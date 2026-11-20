🌐 Nei sondaggi politici del 19 novembre il campo largo resta al 44,7%, contro il 42,5% del centrodestra. FdI guida la classifica dei partiti; per leggere le variazioni occorre distinguere il confronto settimanale da quello sulle due settimane.

Il vantaggio resta, ma la data cambia

Il campo largo conserva un vantaggio di 2,2 punti percentuali sul centrodestra. La Supermedia del 19 novembre 2026 assegna all’area progressista il 44,7% delle intenzioni di voto e allo schieramento avversario il 42,5%. È l’aggiornamento successivo alla fotografia del 12 novembre: conferma l’ordine tra i due blocchi, senza descrivere uno strappo negli equilibri. Fratelli d’Italia rimane il primo partito, mentre il Partito democratico occupa la seconda posizione.

La distinzione temporale è decisiva. Il dato del 12 novembre collocava il campo largo al 44,7% e il centrodestra al 42,6%, con uno scarto di 2,1 punti. Confrontando direttamente le due pubblicazioni, dunque, l’area progressista resta sullo stesso valore e il centrodestra perde un decimo. Non è però questo l’intervallo utilizzato per le variazioni che accompagnano l’edizione più recente.

Le variazioni vanno lette rispetto al 5 novembre

I segni positivi e negativi pubblicati il 19 novembre misurano lo spostamento rispetto al 5 novembre 2026. Su questa base il campo largo arretra di tre decimi, mentre il centrodestra risulta stabile. Dire che il primo blocco mantiene il vantaggio e dire che perde qualcosa nelle due settimane non è quindi contraddittorio: sono informazioni diverse, riferite rispettivamente alla distanza dall’avversario e al confronto con una precedente elaborazione.

Il caso di Futuro Nazionale rende concreta la differenza. Il valore del 19 novembre è il 6,5%, con una flessione pubblicata di quattro decimi rispetto al 5 novembre, quando era al 6,9%. Il 12 novembre, invece, la formazione era stimata al 6,6%: tra le ultime due edizioni la diminuzione è di un solo decimo. Confondere gli intervalli significherebbe attribuire a una settimana un movimento misurato su due.

FdI primo, Pd secondo: la fotografia dei partiti

Fratelli d’Italia è al 27,8%, il Pd al 20,5% e il Movimento 5 Stelle al 12,8%. Rispetto al riferimento del 5 novembre, FdI perde un decimo, i democratici guadagnano tre decimi e il M5S ne lascia altrettanti. La graduatoria dei tre maggiori partiti resta distinta dal confronto fra coalizioni: il primato di una singola lista non coincide necessariamente con quello dello schieramento a cui appartiene.

Forza Italia si attesta al 7,1%, con un decimo in più sul confronto quindicinale. Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6,2%, mentre la Lega è al 5,6%: entrambe arretrano di un decimo. Futuro Nazionale, misurato separatamente dai blocchi, si colloca fra Forza Italia e AVS. Sono posizioni nella media delle intenzioni di voto, non un conteggio di consensi già espressi nelle urne.

Tra le altre liste, Azione registra il 3,2%, Italia Viva il 2,4% e +Europa l’1,2%. Noi Moderati e Sud chiama Nord sono entrambi all’1%. Nel confronto con il 5 novembre, Azione e Noi Moderati risultano stabili, Italia Viva cresce di un decimo e +Europa perde tre decimi. Per Sud chiama Nord la tabella non riporta una variazione comparabile.

Perché conta quali liste entrano nelle coalizioni

Il 44,7% del campo largo e il 42,5% del centrodestra vanno letti insieme alla collocazione delle altre forze. Nell’elaborazione Futuro Nazionale resta separato dal centrodestra; anche il centro viene indicato autonomamente, al 3,2%. Il distacco fra i due schieramenti descrive quindi quel preciso perimetro statistico, non tutte le possibili combinazioni politiche.

Una somma alternativa non documenterebbe, da sola, un’alleanza raggiunta né garantirebbe il trasferimento integrale dei consensi. Il punto non è anticipare accordi: è evitare che percentuali costruite con liste diverse vengano confrontate come se misurassero la stessa cosa. La separazione di Futuro Nazionale è particolarmente rilevante perché il suo 6,5% supera la distanza attuale tra i due blocchi.

Dal 12 al 19 novembre, senza attribuire cause non dimostrate

La pubblicazione del 12 novembre aveva segnalato soprattutto la crescita del M5S: 13%, con 1,1 punti in più rispetto al 29 ottobre. FdI era al 27,5% e il Pd al 20,4%. Quella fotografia utilizzava dunque un altro riferimento temporale. Il successivo 12,8% del Movimento non cancella il precedente dato: appartiene a una nuova elaborazione, con una diversa finestra di osservazione.

Le sole variazioni non spiegano perché gli intervistati abbiano indicato una lista. Non permettono neppure di identificare automaticamente passaggi diretti di elettori fra due partiti. Un aumento e una diminuzione contemporanei non sono una prova di travaso: la Supermedia aggrega stime raccolte da istituti diversi, anziché seguire le scelte individuali degli stessi cittadini nel tempo.

Una media ponderata, non una nuova votazione

La Supermedia combina rilevazioni nazionali sulle intenzioni di voto, attribuendo pesi che tengono conto della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta. Non è quindi un ulteriore sondaggio condotto intervistando un nuovo campione. Per l’edizione del 19 novembre sono state utilizzate nove rilevazioni di sei istituti, raccolte nella finestra compresa fra il 5 e il 18 novembre.

Gli istituti inclusi nell’aggiornamento sono Eumetra, Ixè, Noto, Only Numbers, SWG e YouTrend. La ponderazione è stata effettuata il 19 novembre 2026.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.