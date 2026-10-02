Syusy & Patrizio News da Massenzatico, Bahamas, Giappone ed Egitto

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 L’Italia è la patria dei festival. L’associazione ItaliaFestival ne conta ufficialmente circa 260, mentre l’Osservatorio Sapienza-Assomusica oltre 1240 nella sola stagione estiva. Insomma, in ogni caso sono molti, moltissimi. E noi in questa moltitudine vogliamo segnalarvene uno di cui forse non avete ancora sentito parlare: il Festival della canzone anarchica che si tiene a Massenzatico, in provincia di Reggio Emilia, ai Circoli Arci “Cucine del Popolo” e “La Capannina – Paradisa”. Quando? Dal 2 al 4 ottobre. “Nostra patria è il mondo intero”, “Amor ritiene uniti gli affetti naturali, e non domanda riti né lacci coniugali”, “Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”, “Coltelli per tagliare il pane dell’amicizia”… Le canzoni anarchiche sono bellissime e poetiche.

🟣Non è un bel momento per un viaggio negli Stati Uniti, ma se proprio vi scappa di andarci potreste poi fare un salto alle Bahamas, magari di ritorno dalla Maratona di New York (era stato così nel caso di Patrizio e Syusy: le Bahamas si trovano a soli 80 km dalla costa della Florida). Se ci andate davvero, alle Bahamas, sappiate che una delle curiosità è il Tour dei Pirati. Non più tardi di qualche mese fa, tra l’altro, hanno scoperto sei relitti risalenti tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo nelle acque attorno a New Providence, a Nassau. Nassau alla fine del Seicento era il rifugio della Repubblica dei Pirati. E delle piratesse, come la famosa Anne Bonny — travestita da uomo insieme a un’altra piratessa, Mary Read. Se invece non vi va di immergervi, potrebbe bastare la visita al Museo dei Pirati a Nassau. Syusy però sottolinea che a parte i pirati, c’è un’altra attrazione da quelle parti, ben più arcaica e che richiede però ancora che vi immergiate: strade lastricate, sei metri sotto la superficie del mare… se le vedete, e scoprite qualcosa, datecene notizia!

🟣Quando avrete ascoltato questa notizia, che ci viene da Italia a tavola, secondo Patrizio sarete (saremo) più pazienti con l’impiegato dell’hotel che magari è nervoso. La burocrazia può costare fino a 14 mila euro all’anno agli hotel più piccoli, ed è uno dei costi principali. Una ricerca presentata infatti al Forum Pubblica Amministrazione 2026 dimostra che per le 228.552 micro e piccole imprese turistico-ricettive italiane il peso degli adempimenti amministrativi costa 826 milioni di euro l’anno, tra consulenze esterne, obblighi amministrativi e rimbalzi tra diversi enti pubblici. In particolare, è molto complessa la comunicazione delle generalità degli ospiti alle autorità competenti. E pensare, che dall’altro lato, basta mostrare o mandare la foto di un documento…

🟣Il Giappone è una meta che è diventata decisamente di moda… e anche comprensibilmente. Pensate a quale crescita il turismo è andato incontro: nel 2013 i turisti in Giappone erano 10 milioni, l’anno scorso sono stati più di 42 milioni. I giapponesi, altrettanto comprensibilmente, lamentano l’overtourism e hanno perciò deciso di annullare alcune manifestazioni, per esempio il celebre festival per la fioritura dei ciliegi, e di aumentare i prezzi per i non residenti. Tasse triplicate, biglietti più cari per gli stranieri: adesso andare in Giappone costa il 16% in più. Alcuni esempi: a Kyoto sono aumentate le tariffe degli autobus per i non residenti – giapponesi compresi –, perché i suoi abitanti restavano a terra perché i mezzi erano troppo pieni. Il parco naturale di Okinawa fa pagare 37 euro a chi vive in Giappone e 48 agli altri. Anche il famoso castello di Himeji, la fortezza samurai, ha raddoppiato i prezzi per i non residenti. Risultato: meno 17% di visitatori ma incassi raddoppiati…

🟣Nello speciale di questa settimana vi portiamo nel futuro… ecco un assaggio da un filmato futuro, che racconta ancora di overtourism. Questa volta siamo in Egitto, Piramide di Cheope.

🟣Vi salutiamo ricordandovi anche questa settimana che su www.italiaslowtour.it/ trovate convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Grafica: Roberto Baldassari

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