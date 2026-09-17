Spirulina, il superfood verde: benefici, proprietà e come assumerla

🌐 Spirulina, quali benefici ha davvero? Proteine, ferro e ficocianina la rendono uno degli integratori più discussi, ma gli studi su colesterolo, glicemia e pressione raccontano una storia più complessa delle promesse del “superfood”.

La spirulina è entrata da tempo nel vocabolario della nutrizione salutistica. La si trova sotto forma di polvere, compresse e capsule, viene aggiunta a frullati e alimenti e viene spesso presentata come un concentrato naturale di proteine, minerali e sostanze antiossidanti.

Ma quanto c’è di vero nelle sue proprietà?

La risposta non è semplicemente “molto” o “poco”. La spirulina contiene effettivamente una quantità significativa di proteine e diversi composti bioattivi. Inoltre, negli ultimi anni sono state pubblicate revisioni sistematiche e meta-analisi di studi clinici che hanno osservato possibili effetti favorevoli su pressione arteriosa, profilo lipidico, glicemia e alcuni parametri metabolici.

Questo, però, non significa che la spirulina sia una cura per il colesterolo alto, il diabete o l’ipertensione.

Il punto fondamentale è distinguere ciò che contiene da ciò che può realisticamente fare alla dose normalmente utilizzata come integratore.

Che cos’è davvero la spirulina

Nonostante venga comunemente definita un’alga, la spirulina è più precisamente una biomassa di cianobatteri, soprattutto appartenenti alle specie Arthrospira platensis e Arthrospira maxima.

Sono organismi microscopici fotosintetici che vengono coltivati in ambienti acquatici alcalini. Dopo la raccolta, la biomassa viene lavorata ed essiccata fino a ottenere la caratteristica polvere verde-blu.

Il colore particolarmente intenso dipende dalla presenza di pigmenti come clorofilla e ficocianina.

Quest’ultima è una delle sostanze più studiate della spirulina. Le attività antiossidanti e antinfiammatorie osservate in laboratorio hanno contribuito alla crescente attenzione verso questo alimento, anche se i risultati ottenuti in modelli sperimentali non possono essere automaticamente trasferiti all’uomo.

È una distinzione importante quando si parla di integratori: un effetto biologico osservato in laboratorio non equivale necessariamente a un beneficio clinico dimostrato.

Spirulina e proteine: quante ne contiene davvero?

Uno dei punti di forza nutrizionali più interessanti della spirulina è il suo contenuto proteico.

La biomassa essiccata può contenere una percentuale molto elevata di proteine, tanto da essere spesso descritta come un alimento particolarmente concentrato.

Ma qui bisogna fare attenzione a un equivoco molto comune.

Una percentuale elevata di proteine non significa che una normale dose di spirulina possa sostituire una porzione di legumi, uova, pesce, carne o altre fonti proteiche.

Se, per esempio, si assumono 3 grammi di spirulina, anche una concentrazione proteica molto elevata corrisponde comunque soltanto a una quantità ridotta di proteine complessive.

La spirulina può quindi contribuire all’apporto proteico, ma non è una scorciatoia per raggiungere il fabbisogno giornaliero.

Il suo interesse nutrizionale va considerato nel contesto dell’intera alimentazione.

Ferro, pigmenti e altri nutrienti: cosa apporta

Oltre alle proteine, la spirulina contiene diversi micronutrienti e sostanze bioattive.

Tra i componenti più studiati ci sono:

ferro;

rame;

magnesio e altri minerali;

carotenoidi;

ficocianina;

acidi grassi, tra cui l’acido gamma-linolenico;

vitamine e composti appartenenti al gruppo delle vitamine B.

La composizione può però variare sensibilmente in base alla specie, alle condizioni di coltivazione, alla lavorazione e al prodotto finale.

Per questo motivo non tutti gli integratori di spirulina possono essere considerati nutrizionalmente identici.

Spirulina e vitamina B12: attenzione a un falso mito

Uno dei messaggi più diffusi online riguarda la presunta capacità della spirulina di fornire vitamina B12.

