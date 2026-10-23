Syusy & Patrizio News dalla Garfagnana, dal Casentino e dal Nepal

TG del Turismo

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣La Toscana, lo sapete, è un eterno palcoscenico. Lo spettacolo questa volta prende vita a Castelnuovo in Garfagnana, per Garfagnana Terra Unica 2026, durante tre weekend. Segnatevi le date: sono il 7-8, 14-15, 21-22 novembre. Garfagnana Terra Unica è una manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e le produzioni tipiche di uno dei territori più caratteristici della Toscana. La cittadina si trasformerà in un grande percorso del gusto, riunendo le sagre e le associazioni locali dei quindici comuni della Garfagnana, con quasi quaranta realtà coinvolte e oltre trenta specialità gastronomiche da scoprire. Per esempio? Il farro della Garfagnana IGP, il pane di patate, il biroldo (una sorta di sanguinaccio) e il prosciutto Bazzone. Ma c’è tanto altro da scoprire. E poi, la manifestazione sarà l’occasione per conoscere il territorio circostante, con visite guidate, mostre, attività legate alle tradizioni rurali e zootecniche. Più info su: https://www.castelnuovogarfagnana.org…

🟣A proposito di Toscana, vogliamo mostravi questo filmato tratto dalla web serie dedicata alla Toscana diffusa (che trovate per intero su Per Caso TV!). Syusy visita il santuario francescano della Verna… guardate un po’!

🟣Sulla prenotazione dei voli nell’ottica di risparmiare esistono molti falsi miti. Ne parla Fareportal, che ha pubblicato un rapporto di CheapOair – nel rapporto si racconta anche come comportarsi invece per prenotare un volo provando a risparmiare. Ecco alcuni falsi miti: non è vero che esista un momento, un orario migliore nella giornata per prenotare i voli; cancellare i cookie del browser non è una strategia per ridurre le tariffe. E non è vero che cercare ripetutamente un volo può far aumentare la tariffa (lo credono in molti). Ma di falsi miti ce ne sono altri e li raccontiamo in questa puntata…

Ecco però anche alcuni consigli per risparmiare: evitate di partire di venerdì, domenica e nei giorni immediatamente prima o dopo le festività. L’anticipo eccessivo nella prenotazione non giova sempre: monitorate l’andamento delle tariffe, si possono trovare ottime soluzioni anche poco prima della partenza. Confrontate diverse date, perché spesso spostare il viaggio di 1-2 giorni può fare una differenza notevole…

🟣Vogliamo consigliarvi un viaggio, derogando alla regola di evitare la pubblicità a specifiche iniziative, perché questa volta si tratta della Fondazione Irma Romagnoli, e di Erus Sangiorgi, l’amico medico naturopata che a suo tempo ha accompagnato Syusy e Patrizio in viaggio in Nepal, insieme a Franco Battiato. Il viaggio anche questa volta è in Nepal, ed è un’occasione per sostenere l’istruzione dei bambini attraverso il progetto di Kapirus Travel. Un viaggio solidale di 13 giorni, dal 20 novembre al 3 dicembre, che attraversa la valle di Kathmandu, Nagarkot e Pokhara, tra templi, tradizioni e paesaggi himalayani. Una parte del ricavato finanzierà i progetti educativi della Fondazione in Nepal. Più info su: https://kapirus-travel.com/

🟣Per la rubrica, curiosi episodi di turismo… ne abbiamo uno da raccontarvi, lo racconta Syusy, e il tema è la cacca (di una bimba)… ascoltatelo e diteci cosa ne pensate, quale sarebbe stata la vostra reazione?

🟣Come sempre vi salutiamo ricordandovi che su www.italiaslowtour.it/ trovate convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni. Fateci un salto!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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