Syusy & Patrizio News da San Miniato | TG del Turismo

Syusy & Patrizio News da San Miniato, Umbria e Romania | TG del Turismo

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Amata Toscana, eterno palcoscenico! C’è da dire che la Toscana, oltre a essere un eterno palcoscenico dove godere di paesaggi naturali e culturali incredibili, è anche un’eterna tavola imbandita. Per esempio, il 14-15, 21-22 e 28-29 novembre si svolge la 55ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, dedicata a una delle eccellenze del territorio. Durante questi tre weekend, il centro storico di San Miniato (siamo tra Firenze e Pisa, in provincia di Pisa) profumerà di tartufo. La manifestazione sarà un’occasione per scoprire le tradizioni delle Colline Sanminiatesi, per conoscere il lavoro dei cercatori di tartufo e per vivere il borgo e i suoi dintorni. Perché anche nei dintorni di San Miniato saranno possibili tante attività interessantissime, come la caccia al tartufo al mattino presto… per avere più informazioni, leggete qui: https://www.sanminiatopromozione.it/5…

🟣 Una notizia tratta da https://airadvisor.com/, una delle piattorme principali dedicate alla tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di cui vi abbiamo raccontato altre volte. AirAdvisor segnala che l’Europa avrebbe vietato alle compagnie aeree di far pagare un supplemento al genitore che chiede di sedere vicino al figlio minore di 14 anni. Al momento però solo sei compagnie garantiscono gratuitamente un posto per i bambini accanto ai genitori. Sono British Airways, Finnair, SAS, KLM, Air France e LOT Polish Airlines. Le altre hanno rimandato alla fine dell’anno prossimo…

🟣 Su Per Caso TV, la nostra tv digitale che potete vedere gratuitamente sulle vostre smart tv, ci sono novità! Sono usciti i nuovi episodi della terza stagione di “Slow Tour Ambassador”, la serie in cui i nostri complici vi portano alla scoperta dei territori presentandovi i titolari dell’accoglienza e facendovi conoscere da vicino realtà di grandissimo interesse. I nuovi episodi sono dedicati a Caorle, Napoli, Reggio Emilia, alla Lomellina e a Cremona. Questi territori, peraltro, li abbiamo raccontati anche in altri filmati, per esempio in “Slow Tour Padano”, o in “In viaggio con mia figlia”. Su Per Caso TV trovate tutto questo, noi vi invitiamo a scoprirla!

🟣 L’app e-Sim di Saily ha condotto un sondaggio in 17 Paesi, chiedendo a oltre 16mila persone quali sono i comportamenti che infastidiscono di più in viaggio. Per quanto riguarda l’Italia, l’abitudine meno tollerata è che i bambini siano lasciati dai genitori senza controllo (lo afferma il 52% degli intervistati). Segue chi tossisce o starnutisce senza coprirsi la bocca (per il 51% degli intervistati); quindi, chi parla a voce troppo alta (per il 49% degli intervistati). Ma gli italiani non sono esenti da comportamenti poco graditi: il 47% ammette di attaccare bottone con passeggeri sconosciuti e il 23% di alzarsi in piedi subito dopo l’atterraggio.

🟣Un altro appuntamento di cui prendere nota: fino al 15 novembre in Umbria ci sono i Frantoi Aperti. Turisti e appassionati potranno assistere dal vivo alla frangitura delle olive e degustare l’olio extravergine appena nato. La regione si trasforma così in un laboratorio dell’oleoturismo, mentre si lascia scoprire nella bellezza dei suoi borghi storici e delle sue città d’arte. Tutt’intorno fioriscono anche iniziative dedicate a San Francesco ed eventi pensati per motociclisti, ciclisti, podisti e anche… musicisti, con la rassegna “Suoni dagli ulivi secolari”. Più info su: https://www.frantoiaperti.net/

🟣Domani, il giorno di Halloween, non perdetevi alle 21 su Per Caso TV il docufilm di Syusy Blady “Vampiro per caso”. Syusy è stata in Romania alla ricerca della vera tomba di Dracula… e ha scoperto qualcosa di veramente interessante. Guardate intanto questo estratto.

🟣Vi salutiamo ricordandovi che su www.italiaslowtour.it/ trovate convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni. Se Dracula vi morde, meglio essere assicurati!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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