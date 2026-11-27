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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Una firma per difendere Pellestrina e l’Oasi di Ca’ Roman. Pellestrina è un’isola stretta e lunga, fra il Lido di Venezia e Chioggia. È assolutamente unica: da una parte di questa sottile striscia di terra c’è il mare Adriatico, dall’altra la Laguna veneziana. E all’estremità, verso Chioggia, si trova l’oasi protetta di Ca’ Roman: è riserva naturale, rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione, Zona di Protezione Speciale, Sito di importanza comunitaria, e Oasi Lipu, con le sue 200 specie di uccelli. Eccetera eccetera, perché l’elenco non sarebbe finito. Si tratta insomma di una delle ultimissime oasi naturali della laguna veneta. Però adesso, adiacenti all’oasi, vogliono costruire 77 villette per i turisti. E quindi vi invitiamo a firmare questa petizione contro le villette di Pellestrina e in tutela dell’Oasi di Ca’ Roman, a questo link:

https://www.change.org/p/ferma-la-cos…

Patrizio però vuole spendere qualche parola anche su Pellestrina. Ca’ Roman, va da sé, deve essere protetta; ma così anche Pellestrina, un pezzo di Venezia che è ancora vivo, vegeto e vero. E che finora è riuscito a far convivere il turismo con la sua quotidianità, fatta di relazioni normali, di botteghe, di manifestazioni collettive partecipate e autentiche. Ascoltate un po’.

🟣 Una notizia per chi – e saranno molti! – ama Frida Kahlo, la celebre pittrice messicana. Le mostre e gli eventi a lei dedicati sono numerosi, ma tra poco, dal 15 gennaio al 29 aprile, anche uno spettacolo girerà per l’Italia. Si tratta di “Frida Opera Musical”, firmato alla regia da Andrea Ortis e prodotto da MIC International Company, col patrocinio dell’Ambasciata del Messico e realizzato con “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera di Città del Messico. Sono diciassette le città coinvolte nel tour e tra loro Milano, Torino, Genova, Roma, Bologna e Napoli. Secondo noi è da non perdere! Più info su: https://fridaoperamusical.it/

🟣. Anche questa settimana vogliamo farvi venire la curiosità di vedere, lunedì prossimo – 30 novembre – il terzo episodio della nuova webserie realizzata in Sardegna: “Slow Tour Sardegna”. La troverete sui siti italiaslowtour.it e turistipercaso.it e sul canale YouTube di Italia Slow Tour! In questa terza puntata Syusy visita la necropoli di Sant’Andrea Priu… guardate un po’!

🟣. A dicembre 2026 apre “Vedette – The Front Line of Mont Blanc”: una telecabina sul lato wild del Monte Bianco. La inaugurano a La Thuile, al confine tra l’Italia e la Francia, le Funivie Piccolo San Bernardo. Da dicembre 2027, poi, saranno presenti anche un ristorante e una terrazza panoramica in quota, all’arrivo della telecabina. La stazione di arrivo è stata realizzata con una speciale attenzione ai colori, neutri e vicini alle tonalità della roccia, che nasce dalla volontà di dialogare con il paesaggio circostante.

Lo slogan è “Uno sguardo a 360° sulle Alpi: un nuovo modo di vivere la montagna”, accessibile a sciatori ma anche pedoni e, durante l’estate, agli appassionati di mountain bike. Le info le trovate qui: https://www.lathuile.it/it/vedette, però anche in questo caso alcune riflessioni sono doverose. Ne parla Patrizio!

🟣 Su Metro Today, quotidiano d’informazione cartaceo e online, ogni giovedì potete leggere una rubrica di “Viaggi &Turismo” a cura di Per Caso TV, con cinque appuntamenti televisivi del palinsesto del weekend. Per scaricare la vostra copia, basta andare qui: https://metrotoday.it/viaggi/

🟣Vi salutiamo invitandovi a esplorare la sezione del sito www.italiaslowtour.it/ dedicata a convenzioni e sconti (riservati agli iscritti al sito)! Se avete in programma un viaggio, sappiate che sul nostro sito trovate anche lo sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni, per l’Europa e per il mondo!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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🟠https://www.rakuten.tv/it/live_channe...

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