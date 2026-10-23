Addio vacanze prevedibili: nel 2027 vince l’effetto sorpresa

Vacanze 2027, i viaggiatori cambiano le regole

🌐 Vacanze 2027, i viaggiatori vogliono rompere le abitudini e scegliere esperienze inaspettate. Secondo una ricerca internazionale condotta su oltre 28.000 persone in 32 Paesi, il 77% è interessato a una vacanza completamente diversa dal proprio stile abituale. Crescono i viaggi a sorpresa, le destinazioni scelte in base alle emozioni, il turismo del mistero e la ricerca di formule più personalizzate. Un cambiamento che coinvolge anche il modo di scegliere compagni di viaggio e servizi.

Vacanze 2027, il viaggio diventa una sorpresa

Il futuro delle vacanze potrebbe essere molto diverso dal passato. Non più soltanto località famose, itinerari consolidati e programmi organizzati nei minimi dettagli, ma esperienze capaci di sorprendere anche chi le ha prenotate.

È la trasformazione fotografata dall’undicesima edizione delle Travel Predictions, l’indagine internazionale sulle tendenze turistiche per il 2027.

La ricerca, condotta su oltre 28.000 viaggiatori distribuiti in 32 Paesi e territori, individua una crescente disponibilità a mettere in discussione le abitudini.

Il 77% degli intervistati dichiara di essere interessato a scegliere una vacanza per fare qualcosa completamente diverso dal proprio carattere o dallo stile di viaggio abituale.

Non significa che otto persone su dieci abbiano già prenotato un’esperienza insolita. Il dato misura una propensione dichiarata, non le prenotazioni effettive.

L’elemento nuovo è la volontà di trasformare il viaggio in un’occasione per sperimentare un’identità differente.

L’effetto sorpresa conquista il turismo internazionale

Il 36% vuole stupire amici e familiari

Una parte importante di questa trasformazione riguarda anche il rapporto tra viaggio e immagine personale.

Secondo l’indagine, il 36% dei viaggiatori desidera sorprendere amici e familiari attraverso una scelta di vacanza insolita.

Il viaggio diventa quindi un’esperienza personale, ma anche una forma di comunicazione sociale.

Un soggiorno in una destinazione inattesa, un’attività mai sperimentata o un itinerario lontano dalle consuetudini possono rappresentare un modo per raccontare qualcosa di nuovo su di sé.

Il ruolo dei social emerge da un altro risultato: il 29% del campione ha cancellato o evitato la pubblicazione di contenuti relativi a una vacanza ritenuta troppo prevedibile.

La ricerca suggerisce dunque una relazione tra desiderio di novità e rappresentazione digitale delle esperienze, senza dimostrare che i social costituiscano l’unico fattore responsabile del cambiamento.

Non conta più soltanto dove andare, ma come sentirsi

Una delle indicazioni più interessanti riguarda la scelta della destinazione.

Per l’81% degli intervistati, l’emozione desiderata durante il viaggio potrebbe diventare più importante della località geografica.

Una persona potrebbe cercare tranquillità, un’altra avventura, un’altra ancora la possibilità di conoscere nuove persone.

In questa prospettiva, la destinazione viene selezionata in funzione dello stato d’animo che si vuole vivere.

Il 76% utilizzerebbe strumenti capaci di suggerire mete turistiche sulla base delle proprie emozioni.

L’idea è passare dalla ricerca di un luogo alla ricerca di un’esperienza personale, con strumenti digitali che interpretano esigenze e preferenze.

Questo orientamento apre anche questioni relative alla riservatezza, soprattutto quando la personalizzazione richiede informazioni sensibili sullo stato emotivo o sui dati raccolti dai dispositivi elettronici.

Compagni di viaggio, il budget cambia le amicizie

Una persona su due rivede la scelta di chi invitare

La trasformazione interessa anche un aspetto molto concreto: il denaro.

Il 50% degli intervistati dichiara di avere rivalutato la scelta dei compagni di viaggio a causa di differenze nelle abitudini di spesa.

