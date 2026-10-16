Syusy & Patrizio News da Caprese Michelangelo, Sutrio, Ventotene e Bologna | TG del Turismo



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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Domani e dopodomani, ma anche il fine settimana del 24 e 25 ottobre, in Valtiberina c’è un appuntamento da non perdere se siete appassionati di eno-gastro-agri-turismo! La Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo. Siamo in Toscana, che si conferma un eterno palcoscenico, sulla dorsale appenninica… nell’area più verde della Valtiberina. Il paese si chiama Caprese Michelangelo perché ha dato i natali a Michelangelo Buonarroti! E il re della festa qui è il Marrone, che nel 2009 ha ottenuto la DOP. Oltre alla festa con i suoi assaggi gastronomici e il corredo immancabile di musica e cultura locale, potrete sperimentare itinerari molto particolari, da fare a piedi o in bicicletta. Più info su: https://www.meetvaltiberina.it/home

🟣 Se per caso siete capitati nella zona che vi abbiamo appena raccontato perché vi siete arrischiati a chiedere all’IA, e magari su sua indicazione avete fatto itinerari particolari… be’, fateci sapere com’è andata a finire, raccontateci l’avventura, se vi va, scrivendoci e contattandoci sui canali di Italia Slow Tour!

🟣 Tra pochissimo comincia la terza stagione di Italia Slow Tour Ambassador, la serie in cui i nostri complici – gli ambassador – vi portano a conoscere da vicino, in giro per l’Italia, i protagonisti dell’accoglienza. Dove vederla? Sempre su Per Caso TV, la nostra tv digitale.

🟣 Ci spostiamo in Carnia, a Sutrio, dove questa domenica si svolge ForMandi, una manifestazione interamente dedicata ai formaggi di malga, con degustazioni di piatti tradizionali a base di formaggio, abbinati a birre artigianali locali e all’immancabile polenta. Ma ForMandi non è solo gastronomia: l’evento vuole celebrare le malghe come vere e proprie sentinelle d’alta quota e custodi della biodiversità. Proprio per questo in mattinata si terrà il convegno La voce delle malghe, un momento di confronto sul futuro, sul turismo e sulla sostenibilità di queste preziose realtà montane. Info su: https://prolocosutrio.com/

🟣 Ancora questo weekend, il 17 e il 18 ottobre, segnatevi la Ventotene Run4Eu, alla sua prima edizione. Siamo naturalmente a Ventotene e questo evento, organizzato dall’associazione Elba Runners, propone un intero fine settimana dedicato al podismo, per far scoprire l’isola in modo sostenibile (anche grazie al numero chiuso delle iscrizioni, limitate a 300). Non si tratta però di un appuntamento per i soli corridori, perché Piazza Castello si animerà con musica e intrattenimento… ma anche perché è prevista una Family Run, una passeggiata accessibile a tutti, anche a persone con disabilità e passeggini. Se siete curiosi, scopritela qui: https://www.ventotenerun4eu.it/

🟣Domani mattina, 17 ottobre, Piazza Maggiore a Bologna si trasforma grazie alla Pixel Art per combattere la fame, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. L’evento si chiama Riempi il piatto vuoto, ed è organizzato da Terra aperta (Terra aperta è nata ad agosto dalla fusione di sei organizzazioni delle cooperazione internazionale, tra cui il CEFA, il Comitato europeo per la formazione in Agricoltura). Migliaia di piatti disegneranno la piazza, per raccogliere cibo per le mense di Bologna e fondi per sostenere il progetto di contrasto alla fame in Uganda. Se vi trovate a Bologna e dintorni, qui trovate tutte le info: https://terraperta.org/eventi/riempi-…

🟣Pensate un po’, oltre alle cantine aperte e ai frantoi aperti, esistono adesso anche le vendemmie aperte, che diventano un’esperienza di turismo, natura e convivialità. L’iniziativa si chiama Cantine Aperte in Vendemmia, e prosegue fino al 25 ottobre. L’obiettivo è avvicinare anche le nuove generazioni al mondo del vino, coinvolgendole nella raccolta dell’uva, nella pigiatura tradizionale, con assaggi del mosto e picnic tra i filari. Le regioni coinvolte sono molte, dalla Toscana all’Umbria, dal Piemonte alla Campania. Info su: https://movimentoturismovino.it/canti…

🟣Concludiamo ancora una volta ricordandovi che su www.italiaslowtour.it/ trovate convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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