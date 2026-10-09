Syusy & Patrizio News da Monte Amiata, Parma, Bergamo, Sirmione

Nuovo venerdì, nuovo #TgDelTurismo! Tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪@PerCasoTV, e online sui siti e sui social di @turistipercaso, @TravelnostopNews e Metro Today.it

Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Ve lo abbiamo ripetuto quest’estate, e torniamo a ripeterlo adesso che è autunno: la Toscana è un eterno palcoscenico! Lo spettacolo, in questa stagione, è il Monte Amiata: ad Abbadia San Salvatore, nella faggeta più grande d’Italia, si celebra la Festa d’autunno e il foliage, con sagre e degustazioni dedicate a funghi e castagne… Gli appuntamenti sono due: 9-11 ottobre e 16-18 ottobre! Non mancheranno le iniziative dedicate alla natura e alla scoperta del Monte Amiata nella sua veste autunnale, organizzate da Pro Loco con i Terzieri il Comune. Ma non è finita, c’è un altro appuntamento: dal 30 ottobre al 1° novembre c’è il Crastatone di Piancastagnaio, all’interno della Rocca Aldobrandesca. Se ve lo state chiedendo, la “crastata” è la caldarrosta! Più info su: https://prolocoabbadia.it/events/fest…

🟣 Lo sappiamo che ormai avete il vizio di consultare l’Intelligenza Artificiale per farvi consigliare degli itinerari, e certamente nella zona di cui vi abbiamo appena parlato l’AI ne consiglia molti… trekking, passeggiate e mangiate! Allora vi lanciamo un invito… fateli, sperimentateli e poi raccontateceli sul sito italiaslowtour.it. Così verifichiamo se la famosa intelligenza artificiale è attendibile o meno…

🟣 A proposito di ambasciatori di Italia Slow Tour… su Per Caso TV sono uscite due nuove puntate della seconda stagione di Slow Tour Ambassador, la serie in cui i nostri complici vi portano a conoscere da vicino i protagonisti dell’accoglienza. Le due nuove puntate, che saranno in evidenza sul palinsesto per tutto il mese di ottobre, si intitolano “Campagne modenesi” e “Le Cinque Terre in Liguria”… da non perdere!

🟣 Domenica 11 ottobre alle 17, al Museo MUPAC di Colorno (provincia di Parma) c’è un appuntamento che vi segnaliamo, nell’ambito del festival di fotografia “Colorno Photo Life”: Genny Guarnieri e Patrizia Maria Macario presentano il loro fotoromanzo di viaggi in terre lontane, “Il mondo dentro l’anima”. Da non perdere!

🟣Ultimi giorni per partecipare alla 24ᵃ edizione di BergamoScienza, che chiude questa domenica. Un festival dedicato alla divulgazione scientifica, con oltre 180 eventi gratuiti tra conferenze, laboratori, mostre, spettacoli e concerti. Il tema di quest’anno è “Convergenze”, tra scienza, tecnologia, ambiente e cultura. Un’ottima occasione anche per scoprire Bergamo attraverso la scienza e l’innovazione. Info su: https://www.bergamoscienza.it/it

🟣 A Sirmione dal 16 al 19 ottobre si svolge la prima edizione del Lugana Festival. Il vino Lugana sarà al centro di un programma di quattro giornate dedicate a degustazioni, masterclass, musica e iniziative gastronomiche, tra il centro storico di Sirmione e le frazioni di Colombare e Lugana. L’obiettivo è portare il pubblico a scoprire sia le cantine, sia i luoghi in cui il vino viene prodotto. Info su: https://www.luganafestival.it/

🟣 A Bologna, invece, dal 13 ottobre all’8 novembre è in programma il Bologna Jazz Festival… 70 concerti animeranno i principali teatri della città, ma anche l’area metropolitana e le vicine province di Ferrara e Forlì! Ma non c’è solo musica dal vivo, perché il festival offre anche esposizioni, lezioni-concerto e iniziative speciali dedicate ai centenari di due leggende assolute come Miles Davis e John Coltrane. Info su: https://bolognajazzfestival.com/

🟣 Chiudiamo con Mantova e il suo Teatro Bibiena: il teatro è una meraviglia in sé, ma se lo visitate martedì 13 ottobre alle 20.45, troverete i musicisti dell’Orchestra da Camera di Mantova insieme al violinista Stephen Waarts, diretti da Giovanni Guzzo. Il tema è “Dal caos all’armonia, nel segno dell’Imperatrice”… se siete curiosi info su: https://www.oficinaocm.com/it/tempo_d…

🟣 Ricordiamo che su www.italiaslowtour.it/ trovate convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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