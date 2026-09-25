Syusy & Patrizio News dalla Ciclovia del Trasimeno e da Torino

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Ecco le di oggi:

🟣Un dato interessante: oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di prenotare un albergo o un ristorante. Ma uno studio di “Sopra Steria” calcola che le recensioni farlocche sono costate, al mondo, 417 miliardi di dollari nel 2024. Adesso l’Antitrust dice che sarà necessario lo scontrino, o una prova dell’ordine, per poter recensire una struttura. Servirà? Forse però poco importa, perché quello che conta non è più la recensione in sé: oggi il vero valore è altrove. Il vero valore è sapere chi prenota, con quale frequenza, quanto spende, quali cucine preferisce, quali promozioni ascolta, come è andata l’experience. Quelli che contano sono i famosi dati. Il valore si sposta dalle opinioni alle relazioni, dalla semplice reputazione alla capacità di costruire un rapporto stabile con il cliente. E infatti oggi sono i grandi gruppi finanziari a investire nella gestione completa dell’esperienza del consumatore. E guarda caso American Express ha comprato TheFork.

🟣A proposito di dati personali, la redazione di Italia a tavola ci segnala una truffa! E anche i ricercatori di cybersecurity di Bitdefender hanno lanciato l’allarme su una massiccia campagna di phishing che viaggia su WhatsApp. Vi contattano sul vostro numero privato fingendosi l’hotel in cui avete effettivamente prenotato, mostrando dati reali e richiedendo una “verifica della carta di credito” per evitare la cancellazione immediata del soggiorno. L’inganno perfetto, ci cascano tutti. La truffa è micidiale perché sfrutta l’urgenza e la fiducia. Il messaggio arriva nella lingua della vittima e contiene il nome e cognome esatti dell’ospite, le date precise del soggiorno e i dettagli della camera prenotata. Davanti a informazioni così precise, la guardia si abbassa. L’utente clicca sul link fornito, inserisce i dati della carta e, in pochi secondi, vede il proprio conto svuotato…

🟣A chi va l’oscar per il turista “più scemo”? In questa puntata citiamo qualche esperienza turistica bislacca… voi a chi lo assegnereste? Avete da dire la vostra a riguardo?

🟣Parliamo invece adesso di Oscar del Cicloturismo 2026. Quali sono gli itinerari premiati quest’anno al Green Road Award, l’Oscar italiano del Cicloturismo? L’anno scorso aveva vinto la Cycling Riviera del Ponente ligure. Quest’anno il primo premio è andato alla Ciclovia del Trasimeno, in Umbria: un anello di 58,4 chilometri che tocca borghi ricchi di storia come Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. È stata definita un percorso inclusivo, pianeggiante e arricchito da pannelli con QR Code e NFC (una comunicazione wireless a corto raggio che permette lo scambio di dati tra due dispositivi elettronici semplicemente avvicinandoli). Servizi che permettono a tutti, incluse le persone con mobilità ridotta, di godersi il paesaggio e scoprire il territorio. Il tema dell’anno era: il silenzio! Se volete saperne di più, leggete qui: https://www.federciclismo.it/articoli…

🟣Rimaniamo sul tema pedalate, ma quella che vi facciamo vedere, in questo speciale da Slow Tour Padano, è una pedalata del tutto particolare… alla volta di Torino, sul Po. La puntata intera la trovate su Per Caso TV!

🟣Concludiamo ancora una volta ricordandovi che su www.italiaslowtour.it/ c’è una pagina dedicata a convenzioni e sconti – riservati agli iscritti al sito–, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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