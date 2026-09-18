Syusy & Patrizio News da Mantova e dai borghi d’Italia |TG del Turismo

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Avete mai sentito parlare di cineturismo? Il turismo “spinto” dal cinema, dal desiderio di andare a visitare i luoghi affascinanti che sono stati immortalati in un film. Ebbene, cinema e serie tv si confermano sempre più protagonisti del turismo culturale. Secondo una ricerca di JFC Tourism & Management, il cineturismo in Italia genera un indotto di circa 600 milioni di euro l’anno, con 1,3 milioni di pernottamenti e oltre 11 milioni di visite nei luoghi resi famosi dal piccolo e grande schermo. Un esempio nostrano è il film “Basilicata Coast to Coast”, di Rocco Papaleo, uscito nel 2010, che ha rappresentato un lancio turistico formidabile dell’itinerario che collega Tirreno e Ionio, un sentiero escursionistico lungo 167 chilometri. Adesso c’è un altro film che forse sortirà un effetto simile, si chiama “La Meraviglia del Mondo”: è un film documentario di Francesco Lopez con protagonista Riccardo Scamarcio nel ruolo di Federico II di Svevia. Ambientato tra Puglia, Basilicata, Napoli e Sicilia, e diffuso tra location storiche che… sicuramente avremo voglia di visitare!

🟣Per la tutela dei diritti dei passeggeri aerei esiste una piattaforma specializzata che si chiama “AirAdvisor”, e che spiega come ottenere i risarcimenti previsti per voli in ritardo, cancellati o in overbooking, per bagagli smarriti o danneggiati. Chi non si è trovato a dover far fronte a inconvenienti di questo tipo scagli il primo trolley! Allora conviene fare un salto su AirAdvisor per essere informati, anche sul come comportarsi in queste circostanze: per esempio, chiedere sempre una motivazione scritta, non accontentarsi di una generica spiegazione verbale; documentare la cronologia dell’evento, orari, durata del ritardo… eccetera! Più info qui: https://airadvisor.com/it

🟣A Palazzo Ducale di Mantova fino al 17 gennaio c’è una mostra dedicata alle fiabe, “Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana”. Le fiabe sono vere perché, come diceva Italo Calvino, contengono una spiegazione generale della vita. Troverete cinquecento opere e oggetti tra dipinti, maschere storiche, costumi, giocattoli d’epoca, fotografie e antichi attrezzi agricoli. Un vero e proprio viaggio antropologico, con il commento della narratologa Elena Zagaglia.

🟣Su Mantova, e in questo caso su Palazzo Tè, Patrizio ha da dire la sua, trattandosi della sua città… guardate lo speciale di questa settimana!

🟣Le persone, per evitare gli affollamenti, si mettono sempre più sulle tracce di luoghi tranquilli… e in Italia i piccoli borghi sono decisamente attrattivi. È curiosa, a questo proposito, la classifica dei “borghi più cliccati”, cioè più presenti nelle ricerche dei turisti sul web. Il sito SiViaggia ci segnala che secondo l’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, in collaborazione con Ambrosetti e Airbnb, i borghi che hanno moltiplicato i contatti sono, ad esempio, Pettorano sul Gizio, in Abruzzo. Rocchetta a Volturno, in Molise. Ornavasso, in Piemonte. Roisan, in Valle d’Aosta. Marano di Valpolicella, nel Veneto. Santa Caterina dello Ionio, in Calabria. Calangianus in Sardegna e Cursi in Puglia… che poi, se dopo aver cliccato i turisti ci si rechino davvero… per ora non si sa! Ma magari ce lo dirà qualche altra classifica in futuro…

🟣Concludiamo ricordandovi che, se state organizzando un viaggio, sul sito www.italiaslowtour.it/ trovate tante convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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