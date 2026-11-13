Campo largo avanti, ma l’economia non premia le opposizioni

🌐 Il campo largo conserva il vantaggio nei sondaggi e il M5S cresce. Ma sulla gestione economica il 40% non si fida di nessuna coalizione.

Due classifiche diverse: voto e fiducia economica

Il campo largo resta davanti al centrodestra, ma il vantaggio nelle intenzioni di voto non coincide con un primato di credibilità sull’economia. È il contrasto che emerge dagli ultimi dati: la Supermedia del 12 novembre 2026 conferma il margine dell’area progressista, mentre una distinta rilevazione sulla gestione economica assegna più fiducia alla maggioranza. La risposta più frequente, però, non premia nessuno dei due schieramenti.

Nel sondaggio pubblicato l’11 novembre, il 40% degli intervistati non si fida di nessuna delle due coalizioni per amministrare l’economia. Il centrodestra raccoglie il 26%, il centrosinistra il 21%; il restante 13% non si esprime. Il distacco fra i due poli è dunque di cinque punti, ma entrambi restano lontani dalla quota di chi respinge tutte e due le alternative.

FdI conserva il primato, il Movimento 5 Stelle cresce

Nella media delle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia è al 27,5%, in flessione di quattro decimi rispetto al 29 ottobre. Il Partito democratico raggiunge il 20,4% e rimane secondo: la distanza dal partito di Giorgia Meloni è di 7,1 punti. Il primato della singola lista resta quindi distinto dal confronto fra gli schieramenti, nel quale il campo largo conserva il vantaggio.

Il movimento più consistente riguarda il M5S, che sale al 13%: guadagna 1,1 punti sul 29 ottobre, quando era all’11,9%. Il Pd cresce invece di due decimi. Sono variazioni riferite allo stesso intervallo di confronto: non indicano uno spostamento avvenuto nelle sole ultime ventiquattr’ore e non consentono, da sole, di identificare da quali partiti provengano gli eventuali nuovi consensi.

Forza Italia si colloca al 7,2%, con una perdita di due decimi; Futuro Nazionale raggiunge il 6,6%, guadagnandone cinque. Alleanza Verdi e Sinistra rimane al 6,2%, mentre la Lega scende al 5,8%, tre decimi in meno. Più in basso figurano Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,4%. Si tratta di stime di consenso, non di risultati elettorali.

Le coalizioni e il peso del perimetro scelto

Un confronto distinto arriva dal sondaggio diffuso l’11 novembre: qui il centrosinistra allargato è al 44%, contro il 41,2% del centrodestra. Il primo aggregato comprende Pd, M5S, AVS, Italia Viva e altre liste; il secondo FdI, Forza Italia, Lega e altre formazioni. Questi valori appartengono alla singola rilevazione e non vanno presentati come le percentuali della Supermedia del giorno successivo.

Nella stessa rilevazione, aggiungendo Futuro Nazionale al centrodestra, l’area di destra arriverebbe al 48,4%. È un’aggregazione ipotetica, non l’annuncio di un accordo politico né la previsione di un risultato. Il confronto mostra quanto il perimetro delle alleanze incida sulla lettura delle percentuali: cambiare le liste incluse significa cambiare l’oggetto misurato, anche quando i consensi dei singoli partiti restano gli stessi.

La manovra e le aspettative delle famiglie

La distanza fra preferenza politica e giudizio economico emerge anche dalle aspettative sulla manovra 2027. Solo il 13% degli intervistati prevede un miglioramento per la propria famiglia; il 39% non si aspetta conseguenze e il 28% teme effetti negativi. Sono valutazioni sugli effetti attesi, non una misurazione di benefici o perdite già prodotti dalle misure di bilancio.

Il giudizio cambia quando si passa alle singole proposte. Raccolgono apprezzamento il taglio Irpef, il conto destinato ai nuovi nati e la tassazione agevolata degli aumenti di stipendio per gli under 30. Incontrano invece opposizione l’ampliamento della flat tax e la riduzione dei posti nella scuola. Non emerge quindi un’approvazione o una bocciatura indistinta di ogni intervento sottoposto agli intervistati.

Anche una proposta dell’opposizione supera i confini del proprio elettorato: il salario minimo raccoglie il 70% di consensi complessivi e il sostegno del 58% degli elettori della maggioranza. L’adesione a quella misura non equivale però a un’intenzione di voto per chi la propone. Nel sondaggio, preferenze sui provvedimenti e fiducia nelle coalizioni sono domande diverse, con risposte che non si sovrappongono automaticamente.

Come leggere la media senza trasformarla in un verdetto

La Supermedia non è un nuovo sondaggio realizzato intervistando un unico campione. Riunisce rilevazioni pubbliche di diversi istituti attraverso una media ponderata. Il suo scopo è osservare le tendenze riducendo il peso delle oscillazioni che possono caratterizzare una singola indagine. Per questo il risultato va letto come una sintesi degli orientamenti misurati, non come uno scrutinio anticipato o una certezza sull’esito delle urne.

La finestra ordinaria comprende le due settimane precedenti. È una scelta che permette di includere anche istituti che non pubblicano ogni settimana, mantenendo un numero sufficiente di rilevazioni da confrontare. La documentazione metodologica distingue esplicitamente questa elaborazione da una semplice media aritmetica: mettere insieme più fotografie dell’opinione pubblica serve a rendere meno dipendente la lettura dal risultato isolato di un solo istituto.

La data di pubblicazione della sintesi non deve inoltre essere confusa con il momento in cui tutti gli intervistati hanno risposto. Le indagini possono svolgersi su più giornate e riferirsi a momenti differenti all’interno della finestra considerata. Quando una rilevazione dura più giorni, il metodo della Supermedia prende come riferimento l’ultimo giorno di realizzazione delle interviste.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.