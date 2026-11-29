🌐 La turista italiana ferita dal jet blast a Skiathos aveva riportato un grave trauma cranico. Dopo le cure in Grecia e il rimpatrio sanitario, gli aggiornamenti di agosto riferiscono il ritorno a casa: la descrizione «gravissima» non rappresenta l’ultimo quadro disponibile.

Il getto dei motori, la caduta e un aggiornamento decisivo

Una turista italiana di 52 anni rimase gravemente ferita a Skiathos, in Grecia, dopo una caduta attribuita alla potente corrente d’aria prodotta da un aereo in decollo. Ma il racconto non si ferma al ricovero d’urgenza: la donna è stata successivamente rimpatriata e gli aggiornamenti di fine agosto riferiscono che è tornata a casa.

È una distinzione essenziale per leggere correttamente la notizia al 12 novembre 2026. L’incidente risale al 10 agosto 2026, non alle ultime ore. La definizione «gravissima», utilizzata nei primi racconti delle lesioni, non può essere riproposta come descrizione delle condizioni attuali ignorando il miglioramento e il rientro già riportati negli aggiornamenti successivi.

Che cosa accadde vicino alla pista

L’episodio si verificò intorno alle 13:15 del 10 agosto. Secondo la ricostruzione iniziale, la donna venne investita dal flusso d’aria generato dai motori mentre il velivolo decollava dall’aeroporto dell’isola. La caduta le provocò gravi lesioni alla testa. Le circostanze precise della sua esposizione al getto erano ancora oggetto di accertamento nelle prime informazioni disponibili.

La turista stava osservando il decollo da un’area prossima allo scalo, frequentata da visitatori e appassionati di aviazione. Il meccanismo descritto è quello del jet blast, non di un urto con l’aeroplano: il pericolo nasce dal getto dei propulsori e dalla sua capacità di far perdere l’equilibrio a chi si trova esposto.

La vicinanza tra pista, mare e aree esterne rende Skiathos una meta conosciuta per osservare gli aerei. Questo contesto, però, non chiarisce da solo ogni dettaglio dell’incidente. Le prime ricostruzioni non consentivano di stabilire con precisione la posizione della donna né tutte le circostanze della caduta: elementi distinti dalla gravità delle ferite, immediatamente segnalata.

I soccorsi sull’isola e il trasferimento sulla terraferma

Dopo l’incidente, la 52enne fu portata nella struttura sanitaria di Skiathos. Qui venne sottoposta a una tomografia computerizzata per valutare le lesioni. Il quadro risultò abbastanza serio da richiedere un trasferimento urgente fuori dall’isola: poco dopo le 18 fu organizzato il trasporto aereo verso l’ospedale di Volos, sulla terraferma greca.

Il trauma cranico grave compare anche nelle informazioni relative al successivo rimpatrio. In quella fase la paziente risultava ricoverata a Larissa. Le notizie disponibili documentano dunque strutture diverse nel percorso di cura, ma non permettono di ricostruire tempi e modalità del passaggio da Volos a Larissa: non è corretto sovrapporre le due tappe o completare i vuoti con ipotesi.

Il volo sanitario in Italia e il recupero

Il ritorno in Lombardia avvenne il 22 agosto 2026. La paziente, residente in provincia di Lecco, non aveva potuto affrontare subito il viaggio: per il trasferimento fu necessario attendere la stabilizzazione delle condizioni cliniche e l’autorizzazione sanitaria al volo. L’organizzazione del rimpatrio venne coordinata da AREU nell’ambito dell’intervento di Regione Lombardia.

L’aereo sanitario arrivò all’aeroporto di Montichiari. Da lì la donna venne trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza per proseguire le cure. Si tratta di una fase successiva all’emergenza greca, documentata dodici giorni dopo l’incidente: il ricovero italiano non coincide quindi con il primo soccorso ricevuto sull’isola né con il trasferimento iniziale a Volos.

Gli aggiornamenti del 25 e del 27 agosto identificarono il comune di residenza in Barzago e riferirono un ulteriore miglioramento, fino al ritorno a casa dopo il percorso ospedaliero. Non è disponibile, nella verifica effettuata, un successivo bollettino clinico dettagliato. Il rientro non autorizza a descrivere una guarigione completa, ma rende superata la rappresentazione della donna ancora nell’emergenza iniziale.

Che cos’è il jet blast e perché è pericoloso

Il jet blast è la spinta aerodinamica generata dai gas espulsi dai motori a reazione. Non è una normale raffica di vento: può investire persone e oggetti con forza, provocare cadute e comportare rischi legati anche alla temperatura dei gas. La documentazione aeroportuale di sicurezza considera espressamente il pericolo di essere scaraventati dal getto di un motore acceso.

Il rischio non riguarda soltanto il momento in cui le ruote lasciano la pista. I regolamenti di scalo descrivono effetti pericolosi anche durante le manovre a terra, quando i propulsori sono in funzione. La possibilità di fotografare un aeroplano da vicino non equivale quindi a una misura della sicurezza del punto di osservazione: il getto resta un fenomeno distinto dal semplice passaggio del velivolo.

A Skiathos l’osservazione e la fotografia di decolli e atterraggi richiamano visitatori proprio per la particolare conformazione dello scalo. La prossimità degli aerei alle aree esterne è il tratto che alimenta l’interesse degli appassionati, ma anche il contesto nel quale venne segnalata l’esposizione della turista alla corrente dei motori.

Il pericolo è richiamato anche nella carta aeroportuale ufficiale, non soltanto nei racconti degli incidenti. Il documento segnala effetti importanti del jet blast sulla spiaggia di Xanemos, a nord dell’aeroporto, e prescrive specifiche cautele operative ai velivoli. Nella stessa carta la pista dello scalo Alexandros Papadiamantis è indicata con una lunghezza di 1.628 metri e una larghezza di 30 metri.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.