante nelle dinamiche della Casa.

La concorrente ha mostrato interesse e curiosità nei confronti di Giancarlo Danto, elemento che ha alimentato alcune delle conversazioni della puntata. Il rapporto tra i due è stato raccontato anche attraverso battute e provocazioni reciproche, inserendosi in un quadro più ampio nel quale le relazioni personali iniziano a intrecciarsi con le strategie di gioco.

Anche Federica Morello continua a trovarsi in una posizione delicata. Già nelle giornate precedenti erano emerse tensioni con alcune compagne d’avventura e la concorrente è stata nuovamente coinvolta nelle dinamiche della Casa.

La sua presenza al televoto conferma così una situazione già emersa nelle puntate precedenti: il suo percorso è osservato con attenzione dagli altri concorrenti e le relazioni interne sembrano destinate a incidere sulle prossime nomination.

Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia completano il quadro

Per Michelle Masullo, il nuovo televoto arriva dopo una fase nella quale la concorrente aveva già riflettuto sulle proprie scelte nelle nomination precedenti.

La sua candidatura aggiunge un elemento ulteriore a una tornata nella quale non mancano profili molto differenti tra loro. Alessandro Roncaccia, invece, è uno dei concorrenti che hanno già attraversato una precedente fase di rischio e sono riusciti a ottenere il sostegno del pubblico. Nella puntata del 25 settembre, infatti, Roncaccia è stato tra i concorrenti salvati dal precedente televoto.

Il suo ritorno immediato nell’area delle nomination mostra quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri all’interno del reality.

Il caso Simone Annicchiarico e il clima della quarta puntata

La serata non è stata però caratterizzata soltanto dalle nomination. Uno dei momenti più rilevanti è stato il confronto con Simone Annicchiarico, che ha dovuto lasciare la Casa dopo aver utilizzato un’espressione ritenuta incompatibile con il regolamento del programma.

Entrato successivamente in studio, Annicchiarico ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, descrivendo l’episodio come un momento di blackout e manifestando dispiacere per il comportamento tenuto. La sua uscita ha rappresentato uno dei passaggi più discussi della quarta puntata.

La vicenda ha inevitabilmente modificato il clima della Casa proprio mentre il gioco entrava nella sua fase più competitiva.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

A bilanciare la tensione della serata è arrivato uno dei momenti più emozionanti della puntata: il racconto di Marina La Rosa legato alla prima storica edizione del Grande Fratello e al rapporto con Pietro Taricone.

A distanza di molti anni dalla prima esperienza nel reality, La Rosa ha ripercorso alcuni ricordi personali e il legame di amicizia con Taricone, scomparso nel 2010. Il racconto ha riportato per qualche minuto la Casa alle sue origini, quando il format era ancora una novità assoluta per la televisione italiana.

Il momento ha avuto un peso particolare proprio perché ha messo in comunicazione due epoche molto diverse del programma: da una parte la prima edizione, quando il reality era ancora un esperimento televisivo inedito; dall’altra l’attuale Grande Fratello Vip, costruito su una macchina televisiva e social molto più ampia.

Televoto Grande Fratello Vip: quando arriva il verdetto

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima puntata. Il televoto resterà aperto fino al nuovo appuntamento di lunedì 28 settembre, quando sarà comunicato il risultato e verrà individuato il concorrente destinato a lasciare il gioco.

Il sestetto in nomination è quindi formato da Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

La particolarità di questo televoto è anche nella varietà dei percorsi che porta allo stesso punto: alcuni concorrenti arrivano alla nomination dopo essere già stati coinvolti nelle precedenti fasi di rischio, altri vengono trascinati nel voto dalle dinamiche più recenti.

Ed è proprio questo il punto centrale della nuova settimana nella Casa: il risultato del televoto potrà incidere sugli equilibri del gruppo, mentre gli altri concorrenti osserveranno attentamente le conseguenze delle proprie scelte. Con la prima eliminazione ormai vicina, ogni nomination diventa inevitabilmente anche un messaggio rivolto agli altri inquilini.