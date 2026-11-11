Vannacci arretra al 6,4%, la destra risale e il PD perde quota

🌐 Nei sondaggi politici della settimana 1-7 novembre Futuro Nazionale scende al 6,4%, mentre recuperano i tre principali partiti del centrodestra. Il PD cala al 20,3%. I numeri descrivono una media di rilevazioni, non un risultato elettorale.

Vannacci scende, ma conta la finestra del sondaggio

Futuro Nazionale al 6,4%, Fratelli d’Italia al 27,9% e Partito democratico al 20,3%: la fotografia della settimana dal 1° al 7 novembre 2026 segnala un arretramento del partito di Roberto Vannacci e una ripresa delle principali forze del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle resta invece fermo al 12,5%. È una media di intenzioni di voto, non una misurazione di consensi già espressi nelle urne.

Il periodo è essenziale per leggere la notizia. All’11 novembre sono consultabili anche aggregazioni che comprendono rilevazioni successive, con valori differenti. Il 6,4% non va dunque presentato come l’unico dato disponibile oggi: identifica una specifica finestra settimanale. Mescolare quella percentuale con numeri raccolti secondo altri criteri produrrebbe un confronto ingannevole, soprattutto quando le distanze tra alcune liste si misurano in decimi.

Il confronto con settembre: 1,4 punti in meno

Per la formazione di Vannacci, il valore settimanale viene indicato come il più basso da luglio. Il confronto con il 7,8% riportato a fine settembre restituisce una perdita di 1,4 punti percentuali in circa sei settimane. È questa la misura dell’arretramento tra i due estremi, da distinguere dalla variazione rispetto alla sola settimana precedente. Il confronto racconta un’inversione rispetto alla crescita registrata alla fine dell’estate.

Una flessione nelle intenzioni di voto, tuttavia, non dimostra da sola né una crisi irreversibile né la destinazione dei consensi perduti. Per stabilire quanti elettori siano passati a un’altra lista servirebbero informazioni specifiche sui flussi. La contemporaneità tra la discesa di una forza e la salita di altre permette di descrivere un andamento, non di attribuire automaticamente gli stessi elettori a nuovi destinatari.

FdI recupera, Forza Italia e Lega avanzano

Fratelli d’Italia raggiunge nella media settimanale il livello migliore dalla fine di giugno. Forza Italia recupera al 7,3% e la Lega risale al 5,8%. La direzione è quindi positiva per tutti e tre i principali partiti del centrodestra, ma la dimensione dei rialzi rimane contenuta: si tratta di progressi di pochi decimi, non di un balzo generalizzato di diversi punti.

La distribuzione lascia comunque Futuro Nazionale sopra la Lega nella fotografia considerata: tra il 6,4% e il 5,8% ci sono sei decimi. Forza Italia precede invece la formazione di Vannacci di nove decimi. Sono distanze aritmetiche tra stime aggregate: aiutano a leggere i rapporti tra le liste, ma non costituiscono una graduatoria definitiva di un futuro voto e non misurano il peso negoziale di eventuali accordi.

PD in calo, il Movimento 5 Stelle resta stabile

Nell’opposizione il segno negativo riguarda il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Il primo scende al 20,3%, la seconda al 6,2%; il Movimento 5 Stelle rimane al 12,5%. La stabilità dei pentastellati si distingue dunque dall’arretramento delle altre due formazioni. Il quadro non autorizza a parlare di un movimento uniforme dell’intera opposizione, perché le singole liste seguono direzioni diverse.

Anche nell’area centrista le indicazioni non coincidono. Italia Viva sale al 2,5%, mentre +Europa resta all’1,4% e Azione è stabile al 3,1%. Con questi valori, la distanza tra Fratelli d’Italia e PD è di 7,6 punti. La somma delle percentuali delle singole forze, però, non sostituisce una rilevazione su alleanze, candidature e disponibilità degli elettori a sostenere uno schieramento comune.

Perché altre medie mostrano percentuali differenti

Un controllo degli aggiornamenti disponibili restituisce anche una diversa aggregazione, costruita utilizzando l’ultima rilevazione di ciascun istituto e con il sondaggio più recente datato 9 novembre. In questa fotografia FdI è al 27,4%, il PD al 20,6%, il M5S al 12,8% e Futuro Nazionale al 6,9%. Non è una correzione del 6,4%: cambia l’insieme dei dati utilizzati per calcolare la media.

La distinzione impedisce anche di leggere il passaggio dal 6,4% al 6,9% come una ripresa di mezzo punto già dimostrata. Per accertare una variazione occorre confrontare serie omogenee, mantenendo coerenti metodo e periodo. Le differenze tra aggregazioni sono informazioni da spiegare, non numeri tra cui scegliere quello più favorevole a una tesi politica. Lo stesso criterio vale per ogni partito presente nelle tabelle.

I limiti da tenere accanto ai numeri

Prima di attribuire significato politico a pochi decimi occorre considerare campione, periodo delle interviste, raccolta delle risposte e incertezza statistica. Non è corretto applicare automaticamente a una media il margine d’errore di un singolo sondaggio. Le indicazioni sulla trasparenza metodologica richiamano proprio la necessità di conoscere come sono state ottenute le risposte, oltre alla percentuale finale esposta al pubblico.

La media relativa al periodo 1-7 novembre mette a confronto rilevazioni di otto istituti: TP, Lab21, Emg, Swg, Eumetra, Only Numbers, Youtrend e Piepoli.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.