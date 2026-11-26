🌐 Vannacci nei sondaggi torna appena sopra il 6%, mentre il campo largo conserva il vantaggio. La Supermedia del 26 novembre introduce una voce dedicata alle formazioni minori dell’area progressista: i dati disponibili e il confronto con le precedenti rilevazioni.

Futuro Nazionale rallenta in un quadro stabile

Roberto Vannacci perde slancio nelle intenzioni di voto, mentre il campo largo resta davanti al centrodestra. È l’indicazione dell’aggiornamento della Supermedia del 26 novembre 2026: Futuro Nazionale torna poco oltre il 6%, riassorbendo il recupero segnalato nelle settimane precedenti. Il movimento si inserisce in un panorama descritto come complessivamente stabile, non in una redistribuzione generalizzata dei consensi tra tutti i principali partiti.

C’è anche una novità nella classificazione delle liste: compare la voce «altri Campo Largo», destinata a raccogliere formazioni che iniziano a essere rilevate con maggiore frequenza. Tra quelle menzionate figurano Progetto Civico di Onorato e Più Uno di Ruffini e Gabrielli. Sono due piani distinti della notizia: da una parte l’andamento del partito di Vannacci, dall’altra una rappresentazione più articolata delle componenti minori dell’area progressista.

Il 6% di oggi e i numeri da non confondere

L’informazione disponibile per Futuro Nazionale è una collocazione appena superiore al 6%. Non è stato possibile verificare il decimale esatto nell’aggiornamento del 26 novembre, né consultare integralmente la nuova tabella. Per questo non si può attribuire al partito una percentuale più precisa o quantificare con sicurezza la variazione dell’ultima settimana. Anche il vantaggio del campo largo va distinto dalla sua ampiezza, che resta da verificare.

Un riferimento numerico precedente è invece disponibile: il 19 novembre Futuro Nazionale risultava al 6,5%, con una flessione di quattro decimi rispetto al confronto allora utilizzato. Nella stessa pubblicazione il campo largo era al 44,7% e il centrodestra al 42,5%, separati da 2,2 punti. Queste cifre descrivono la fotografia della settimana scorsa: non costituiscono la tabella del 26 novembre e non vanno presentate come valori odierni.

La traiettoria di Vannacci dopo l’estate

Per collocare l’arretramento in una prospettiva più ampia bisogna tornare ai dati successivi alla pausa estiva. Il 10 settembre 2026 Futuro Nazionale era stimato al 7,6%, mezzo punto sopra il riferimento del 30 luglio. Si trovava allo stesso livello di Forza Italia. Allora la crescita del movimento e l’arretramento degli azzurri avevano portato le due liste a condividere la medesima percentuale nelle intenzioni di voto aggregate.

Nella Supermedia riferita al 1° ottobre, Futuro Nazionale risultava al 7,7%, stabile rispetto al confronto di metà settembre. Il successivo 6,5% del 19 novembre e l’indicazione appena sopra il 6% del 26 novembre documentano livelli inferiori a quelli di inizio autunno. È un confronto tra fotografie successive, non la prova di un percorso senza oscillazioni: l’aggiornamento più recente richiama infatti un recupero intermedio poi riassorbito.

Che cosa cambia con «altri Campo Largo»

La nuova voce riguarda forze politiche che, secondo la descrizione dell’aggiornamento, compaiono sempre più spesso nei sondaggi, generalmente con valori inferiori all’1%. La loro introduzione rende visibile una componente prima meno distinta nella presentazione dei dati. Non equivale, da sola, all’annuncio di un accordo elettorale: la novità verificabile riguarda il modo in cui queste sigle vengono considerate e raggruppate nella fotografia delle intenzioni di voto.

Per interpretare il confronto tra schieramenti occorre quindi guardare anche a quali liste vengono incluse nei totali. Nel prospetto del 19 novembre Futuro Nazionale era conteggiato separatamente dal centrodestra. Quel perimetro è indispensabile per comprendere il significato del 44,7% contro il 42,5% di allora. Trasferire automaticamente una lista da un raggruppamento all’altro significherebbe costruire un diverso scenario, non riportare il dato pubblicato in quella rilevazione.

Una media di rilevazioni, non un nuovo voto

La Supermedia è una media ponderata di sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, non un’indagine autonoma condotta su un unico campione. La metodologia tiene conto della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. L’obiettivo è ottenere una fotografia sintetica da più rilevazioni, attenuando le oscillazioni che possono emergere nei risultati dei singoli istituti. È questa struttura a distinguerla dal sondaggio isolato.

Anche la data richiede attenzione: il giorno in cui viene elaborato l’aggiornamento non coincide necessariamente con quello delle interviste considerate. Per esempio, la ponderazione del 1° ottobre utilizzava sondaggi realizzati dal 17 al 30 settembre. Le percentuali descrivono dunque le intenzioni raccolte in un intervallo precedente alla pubblicazione. Nel leggere una variazione, periodo di riferimento e caratteristiche delle indagini fanno parte dell’informazione, insieme al numero finale attribuito a ciascun partito.

La fotografia precedente degli altri partiti

Per gli altri protagonisti, il prospetto completo verificabile qui utilizzato resta quello del 19 novembre. Fratelli d’Italia era primo al 27,8%, seguito dal Partito democratico al 20,5% e dal Movimento 5 Stelle al 12,8%. Forza Italia si collocava al 7,1%, davanti a Futuro Nazionale al 6,5%; Alleanza Verdi e Sinistra era al 6,2% e la Lega al 5,6%. Sono riferimenti datati, utili a leggere il contesto ma non sostitutivi dell’ultimo aggiornamento.

Nello stesso prospetto Azione era al 3,2%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,2%. Rispetto al precedente confronto, Azione non registrava variazioni, Italia Viva guadagnava un decimo e +Europa ne perdeva tre. Il campo largo arretrava di tre decimi pur mantenendo il vantaggio, mentre il totale del centrodestra restava invariato. Noi Moderati era indicato all’1%, senza scostamenti rispetto alla precedente rilevazione comparabile.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.