Lazio, piano anti-Lotito: perquisiti Masi e Bisignani

🌐 Claudio Lotito, Lazio, Mauro Masi e Luigi Bisignani sono al centro di un’inchiesta della Procura di Roma che ipotizza manipolazione del mercato e diffusione di notizie false sulla possibile cessione della società biancoceleste. Le perquisizioni puntano a ricostruire una presunta “regia unitaria” capace di intrecciare social, stampa, proteste dei tifosi e ambienti finanziari per aumentare la pressione sul presidente della Lazio. Gli indagati contestano le accuse.

La vicenda che ruota intorno alla Lazio di Claudio Lotito cambia improvvisamente dimensione. Quella che per mesi è sembrata soprattutto una durissima contestazione della tifoseria nei confronti della proprietà biancoceleste è ora oggetto di un’indagine giudiziaria che prova a capire se, dietro una parte delle pressioni esercitate sul presidente, possa esserci stata un’attività coordinata con l’obiettivo di spingerlo a vendere il club.

Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno eseguito perquisizioni nei confronti di Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino, dell’amministratore delegato dell’istituto Francesco Maiolini e dell’editorialista e consulente Luigi Bisignani. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, riguarda le azioni della Lazio, società quotata in Borsa.

Il punto centrale non è stabilire oggi se la Lazio debba essere venduta o meno. Gli investigatori stanno cercando di capire se siano state diffuse consapevolmente informazioni non veritiere con la capacità di incidere sul valore del titolo e contemporaneamente aumentare la pressione sul proprietario.

L’inchiesta sulla Lazio e l’ipotesi della “regia unitaria”

Secondo l’ipotesi investigativa riportata negli atti, l’attività contestata sarebbe iniziata almeno nel giugno 2024 e avrebbe coinvolto canali differenti.

Da una parte ci sarebbero stati i social network e alcune pubblicazioni online; dall’altra articoli e interventi sulla stampa. Sullo sfondo, secondo gli inquirenti, ci sarebbero stati contatti con esponenti del mondo finanziario e una contestazione pubblica già molto intensa nei confronti di Lotito.

L’obiettivo che la Procura vuole verificare sarebbe duplice: alterare la percezione del mercato sulla situazione della Lazio e creare condizioni tali da aumentare la pressione sul presidente affinché valutasse la cessione della società.

È importante, però, distinguere le contestazioni investigative da fatti definitivamente accertati. L’inchiesta è in corso e le ipotesi formulate dalla Procura dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Le perquisizioni servono proprio ad acquisire materiale, documenti e dispositivi utili a ricostruire eventuali collegamenti.

Le presunte notizie sulla vendita del club

Uno degli aspetti più delicati riguarda la circolazione, nei mesi scorsi, di indiscrezioni su una possibile vendita della Lazio.

Tra le informazioni finite sotto la lente degli investigatori c’è anche quella relativa a una presunta offerta da 450 milioni di euro attribuita a JP Morgan per l’acquisto della società. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni dell’inchiesta, gli investigatori ritengono quella notizia priva di fondamento e la collegano a una più ampia sequenza di contenuti relativi a una possibile imminente cessione.

Il tema della vendita, del resto, era già stato smentito pubblicamente dalla Lazio.

Nel giugno 2026 il club aveva dichiarato che non esistevano trattative in corso per la vendita, né accordi per il trasferimento totale o parziale della proprietà. Lo stesso Lotito aveva ribadito pubblicamente che la società non era in vendita.

Anche nei mesi precedenti il presidente biancoceleste aveva espresso una posizione analoga, sostenendo di voler continuare a guidare il club e di voler costruire il futuro della società.

Masi, Maiolini e Bisignani: cosa cercano gli investigatori

Il coinvolgimento dei tre nomi rende l’inchiesta particolarmente delicata perché porta sullo stesso piano finanza, comunicazione e mondo della Lazio.

I magistrati stanno esaminando, tra l’altro, i rapporti telefonici e i contatti tra alcune delle persone coinvolte. Secondo le ricostruzioni investigative, ci sarebbero state conversazioni tra Bisignani e Maiolini concentrate anche nei giorni precedenti la pubblicazione di alcuni articoli riguardanti la possibile vendita del club.

Gli investigatori intendono verificare se si tratti di normali rapporti professionali e personali oppure se quei contatti possano inserirsi in un disegno coordinato.

È proprio qui che compare negli atti l’espressione “regia unitaria”: non la semplice somma di iniziative indipendenti, ma l’eventuale esistenza di un centro di coordinamento capace di mettere in relazione soggetti e strumenti diversi.

Al momento, tuttavia, l’esistenza di una simile regia resta un’ipotesi investigativa.

Dalle proteste dei tifosi alle notizie sulla cessione

La contestazione nei confronti di Lotito non è una costruzione dell’inchiesta: esiste realmente e da tempo rappresenta uno dei fronti più delicati del rapporto tra il presidente e una parte della tifoseria laziale.

Striscioni, campagne social e iniziative pubbliche hanno accompagnato negli ultimi mesi le richieste di cambiamento ai vertici del club.

Gli investigatori, però, vogliono capire se qualcuno possa avere utilizzato o alimentato una protesta già esistente per perseguire obiettivi ulteriori.

