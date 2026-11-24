🌐 I sondaggi in Spagna indicano un possibile vantaggio parlamentare per PP e Vox alle elezioni del 29 novembre. Il quadro non è unanime: il CIS assegna invece il primo posto al PSOE di Pedro Sánchez.

PP favorito, ma il risultato non è scritto

Il Partito Popolare davanti, Vox potenzialmente decisivo e Pedro Sánchez impegnato a difendere la possibilità di una nuova maggioranza: è lo scenario prevalente nei sondaggi privati pubblicati in Spagna lunedì 23 novembre, a sei giorni dalle elezioni generali. Non è però una previsione condivisa da tutti. Il Centro de Investigaciones Sociológicas, il CIS, assegna il primato ai socialisti e restituisce un quadro nettamente diverso della competizione.

La data del voto è confermata dal decreto di convocazione: domenica 29 novembre 2026 gli elettori rinnoveranno Congresso e Senato. Il provvedimento, datato 5 ottobre e pubblicato il giorno successivo, ha sciolto le Camere elette il 23 luglio 2023. Il passaggio alle urne è dunque un appuntamento formalmente stabilito, mentre i rapporti di forza descritti dalle rilevazioni restano stime precedenti al voto.

La soglia dei 176 seggi e il peso di Abascal

Il punto politicamente più rilevante non è soltanto chi arriverà primo, ma quali forze potranno raggiungere 176 deputati, la maggioranza assoluta. Le ultime rilevazioni private esaminate collocano generalmente il PP di Alberto Núñez Feijóo in testa, senza attribuirgli i numeri per governare da solo. In questo scenario, il contributo di Vox, guidato da Santiago Abascal, diventerebbe determinante per costruire una maggioranza parlamentare.

La rilevazione di 40dB pubblicata il 23 novembre stima il PP al 31,8% e il PSOE al 30,9%: meno di un punto di distanza. La traduzione centrale in seggi assegna però 130 deputati ai popolari e 124 ai socialisti. Vox, al 17,3%, ne otterrebbe 57. La somma PP-Vox arriverebbe così a 187, undici oltre la soglia della maggioranza assoluta. Sono proiezioni della stessa indagine, non seggi già conquistati.

Anche l’aggregazione delle rilevazioni aggiornata al 23 novembre descrive un vantaggio del blocco di destra: la stima centrale è di circa 128 seggi per il PP e 61 per Vox, per un totale di 189. Il calcolo deriva da migliaia di simulazioni e comprende intervalli di incertezza. Va quindi letto come uno scenario statistico: una maggioranza possibile non equivale a un accordo di governo già raggiunto.

Il CIS va controcorrente e mette Sánchez davanti

La principale indicazione di segno opposto arriva dal barometro di novembre del CIS. L’istituto pubblico attribuisce al PSOE il 34,4% dei voti stimati, contro il 24,7% del PP: un vantaggio socialista di 9,7 punti. Vox sarebbe terzo con il 15,6%. È una fotografia incompatibile con l’idea di un consenso unanime dei sondaggi intorno alla vittoria dei popolari e impone di distinguere le singole rilevazioni.

Il barometro si basa su 8.034 interviste telefoniche effettuate dal 10 al 17 novembre. La scheda tecnica descrive una rilevazione nazionale, con selezione di numeri fissi e mobili e applicazione di quote per sesso ed età. Il momento delle interviste conta: i dati raccolti prima della pubblicazione non misurano automaticamente eventuali cambiamenti intervenuti negli ultimi giorni della campagna.

Nel prospetto del CIS, inoltre, voto dichiarato e stima elettorale sono grandezze distinte. Per il PSOE il voto diretto sul corpo elettorale è indicato al 28,4%, mentre la stima sul voto valido sale al 34,4%; per il PP i due valori sono rispettivamente 18,2% e 24,7%. Confondere queste colonne significherebbe confrontare percentuali costruite su basi diverse, alterando il significato della rilevazione.

Una corsa ravvicinata non esclude blocchi distanti

Un’altra misura della competizione arriva dal rapporto di novembre di More in Common, basato su 2.315 interviste online raccolte fra il 16 e il 19 novembre. Il modello colloca il PP al 28,9%, il PSOE al 28% e Vox al 19,8%. In questa rilevazione, gli intervalli dei due partiti maggiori si sovrappongono quasi completamente: il primo posto resta contendibile nonostante il piccolo vantaggio centrale dei popolari.

Lo stesso rapporto distingue la sfida fra PP e PSOE dall’equilibrio complessivo: PP e Vox raccolgono insieme il 48,7% stimato dei voti validi, mentre PSOE, Frente Amplio e Podemos arrivano al 36,8%. Non sono automaticamente maggioranze di seggi. Tra le priorità indicate dagli intervistati figurano l’accesso alla casa, scelto dal 50,2%, e l’immigrazione, dal 43,6%; era possibile segnalare tre problemi.

Dal voto all’investitura, senza automatismi

Arrivare primi non assegna automaticamente la presidenza del governo. La Costituzione prevede che, dopo le consultazioni con i rappresentanti parlamentari, il re proponga un candidato attraverso la presidenza del Congresso. Il candidato presenta il proprio programma e chiede la fiducia. Alla prima votazione serve la maggioranza assoluta; se manca, una seconda votazione si tiene quarantotto ore dopo e richiede la maggioranza semplice.

Il calendario restringe intanto la finestra pubblica dei sondaggi. La legge elettorale spagnola vieta pubblicazione, diffusione e riproduzione delle rilevazioni nei cinque giorni precedenti il voto: per questa consultazione, dal 24 al 28 novembre. Il 23 novembre è quindi l’ultimo giorno utile prima di quel periodo. La norma riguarda la circolazione dei sondaggi e non coincide con la fine della campagna elettorale.

Il decreto stabilisce infatti che la campagna, iniziata il 13 novembre, terminerà alle ventiquattro di venerdì 27 novembre. Dopo il voto di domenica 29, le nuove Camere hanno già un appuntamento fissato nel provvedimento di convocazione: le sedute costitutive si terranno il 23 dicembre 2026 alle dieci.

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