Non è corretto considerarla una fonte affidabile di vitamina B12 attiva per l’uomo.

La spirulina contiene infatti composti che possono essere identificati analiticamente come forme simili alla vitamina B12, ma questo non significa che siano equivalenti alla vitamina biologicamente utilizzabile dall’organismo.

La conseguenza pratica è importante soprattutto per chi segue un’alimentazione vegana.

La spirulina non deve essere utilizzata per prevenire o correggere una carenza di vitamina B12. In caso di necessità, occorre fare riferimento a fonti affidabili di B12, come alimenti fortificati o integratori adeguati, seguendo le indicazioni di un professionista sanitario.

Spirulina e colesterolo: cosa dicono gli studi

È probabilmente uno degli ambiti in cui la spirulina ha raccolto maggiore interesse.

Una meta-analisi pubblicata su studi randomizzati ha rilevato riduzioni significative di colesterolo totale, LDL e trigliceridi, insieme a un aumento dell’HDL nei gruppi trattati con spirulina.

Anche una revisione più recente, dedicata agli adulti in sovrappeso o con obesità, ha trovato effetti favorevoli su colesterolo totale, trigliceridi e LDL.

Questo non significa, però, che basti assumere spirulina per normalizzare un profilo lipidico alterato.

Gli studi disponibili differiscono per dose, durata, caratteristiche dei partecipanti e preparazioni utilizzate. Inoltre, le dimensioni di molti trial sono relativamente contenute.

La spirulina può quindi essere considerata un possibile complemento a uno stile di vita sano, ma non deve sostituire una terapia prescritta.

Chi assume una statina o altri farmaci per il controllo del rischio cardiovascolare non dovrebbe modificarne autonomamente la terapia per introdurre un integratore.

Può abbassare la pressione?

Anche sulla pressione arteriosa sono arrivati risultati interessanti.

Una meta-analisi di studi clinici randomizzati ha osservato, negli adulti, una riduzione media della pressione sistolica di circa 4,4 mmHg e della pressione diastolica di circa 2,8 mmHg dopo l’integrazione con spirulina. Gli autori hanno però sottolineato la necessità di ulteriori studi di qualità per definire meglio dosaggi e durata del trattamento.

Un’analisi più ampia pubblicata successivamente, che ha esaminato diverse alghe commestibili, ha rilevato una riduzione della pressione anche per questo gruppo di alimenti; la spirulina è risultata tra quelle associate agli effetti più marcati.

Anche in questo caso è importante non confondere un possibile effetto statisticamente rilevabile con un trattamento dell’ipertensione.

Una persona con pressione elevata deve innanzitutto ricevere una valutazione medica e seguire il trattamento indicato.

Spirulina e glicemia: ci sono davvero effetti?

La ricerca più recente ha analizzato anche il rapporto tra spirulina e metabolismo degli zuccheri.

Una meta-analisi del 2025, comprendente 35 studi e 45 stime di effetto, ha riscontrato miglioramenti in alcuni indicatori del metabolismo glucidico, tra cui glicemia a digiuno, HOMA-IR e insulina. Gli autori hanno tuttavia evidenziato livelli di certezza differenti tra gli esiti analizzati: per alcuni parametri, tra cui glicemia a digiuno ed emoglobina glicata, la qualità dell’evidenza è stata giudicata bassa.

Questo è un dettaglio fondamentale.

Dire che “la spirulina abbassa la glicemia” sarebbe una semplificazione eccessiva. Più correttamente, gli studi suggeriscono un possibile effetto favorevole su alcuni parametri metabolici, ma non ci sono basi sufficienti per trasformare l’integratore in una terapia per il diabete.

Quanto spirulina assumere?

Non esiste una singola dose universale valida per tutti.

Negli studi clinici sono state utilizzate quantità molto diverse, da dosi relativamente basse fino a diversi grammi al giorno, con durate altrettanto variabili. Una revisione sistematica del 2025 ha rilevato protocolli compresi tra 20 mg e 6 grammi al giorno e periodi di trattamento da 17 a 360 giorni.

