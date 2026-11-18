🌐 Le sagre di novembre animano il weekend del 20-22 novembre 2026: cinque appuntamenti verificati tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Umbria, con degustazioni, mercati e laboratori.

Cinque appuntamenti, formule diverse

Una tavolata con il fujot acceso, un mercato di tartufi bianchi, i banchi del torrone e i laboratori del cioccolato. Il fine settimana da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026 offre almeno cinque occasioni per scegliere una gita partendo dal gusto. Le tappe qui selezionate attraversano Piemonte, Lombardia, Toscana e Umbria: alcune manifestazioni arrivano all’ultimo weekend, altre prevedono ulteriori date.

La differenza non è soltanto nel piatto. Il Bagna Cauda Day si distribuisce nei locali aderenti, mentre Murisengo concentra la fiera nella giornata di domenica. Cremona e Perugia propongono manifestazioni già in corso; Castelnuovo di Garfagnana cambia le proposte gastronomiche secondo il weekend. Ingresso libero, degustazioni e pranzo non sono la stessa voce di spesa: ecco date, formule e dettagli utili per orientarsi.

Bagna Cauda Day: il Piemonte si ritrova a tavola

Il primo appuntamento è con il Bagna Cauda Day, dal 20 al 22 novembre, seguito da un secondo fine settimana dal 27 al 29. La quattordicesima edizione, promossa dall’associazione Astigiani, coinvolgerà secondo gli organizzatori oltre 160 locali tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine. Sul portale della manifestazione sono annunciati oltre 40.000 posti a tavola: una disponibilità complessiva proposta, non un conteggio delle prenotazioni già raccolte.

La scelta passa anche dall’aglio. I locali sono contrassegnati dai tre consueti colori: rosso per la preparazione classica, giallo per quella con aglio stemperato e verde per la versione senza aglio. Il prezzo di riferimento è 30 euro, con vino proposto a 15 euro la bottiglia. Occorre contattare direttamente il locale scelto per prenotare e verificare la proposta.

Sabato 21 è prevista anche la Carovana della Bagna Cauda con auto d’epoca: dopo il percorso dalla Liguria e la tappa a Nizza Monferrato, l’arrivo annunciato ad Asti è alle 17.30 in piazza Libertà, dove il programma prevede l’accensione del grande fujot.

Murisengo: tartufi, mercato e incontri con gli esperti

Per chi preferisce una fiera da attraversare a piedi, domenica 22 novembre Murisengo Monferrato, nell’Alessandrino, ospita la seconda giornata della Trifola d’Or. La manifestazione è alla 59ª edizione, la seconda con qualifica internazionale. L’orario indicato è dalle 8 alle 18 e gli organizzatori annunciano oltre 120 espositori selezionati, tra produzioni agroalimentari, vini, specialità gastronomiche e artigianato.

Il tartufo bianco resta il centro della giornata, ma il programma permette anche di avvicinarsi al lavoro dei cercatori. Alle 10 e alle 15 sono previste dimostrazioni di cerca simulata, con ritrovo in piazza Boario. Alle 15, nella sala consiliare, si terrà un seminario gratuito di analisi sensoriale curato dai giudici del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba.

Per gli acquisti, i visitatori possono chiedere gratuitamente ai giudici una valutazione della freschezza e della qualità degli esemplari scelti. Sono inoltre annunciati due punti ristoro coperti e un servizio navetta gratuito e continuativo dai parcheggi di San Candido e Gallo.

Cremona, ultimo weekend per la Festa del Torrone

A Cremona il 20-22 novembre coincide con gli ultimi giorni della Festa del Torrone, iniziata il 7 novembre. Gli stand del centro storico sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20, fino a domenica 22: una finestra ampia per inserire gli assaggi in una visita della città, senza concentrare necessariamente la passeggiata nell’ora del pranzo.

Il calendario generale affianca ai banchi alcuni appuntamenti caratteristici della manifestazione: le maxi costruzioni di torrone, il riconoscimento Torrone d’Oro, la rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e lo spettacolo finale. Sono iniziative distribuite nel programma, non attività tutte disponibili in qualsiasi momento della visita.

La formula è dunque diversa dalla tavolata piemontese: qui il prodotto si incontra lungo le vie del centro, tra espositori e appuntamenti di spettacolo. Per chi sceglie Cremona, domenica 22 è la data di chiusura dell’edizione 2026.

Garfagnana Terra Unica: attenzione al menu del weekend

A Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, Garfagnana Terra Unica torna sabato 21 e domenica 22 novembre per l’ultimo dei tre fine settimana annunciati. La manifestazione intreccia cucina, artigianato e attività nel borgo, ma per scegliere cosa assaggiare conta un dettaglio: le proposte gastronomiche sono suddivise per data.

Nel menu del 21-22 figurano maccheroni al ragù, tajerini con fagioli, zuppa garfagnina, bocconcini di trota fritti, porchetta e trippa. Tra le altre proposte ci sono la polenta di neccio, anche con ricotta oppure ossi di maiale, e i necci. Il listino indica, per esempio, 7 euro per i tajerini con fagioli e 7,50 per la zuppa garfagnina.

È previsto un servizio di 1,50 euro e i piatti possono variare secondo disponibilità. Per allergeni, intolleranze e preparazioni senza glutine, gli organizzatori chiedono di rivolgersi al personale: la verifica va fatta sulla preparazione effettivamente servita.

Perugia: Eurochocolate tra assaggi e laboratori

Anche Eurochocolate termina domenica 22 novembre. La trentaduesima edizione, dedicata al tema “Fate Dolci!”, occupa vie e piazze del centro storico di Perugia. L’accesso al festival è libero, ma questa formula non comprende indistintamente ogni esperienza: alcune attività hanno posti limitati, richiedono prenotazione o prevedono un pagamento.

Il Choco Lab, ospitato al LAB – Luisa Annibale Base di via Angusta, indica un ingresso di 6 euro dal venerdì alla domenica. Il programma comprende degustazioni, incontri e preparazioni dal vivo; i laboratori per bambini e famiglie trovano spazio anche nell’ex Borsa Merci di via Mazzini.

Per organizzare la visita nell’ultimo weekend, gli orari degli stand sono venerdì dalle 10 alle 19.30, sabato dalle 9.30 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.