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni degli atti, tra gli elementi analizzati ci sono anche contenuti che annunciavano una possibile imminente conclusione della trattativa per la cessione della Lazio. La Procura sta cercando di verificare se queste informazioni fossero semplicemente indiscrezioni giornalistiche, poi rivelatesi errate, oppure se fossero parte di una strategia più ampia.

La differenza, dal punto di vista giudiziario, è sostanziale.

Perché si parla di aggiotaggio

La Lazio è una società quotata in Borsa. Questo elemento rende particolarmente sensibile la diffusione di informazioni riguardanti proprietà, conti, prospettive societarie e possibili operazioni straordinarie.

L’ipotesi di aggiotaggio o manipolazione del mercato nasce proprio dalla contestazione secondo cui determinate notizie, se false e diffuse con una precisa finalità, potrebbero essere concretamente idonee a influenzare il prezzo delle azioni.

Nel decreto di perquisizione vengono richiamate informazioni relative alla presunta cessione del pacchetto di controllo, alla situazione economica delle società riconducibili a Lotito e persino a una presunta volontà di far retrocedere la Lazio per ottenere il cosiddetto “paracadute” economico. Gli investigatori ritengono che la diffusione di queste informazioni potesse incidere sulla percezione del mercato.

Sono, ancora una volta, contestazioni della Procura e non verità giudiziarie definitive.

La posizione di Banca del Fucino

Sul caso è intervenuta anche Banca del Fucino, prendendo le distanze dall’inchiesta sotto il profilo societario.

L’istituto ha precisato di non essere indagato e di non essere destinatario di alcun provvedimento, esprimendo al tempo stesso fiducia nei confronti di Masi e Maiolini e nella possibilità che gli accertamenti chiariscano la loro posizione.

Una precisazione importante, perché il coinvolgimento dei vertici della banca non equivale al coinvolgimento dell’intero istituto.

Anche Mauro Masi ha respinto le accuse. Ha definito le contestazioni false e ha dichiarato di avere piena fiducia nella magistratura, annunciando inoltre l’intenzione di procedere legalmente attraverso il proprio avvocato.

Lotito resta in silenzio

Claudio Lotito, da parte sua, ha scelto per ora la linea del no comment.

La posizione pubblica del presidente della Lazio sulla proprietà del club, però, è già nota: nel corso del 2026 ha ripetutamente escluso l’ipotesi di una cessione e ha sostenuto di voler proseguire il proprio progetto alla guida della società. La stessa Lazio aveva ufficialmente smentito le indiscrezioni relative a nuovi proprietari, investitori e fondi interessati al club.

La situazione societaria ufficiale, dunque, non è cambiata a seguito dell’inchiesta.

Quello che cambia è il quadro investigativo attorno alle notizie che, negli ultimi mesi, hanno alimentato il tema della possibile vendita.

Il precedente delle minacce e il passaggio a un’inchiesta più ampia

L’indagine attuale si inserisce inoltre in una vicenda giudiziaria iniziata prima delle contestazioni relative alla manipolazione del mercato.

Nel 2024 Lotito aveva denunciato telefonate minacciose e pressioni legate alla sua gestione della Lazio. Successivamente gli accertamenti si sono ampliati, arrivando a considerare anche l’eventualità di una pressione organizzata e non riconducibile esclusivamente alla protesta spontanea dei tifosi.

Un passaggio significativo è arrivato nel 2026, quando gli investigatori hanno prospettato l’esistenza di una possibile struttura esterna interessata a destabilizzare l’assetto economico e azionario della Lazio attraverso notizie ritenute infondate e relative anche a presunte trattative per l’acquisizione della società.

Il nuovo fronte dell’inchiesta nasce dunque dall’incrocio tra procedimenti e filoni investigativi differenti.

Cosa può accadere adesso

Le perquisizioni rappresentano un momento importante, ma non chiudono l’indagine. Computer, telefoni, documenti e altri materiali acquisiti dovranno essere analizzati per verificare se esistano elementi in grado di confermare oppure smentire le ricostruzioni investigative.

Uno degli interrogativi principali riguarda proprio l’eventuale coordinamento tra persone e ambienti diversi: chi avrebbe prodotto le informazioni, chi le avrebbe diffuse, chi avrebbe potuto trarne vantaggio e se esistesse davvero un obiettivo comune.

La Procura dovrà inoltre distinguere tra la normale attività giornalistica, la libera espressione delle opinioni dei tifosi e l’eventuale diffusione intenzionale di informazioni false con finalità di manipolazione del mercato.

È una distinzione decisiva anche perché la Lazio è quotata in Borsa e le notizie sulla sua proprietà possono avere una rilevanza economica concreta.

Per ora, dunque, il dato certo è quello delle perquisizioni e dell’esistenza di un’inchiesta per le ipotesi formulate dalla Procura. Il resto dovrà essere dimostrato.

La domanda che attraversa il fascicolo è però già molto precisa: dietro la lunga campagna contro Lotito c’è stata soltanto una contestazione spontanea e frammentata oppure qualcuno ha cercato di coordinarne i diversi pezzi per arrivare alla cessione della Lazio?

È su questo possibile collegamento tra proteste, social, articoli, contatti finanziari e indiscrezioni sulla vendita che si concentreranno ora gli accertamenti. E sarà l’analisi del materiale sequestrato a stabilire quanto di questa ricostruzione investigativa troverà conferma.