Viaggiare insieme significa infatti condividere decisioni su alberghi, ristoranti, spostamenti e attività.

Quando le disponibilità economiche o le priorità sono differenti, possono nascere tensioni.

Il 38% del campione afferma di avere escluso almeno una persona da un gruppo di viaggio proprio per incompatibilità legate alla spesa.

Il dato non indica necessariamente la fine di un’amicizia, ma mostra quanto la compatibilità economica possa incidere sull’organizzazione di una vacanza.

Tra i genitori intervistati, inoltre, il 61% manifesta interesse per una partenza senza figli, anche per destinare maggiori risorse al proprio soggiorno.

Vacanze su misura, meno servizi inutilizzati

Un’altra tendenza riguarda il ridimensionamento dei pacchetti turistici standardizzati.

Il 66% dei partecipanti vorrebbe poter eliminare dalla propria vacanza servizi che prevede di non utilizzare.

La formula tradizionale all-inclusive non scompare necessariamente, ma viene affiancata dalla richiesta di maggiore flessibilità.

Alcuni viaggiatori preferiscono scegliere soltanto ciò che considerano utile, evitando di pagare prestazioni non desiderate.

La personalizzazione economica diventa parte dell’esperienza turistica, insieme alla scelta della destinazione e della struttura ricettiva.

Per gli operatori, questa preferenza dichiarata può avere conseguenze sulla progettazione dei pacchetti e sulla comunicazione delle offerte.

Turismo del mistero, cresce la curiosità per il paranormale

Tra le nuove preferenze compare anche il turismo legato al mistero.

Il 65% degli intervistati si dichiara interessato a esperienze con elementi paranormali, storie inquietanti o ambientazioni gotiche.

Castelli, edifici storici, luoghi associati a leggende e itinerari notturni possono diventare il fulcro di soggiorni tematici.

L’interesse riguarda soprattutto il fascino narrativo e l’esperienza immersiva.

Non rappresenta una dimostrazione dell’esistenza di fenomeni paranormali.

Quasi metà dei partecipanti, il 48%, manifesta curiosità per esperienze che promettono un contatto con l’aldilà.

Per il settore turistico si tratta di un segmento nel quale storia locale, spettacolo e narrazione possono intrecciarsi, richiedendo comunque informazioni corrette sulla natura delle attività proposte.

Intelligenza artificiale al lavoro mentre siamo in ferie

Il rapporto tra vacanze e tecnologia presenta una contraddizione interessante.

Da un lato cresce il desiderio di allontanarsi dalla routine; dall’altro, molti viaggiatori continuano a mantenere contatti con il lavoro.

Il 38% dichiara di portare con sé il computer portatile per rispondere alle comunicazioni professionali.

Il 64% sarebbe interessato a utilizzare un agente di intelligenza artificiale per gestire alcune mansioni lavorative durante le ferie.

Questa possibilità dipende però dalle regole aziendali, dalla riservatezza delle informazioni e dall’affidabilità degli strumenti.

Delegare attività digitali non significa automaticamente poter affidare responsabilità professionali senza supervisione.

Benessere in volo e sport per conoscere nuove persone

La ricerca individua ulteriori cambiamenti.

L’89% dei partecipanti sarebbe disposto ad affrontare un volo di lungo raggio se potesse contare su condizioni che favoriscano l’arrivo a destinazione riposati.

Per il 66%, lo sport può diventare un’occasione per conoscere nuove persone durante il viaggio.

Anche le relazioni sentimentali entrano nel quadro: il 47% considera una vacanza un contesto potenzialmente utile per affrontare discussioni o difficoltà di coppia.

Le percentuali derivano da preferenze espresse nel sondaggio internazionale e non costituiscono previsioni certe sul comportamento futuro degli italiani.

La ricerca sulle Travel Predictions 2027 è stata presentata il 14 ottobre 2026, sulla base delle risposte raccolte da oltre 28.000 persone in 32 Paesi e territori.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.