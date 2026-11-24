🌐 Kandy e Udawalawe, il Tempio del Sacro Dente, le processioni della Perahera e l’antica foresta reale: un percorso tra spiritualità e natura, da organizzare con Amila Fernando Tours.

Kandy, dove il viaggio incontra la devozione

Il percorso comincia da Kandy, città sacra dello Sri Lanka nella quale la visita culturale incontra una tradizione religiosa ancora viva. Qui il riferimento è il Sri Dalada Maligawa, il Tempio del Sacro Dente, meta di pellegrinaggio legata alla reliquia venerata dai buddhisti come un dente del Buddha. Non soltanto un monumento da osservare, dunque, ma un luogo da avvicinare rispettando la devozione di chi lo frequenta.

Ultima capitale dei re singalesi prima dell’occupazione britannica del 1815, Kandy è iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO dal 1988. Questa storia dà profondità alla tappa: il santuario appartiene a un paesaggio urbano nel quale autorità regale e tradizione buddhista sono state strettamente intrecciate. Per il viaggiatore, conoscere questo legame significa leggere gli edifici come parte di una storia, non come scenografie isolate.

Il Tempio del Dente, tra offerte e rituali

La visita trova il proprio centro nei rituali dedicati alla reliquia. Il tempio distingue servizi quotidiani del mattino, di metà giornata e della sera: una continuità che aiuta a comprendere il carattere del luogo, oltre la sua notorietà turistica. La vita religiosa non coincide con il calendario delle grandi feste e non si esaurisce nella processione che rende Kandy celebre nel mondo.

I fiori appartengono a questo linguaggio di devozione e trovano spazio anche nei cerimoniali della Perahera: la descrizione dei riti ricorda il gelsomino sparso sul percorso durante il trasferimento dello scrigno processionale. È un dettaglio concreto che restituisce alla festa la sua dimensione religiosa. Fiori, musica e tessuti cerimoniali non sono semplici decorazioni, ma elementi di una sequenza rituale con ruoli e gesti definiti.

Elefanti bardati e Perahera: attenzione alla luna

L’immagine degli elefanti bardati, accompagnati da danzatori e suonatori di tamburi, rimanda alla Kandy Esala Perahera, definita semplicemente «festa della luna nuova» Il ciclo cerimoniale comprende fasi diverse e le grandi processioni culminano in prossimità del plenilunio. Il tempio colloca tradizionalmente questa celebrazione tra luglio e agosto, nei mesi di Esala o Nikini.

Chi vuole costruire l’itinerario intorno alla Perahera deve partire dal calendario dell’edizione pertinente, distinguendolo dalle celebrazioni ordinarie del santuario.

Udawattakele, la foresta un tempo proibita

Alle spalle del Tempio del Dente cambia il paesaggio: Udawattakele custodisce il ricordo del giardino superiore del palazzo reale. La definizione di «foresta proibita» ha dunque una radice storica precisa: durante il regno di Kandy era frequentata dalla famiglia reale e interdetta alla popolazione. Non descrive, invece, un divieto generale di accesso valido oggi per i visitatori.

Dichiarata riserva forestale nel 1856 e santuario nel 1938, questa area verde offre una prospettiva diversa sulla città. Alberi alti, bambù, uccelli e scimmie accompagnano i percorsi nel bosco. La passeggiata permette di accostare due aspetti della stessa tappa: il patrimonio religioso del santuario e un ambiente naturale che sopravvive vicino al centro urbano, senza bisogno di trasformarlo in un luogo misterioso o inaccessibile.

Il Buddha bianco sopra la città

Un altro punto di osservazione è Bahirawakanda, la collina del grande Buddha bianco seduto, appartenente al complesso dello Sri Maha Bodhi Viharaya. La statua è uno dei riferimenti visivi di Kandy e la terrazza offre una veduta sulla città. Dopo gli ambienti del tempio e i sentieri della foresta, questa sosta introduce una lettura d’insieme del paesaggio attraversato.

Il richiamo panoramico non cancella la funzione religiosa del complesso. È opportuno affrontare la visita con abbigliamento rispettoso, coprendo spalle e ginocchia e togliendo le scarpe dove richiesto. La salita comprende gradini: un elemento pratico da considerare nell’organizzazione della giornata, soprattutto per chi ha difficoltà motorie. Il valore della tappa sta nell’incontro tra la statua e la vista, non nella promessa di un accesso privo di ostacoli.

Udawalawe, gli elefanti nel loro ambiente

Il viaggio prosegue verso Udawalawe, anche scritto Uda Walawe, con un cambiamento netto di scenario. Qui gli elefanti non appartengono a un corteo cerimoniale: vivono nell’ambiente del parco nazionale, tra praterie, arbusti, boschi e risorse d’acqua. È importante mantenere distinta questa esperienza dall’immagine degli animali bardati della Perahera, evitando di sovrapporre fauna selvatica e tradizione religiosa.

Il parco fu istituito il 30 giugno 1972 per proteggere la fauna interessata dallo sviluppo del fiume Walawe e il bacino del serbatoio di Udawalawe. L’acqua contribuisce a sostenere elefanti e altre specie durante l’anno. La visita naturalistica richiede però aspettative corrette: la presenza degli animali non equivale alla garanzia di incontrarli in un determinato punto o momento del percorso.

Amila Fernando Tours, il valore dell’accompagnamento

Per dare forma a questo itinerario, Amila Fernando Tours è l’organizzazione indicata per il viaggio. Il profilo positivo di Fernando trova riscontro nelle testimonianze dei viaggiatori, che ne apprezzano disponibilità, professionalità e conoscenza dei luoghi. A lui si può chiedere di integrare le mete principali con soste meno conosciute e scorci ammalianti, concordandoli prima della partenza senza affidarsi a promesse generiche di «location segrete».

La proposta è affidare a Fernando il coordinamento degli spostamenti e discutere con lui tempi, interessi e possibili deviazioni. Un ottimo driver, secondo le esperienze raccontate dai clienti, capace di accompagnare la scoperta senza imporre un ritmo unico: una recensione pubblicata il 3 marzo 2026 lo descrive come puntuale e prudente alla guida e riferisce che suggerì modifiche all’itinerario e sistemazioni adatte alle escursioni safari.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.