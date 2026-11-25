🌐 Nell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria la stagione 2026/27 è programmata dal 4 dicembre al 4 aprile. Il comprensorio offre 55 chilometri di piste, accessi da Maranza e Valles e attività anche per chi non pratica sci alpino.

Il 4 dicembre parte la stagione 2026/27

Rio Pusteria fissa la ripartenza dell’inverno: venerdì 4 dicembre 2026 è la data annunciata per l’avvio della stagione sciistica nel comprensorio Gitschberg Jochtal, in Alto Adige. Il calendario pubblicato dal gestore arriva fino a domenica 4 aprile 2027. Per gli appassionati è il riferimento per organizzare le prime discese; per chi prepara una vacanza, delimita il periodo di attività previsto degli impianti principali.

La programmazione riguarda le cabinovie Gitschberg e Jochtal e il collegamento Gaisjoch. L’orario ordinario indicato è dalle 8.30 alle 16.30, mentre gli orari dei singoli impianti vengono esposti sul posto. La data di inizio stagione va distinta dall’elenco delle piste effettivamente disponibili: il calendario non contiene, da solo, la conferma che l’intera rete sarà percorribile contemporaneamente fin dalla prima mattina.

Due accessi e 55 chilometri di piste

Il comprensorio mette a disposizione, nella sua estensione complessiva, 55 chilometri di piste tra i 1.307 e i 2.510 metri di altitudine. I due punti di accesso sono la cabinovia Jochtal a Valles e la Gitschberg-Nesselbahn a Maranza. Sono queste le località da tenere presenti quando si sceglie dove arrivare, ritirare l’attrezzatura o fissare il punto di incontro per una lezione.

La cornice è quella dei versanti meridionali dei Monti di Fundres, con un’offerta rivolta a sciatori di livelli diversi e agli appassionati di snowboard. Il dato dei chilometri descrive la dimensione del comprensorio, non un bollettino di apertura. Per la prima giornata resta quindi essenziale distinguere l’offerta complessiva dalla situazione operativa dei singoli tracciati e collegamenti.

Bambini, lezioni e percorsi per prendere confidenza

Le famiglie sono uno dei pubblici a cui Rio Pusteria dedica più servizi. L’offerta comprende corsi per diverse età, asili sulla neve e aree gioco, con spazi pensati per avvicinare i bambini agli sci. Non si tratta soltanto di scegliere una discesa: per chi muove i primi passi contano anche il campo scuola, gli strumenti didattici e la possibilità di alternare esercizi e gioco.

I due Gimmy Snowpark sono collocati presso la stazione a valle Jochtal e la stazione a monte Nesselbahn. La proposta comprende scivoli, tunnel ed elementi per arrampicarsi. I percorsi Kidscross nelle aree Jochtal e Gitschberg aggiungono onde e piccoli rilievi, mentre il Gimmy Fun Ride propone curve, salti e tunnel: esperienze differenti, da scegliere in base alla preparazione di chi scia.

Alla componente ludica si affiancano attività che permettono di rivedere la propria discesa. Nell’area Jochtal, lo Skimovie abbina il passaggio su un tracciato da slalom alla registrazione video e al cronometraggio. Sono servizi aggiuntivi rispetto alla normale sciata, inseriti in un’offerta che comprende sia l’apprendimento sia il perfezionamento della tecnica, senza limitarsi alle sole piste tradizionali.

Lo slittino, dalla Brimi Winter Run a Terento

Per chi vuole trascorrere la giornata sulla neve senza sci ai piedi, l’offerta comprende quattro piste da slittino. Sul Gitschberg, la Brimi Winter Run viene descritta nel percorso ufficiale come una discesa di quattro chilometri: parte dal rifugio Nesselhütte, vicino alla stazione a monte, e raggiunge la stazione intermedia della Gitschberg-Nesselbahn. Il tracciato offre dunque un’alternativa concreta alla giornata dedicata esclusivamente allo sci alpino.

Lo slittino può essere noleggiato presso la stazione a valle della cabinovia. A Terento, invece, è segnalata una pista di 400 metri in centro paese, con pendenza moderata e indicata per principianti e famiglie con bambini piccoli. Anche in questo caso, la descrizione dell’itinerario non certifica la sua apertura il 4 dicembre: disponibilità del percorso e avvio della stagione degli impianti sono informazioni distinte.

Ciaspole e passeggiate oltre le discese

L’inverno di Rio Pusteria comprende anche escursioni a piedi e ciaspolate. Tra gli ambienti proposti c’è l’Alpe di Rodengo e Luson, con itinerari tra spazi aperti e boschi. È una possibilità per chi cerca un’esperienza diversa dalle discese, ma anche per gruppi in cui non tutti praticano lo stesso sport e desiderano distribuire le giornate tra attività differenti.

La presentazione ufficiale distingue le passeggiate sulla neve battuta dai percorsi con le ciaspole e dagli itinerari scialpinistici. Non sono attività intercambiabili, né la riapertura delle cabinovie equivale a una conferma generale delle condizioni lungo tutti i percorsi. La proposta escursionistica amplia il quadro della vacanza, mentre il calendario degli impianti resta il riferimento specifico per le risalite programmate.

GuestPass e trasporti: che cosa è incluso

Sul fronte degli spostamenti, gli ospiti delle strutture ricettive aderenti possono ricevere il Brixen Südtirol GuestPass, valido per la durata del soggiorno. Tra i servizi indicati figurano i treni regionali sulle tratte previste, i bus del Trasporto Integrato e gli skibus durante la stagione invernale. La carta va quindi considerata anche quando si pianificano i trasferimenti tra alloggio, località e punti di accesso alla neve.

Occorre però evitare un equivoco: il GuestPass non va confuso con lo skipass. Le corse gratuite sulle cabinovie Gitschberg-Nesselbahn e Jochtal pubblicate per il 2026 riguardano periodi selezionati di primavera, estate e autunno, non l’intera stagione sciistica. Per l’utilizzo dei mezzi pubblici, il regolamento della carta richiede la convalida prima di ogni viaggio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.