Per questo motivo non è corretto prendere la dose utilizzata in uno studio e trasformarla automaticamente in una raccomandazione generale.

Per un prodotto commerciale è preferibile attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e, soprattutto in presenza di patologie o terapie farmacologiche, chiedere consiglio a medico o farmacista.

Polvere, capsule o compresse: cambia qualcosa?

Dal punto di vista pratico, la scelta dipende soprattutto dalle preferenze personali e dalla quantità che si intende assumere.

La polvere può essere mescolata a yogurt, frullati o altre preparazioni, ma presenta un gusto particolarmente intenso e può risultare poco gradevole.

Le compresse e le capsule sono invece più semplici da dosare e permettono di evitare il sapore caratteristico.

Non bisogna però pensare che una forma sia automaticamente più efficace dell’altra. La qualità della materia prima e le caratteristiche del prodotto sono elementi altrettanto importanti.

Come scegliere un integratore di spirulina

La qualità merita particolare attenzione.

Gli integratori alimentari sono prodotti concentrati e, come ricorda l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, possono presentare problematiche legate alla qualità, alle contaminazioni e alle interazioni con medicinali.

Per la spirulina è quindi ragionevole orientarsi verso prodotti che forniscano informazioni chiare sull’origine della materia prima, sul produttore, sulla composizione e sui controlli effettuati.

Un prezzo particolarmente basso non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta.

È inoltre importante non confondere la dicitura “naturale” con “privo di rischi”.

Ci sono controindicazioni?

La spirulina viene generalmente utilizzata come alimento o integratore, ma non è automaticamente adatta a chiunque.

Gli integratori possono interagire con farmaci o provocare reazioni indesiderate, e la qualità del prodotto può influire sulla sicurezza.

Particolare prudenza è opportuna per chi segue terapie farmacologiche, presenta patologie croniche, è in gravidanza o allattamento o intende utilizzarla in quantità elevate.

Anche in questi casi vale una regola semplice: un integratore non dovrebbe essere introdotto come sostituto di una terapia o di una dieta equilibrata.

La spirulina fa dimagrire?

Questo è un altro messaggio da prendere con cautela.

Alcune ricerche hanno osservato modeste variazioni del peso corporeo e dell’indice di massa corporea, soprattutto in determinate popolazioni e all’interno di protocolli specifici. Una meta-analisi del 2025 condotta su adulti in sovrappeso o con obesità ha rilevato una riduzione del peso corporeo associata alla supplementazione.

Ma questo non significa che la spirulina sia un prodotto dimagrante.

Non esiste un alimento o un integratore capace di compensare da solo un eccesso calorico, una dieta squilibrata o la sedentarietà.

La perdita di peso resta legata soprattutto al complesso dello stile di vita, alla qualità dell’alimentazione e all’attività fisica.

Spirulina: superfood sì, ma senza miracoli

La spirulina è interessante per motivi reali: contiene molte proteine in rapporto al peso, pigmenti come la ficocianina e diversi micronutrienti. Inoltre, la ricerca clinica più recente ha individuato possibili effetti favorevoli su pressione, lipidi e metabolismo glucidico.

Ma proprio perché gli studi sono diventati più numerosi, emerge anche la necessità di evitare gli slogan.

Non è una cura per l’ipertensione. Non sostituisce le statine. Non corregge una carenza di vitamina B12. Non è una scorciatoia per dimagrire e non trasforma da sola una dieta poco equilibrata in una dieta salutare.

Il modo più sensato di considerarla è quello di un alimento concentrato o un integratore che può inserirsi, quando appropriato, all’interno di uno stile di vita complessivamente sano.

Il suo valore non sta quindi nel mito del “superfood” capace di fare tutto, ma in una composizione nutrizionale interessante accompagnata da una ricerca scientifica che continua a indagare quali effetti siano realmente clinicamente rilevanti.

E, come accade con molti integratori, la domanda più utile non è soltanto “che cosa può fare?”, ma anche “per chi, a quale dose, per quanto tempo e con quale livello di certezza?”.